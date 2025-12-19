Divulgação/Agropalma Controle biológico de pragas: percevejos comem lagartas invasoras de platação de palma

As chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SBNs), que foram tão alardeadas na COP-30, vem sendo cada vez mais usadas pelo agronegócio brasileiro. Os agricultores já perceberam que uma produção sustentável traz múltiplos benefícios econômicos, sociais e ambientais, reduzindo custos e atraindo mais exportações.

A Agropalma, empresa brasileira que se tornou referência na produção sustentável de soluções com óleo de palma, dispensa o uso de inseticidas em suas terras e adota uma prática que se enquadra nas SBNs: o controle biológico de pragas.

“Se existem pragas, existem predadores. Por que aplicar inseticidas artificiais se a natureza oferece estes predadores gratuitamente?", questiona André Nogueira Borba, diretor Agrícola da Agropalma.

A empresa lança mão de vários métodos naturais para combater as pragas das plantações. Um deles é um laboratório de criação de percevejos, que são predadores da lagarta-desfolhadora, uma das pragas mais comuns das plantações de palma.

Nesse ambiente controlado, a empresa desenvolve esse tipo de inseto, acostumando-o desde o início a se alimentar das suas presas. Quando atinge a fase adulta, ele é liberado na plantação, por drones, para executar o manejo de pragas de forma natural. Como resultado, a equipe agrícola da companhia tem notado uma menor incidência de lagartas e besouros que são nocivos às plantações nas fazendas onde os percevejos foram introduzidos.

Espécies intercaladas

Outra técnica é o cultivo de nectaríferas, que atraem insetos, em sua maioria predadores, que combatem naturalmente as principais pragas da palmeira. Estas espécies que se intercalam com a produção da palma de óleo, além de contribuírem para o equilíbrio, captam gás carbônico da atmosfera e melhoram a nutrição do solo.

A Agropalma também isola, em laboratório, vírus e bactérias que atacam lagartas. Em seguida, estes vírus são injetados em lagartas saudáveis que disseminam a doença às outras.

A companhia utiliza estas e outras ações em seus quase 40 mil hectares de produção no Estado do Pará sem optar por nenhum tipo de inseticida químico.

“Se os pesticidas não forem usados, não haverá contaminação do alimento, das pessoas que trabalham e moram na área, dos cursos de água, nem a morte de pássaros e animais. Tudo isso é benéfico para o negócio, além de trazer uma importante redução de custos. O controle natural de pragas é mais barato do que inseticidas e evitam perdas na produção. Além disso, uma produção limpa tem mais facilidade de atrair compradores do exterior, que têm normas rígidas ambientais a cumprir", explica Borba.

O Brasil produz 600 mil toneladas de óleo de palma por ano, das quais 25% são produzidas pela Agropalma. Com seis indústrias de extração de óleo bruto, duas refinarias e um terminal de exportação alfandegado, a empresa emprega cerca de 5 mil colaboradores.