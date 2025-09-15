Imagem de Arquivo/Agência Brasil Brasil registrou aumento recorde na safra de grãos entre 2024/2025

Uma boa notícia encheu os olhos (e os bolsos) dos brasileiros na semana passada: o país bateu um recorde histórico na safra de grãos, com a colheita de 350,2 milhões de toneladas entre 2024 e 2025. Como explicar esta produção tão robusta em um dos países mais castigados pelos eventos extremos causados pelas mudanças climáticas?

Especialistas apontam algumas razões, como a ampliação das áreas plantadas, por exemplo, e a sorte do clima ter dado uma trégua justamente nas regiões destas safras, especialmente no Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso. Porém, há um dado a ser considerado nesta conta: o investimento brasileiro na agricultura regenerativa, que vem crescendo ano a ano.

O Brasil tem mais de 41% de terras agrícolas e muitas empresas têm apostado em novos métodos de produção, que recuperam e melhoram ecossistemas e recursos naturais, como solo, água e biodiversidade, em vez de esgotá-los. Como é de se esperar, o resultado é este aumento da colheita que estamos vendo agora.

Um estudo recente da Cargill, multinacional de alimentos que opera em diversos setores, em especial na produção de grãos, apontou que o sistema de agricultura regenerativa pode produzir 23% a mais de soja se comparado ao sistema tradicional. O mapeamento, chamado Renova Cerrado, explica que práticas regenerativas como o uso de bioinsumos, plantas de cobertura e cultivos conjugados melhoram o solo e suas capacidades de regulação climática, armazenamento de água, entre outros. Um solo mais saudável e com suas funções a todo vapor é capaz de ser mais eficiente, inclusive em cenários climáticos desafiadores.

“O aumento da resiliência vai ser cada vez mais o grande tema para as próximas safras, especialmente pensando nas super safras, como soja e milho. Temos visto muitos produtores utilizando técnicas regenerativas, como um mix de espécies na rotação de culturas, que ajuda no aumento de matéria orgânica no solo. Entre os benefícios está o aumento da retenção de água e nutrientes, uma combinação que ajuda a criar um sistema mais tolerante às questões climáticas", comentou Eduardo Bastos, diretor da Abagui (Associação Brasileira do Agronegócio). “Tem muita gente olhando para este sistema de produção. Há uma agenda em crescimento e com certeza já estamos vendo este resultado”.

Um exemplo é a gigante Nestlé, que, na semana passada, anunciou o investimento de R$ 6,8 bilhões até 2030 para promover a cafeicultura regenerativa, focando em práticas agrícolas que conservem recursos naturais.

O cenário é óbvio e o agro já entendeu o recado: a demanda global por alimentos só aumenta. Ao mesmo tempo, a agricultura precisa encontrar meios de dar conta de suprir esta demanda em um contexto climático severo. O que estamos vendo é que os produtores rurais já perceberam que apostar na sustentabilidade de suas terras significa manter a longevidade, aumentar a rentabilidade, reduzir custos e, bingo!, subir a produção. Ou seja: um ótimo negócio.