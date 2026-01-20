Unsplash Groenlândia abriga uma das maiores reservas de recursos naturais do mundo e não permite exploração predatória

Não é à toa que a Groenlândia atrai a cobiça de Donald Trump. A maior ilha do planeta, com 2,16 milhões de quilômetros quadrados, tem uma das maiores reservas de recursos naturais do mundo e é vista como um dos últimos refúgios de natureza selvagem existentes, com um ambiente vasto, inóspito e pouco modificado pela civilização humana.

Isso inclui recursos abundantes como lítio e elementos de terras raras (ETRs), que são essenciais para tecnologias, além de outros minerais e metais valiosos e um enorme volume de hidrocarbonetos, incluindo petróleo e gás. Um prato cheio para a exploração predatória, como deseja Trump.

Entretanto, há algumas razões para toda esta natureza ainda estar praticamente intocada na Groenlândia. Uma delas são as rígidas leis ambientais do território. Não pode sair explorando, arrancando recursos e poluindo águas por lá. Simplesmente porque a população da ilha depende do bom funcionamento do ecossistema para sobreviver e firmar sua identidade.

A ilha conta com quase 57 mil moradores, onde mais de 80% são descendentes dos inuítes, nação indígena que historicamente habita regiões do Ártico. Sua cultura é baseada na caça, pesca e na forte conexão com a natureza.

Apesar de estarem sofrendo com as mudanças climáticas, os inuítes lutam para manter suas tradições e, para isso, têm uma forte presença política. Em 2021, por exemplo, o Parlamento local aprovou a proibição da exploração e mineração de depósitos minerais com uma concentração de urânio superior a 100 partes por milhão (ppm). Esta lei bloqueou efetivamente projetos de grande escala, como aqueles que Trump tanto sonha.

Ainda em 2021, a Groenlândia também proibiu novas explorações de petróleo e gás, optando por focar no desenvolvimento de fontes limpas de energia. Outro entrave para Trump.

Degelo

A facilidade é que o degelo acelerado pelas mudanças climáticas ajudam a exploração de recursos na ilha. O aumento das temperaturas na região, que aquece mais rápido que o resto do planeta, transforma a paisagem de gelo em rocha nua e áreas verdes, ajudando, por exemplo, o acesso a depósitos inexplorados de minerais críticos. É isso que está fazendo Trump (e boa parte do mundo) crescer os olhos.

A ideia do presidente dos Estados Unidos é abrir as comportas da destruição ambiental na ilha, promovendo a desmedida exploração predatória de recursos abundantes, que só ainda existem porque foram protegidos até hoje. Se Trump quer esgotar estes recursos é bom contar que haverá resistência da população originária, que não está disposta a tolerar (mais uma) barbárie em suas terras.