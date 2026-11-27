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O Brasil alcançou 10,6 milhões de matrículas na graduação em 2025, o maior número da série histórica do Censo da Educação Superior. Ainda assim, apenas um em cada quatro jovens de 18 a 24 anos estava matriculado nesse nível de ensino. Os dois dados ajudam a entender o momento do país. A graduação já faz parte da trajetória de muitos brasileiros, mas ainda segue fora do alcance de milhões. Isso porque cursar o ensino superior depende de haver opções que caibam no orçamento e na rotina. Para o país, persistem os desafios de transformar oportunidades em formação concluída, capaz de ampliar as perspectivas de trabalho e renda dos cidadãos.

Parte significativa desse cenário tem como ponto de partida um outro dado que, censo após censo, se mantém relevante: a rede privada responde por 80,5% das matrículas de graduação. Essa participação tem uma consequência direta para a política educacional: qualquer estratégia para ampliar o acesso, reduzir a desistência ou elevar a qualidade da formação precisa incorporar as instituições particulares desde a sua formulação. A escala do setor permite que iniciativas de apoio acadêmico, bolsas e financiamento estudantil alcancem um contingente expressivo de estudantes.

A geografia da oferta é outra dimensão relevante desse debate. O Censo 2025 identificou 2.210 municípios com matrículas em cursos a distância e sem matrículas em cursos presenciais. Neles vivem mais de 42 milhões de pessoas. Para quem precisa conciliar estudo e trabalho, a possibilidade de cursar uma graduação sem se mudar ou fazer deslocamentos frequentes pode determinar se o projeto de estudar é viável. Essa presença tem valor também para os municípios. Formar profissionais perto de onde vivem cria condições para que parte deles contribua para a economia e os serviços locais. Mas a concretização desse potencial depende, entre outros fatores, das oportunidades de trabalho que essas localidades conseguem oferecer.

A formação de professores mostra como as decisões sobre a graduação alcançam outras áreas da vida social. Em 2025, a rede privada concentrava 68,6% das matrículas em licenciaturas. Entre 2015 e 2025, o número anual de ingressantes nesses cursos cresceu, enquanto o de concluintes caiu 3%. Como se trata de grupos diferentes de estudantes, os números não permitem calcular, por si sós, a proporção dos que chegaram ao diploma. Eles mostram, porém, que ampliar o ingresso e a formação de novos professores são desafios que exigem acompanhamento próprio. Para as redes de educação básica, importa saber quantos concluem, em quais áreas se formam e onde poderão atuar. Essa informação ajuda a aproximar a política de formação docente das necessidades das escolas.

Assim, os indicadores de trajetória apresentados pelo Inep colocam a permanência no centro dessa agenda. E não é novidade que a desistência é mais alta nos cursos a distância do que nos presenciais. Para agir sobre essa diferença, é preciso investigar em que momento os estudantes saem e quanto pesam fatores como dificuldades financeiras, lacunas na formação anterior, jornada de trabalho e falta de acompanhamento acadêmico. Cada problema pede uma resposta. Uma dificuldade de aprendizagem pode exigir orientação ou reforço. A perda de renda pode demandar apoio financeiro. Identificar essas situações cedo dá às instituições e ao poder público a possibilidade de agir enquanto o estudante ainda tem vínculo com o curso.

É também por isso que o debate sobre bolsas e financiamento estudantil precisa considerar o percurso inteiro. A mensalidade é parte da decisão, mas o estudante também precisa arcar com transporte, materiais e outros custos, além de reservar tempo para estudar. Uma política de acesso deve ser avaliada por sua capacidade de alcançar quem precisa e de sustentar condições para que essas pessoas concluam a graduação. Acompanhar esse percurso permite identificar onde se concentram as dificuldades e direcionar melhor os recursos destinados à permanência.

O Censo oferece uma base para acompanhar quantas pessoas entram, permanecem e se formam. Para entender os efeitos da graduação sobre o trabalho e a renda, é preciso complementar esse retrato com informações sobre a trajetória dos egressos. Saber onde trabalham, se atuam na área em que se formaram e quais dificuldades encontraram na transição para o mercado pode orientar tanto a revisão dos cursos quanto as políticas de desenvolvimento regional.

O recorde de matrículas registrado pelo Censo de 2025 mostra a dimensão que a graduação alcançou no Brasil. O próximo avanço precisa aparecer na vida das pessoas que hoje encontram obstáculos para estudar. Isso significa ampliar as oportunidades de ingresso, criar condições para que mais estudantes concluam o curso e acompanhar o que acontece depois do diploma.

Os próximos censos permitirão verificar onde o semipresencial se consolidou, quais localidades perderam opções e se mais estudantes chegaram à conclusão. Mas o resultado que importa para o país é que mais pessoas possam concluir uma formação sólida sem que o CEP, o orçamento familiar ou a jornada de trabalho decidam de antemão quem terá essa oportunidade.

*Diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); secretário-executivo do Brasil Educação - Fórum Brasileiro da Educação Particular; fundador, controlador e presidente do conselho de administração do grupo Ser Educacional; presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, da JD Business Academy e da Mentor Capital Group.