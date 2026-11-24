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Education Builders Board foi apresentado no Mentor Capital Hall (MC Hall), em São Paulo, com proposta de oferecer formação especializada em gestão e expansão de negócios do setor

Os empreendedores Janguiê Diniz, fundador do Grupo Ser Educacional, e Beto Dantas, com experiência na criação e expansão de negócios educacionais, lançaram, na segunda-feira (23), o Education Builders Board (EBB), uma comunidade empresarial dedicada ao empreendedorismo na educação. O lançamento aconteceu no Mentor Capital Hall (MC Hall), em São Paulo, com participação presencial e transmissão ao vivo pela internet, disponibilizada gratuitamente para interessados de todo o Brasil.

A iniciativa reúne formação especializada, troca de experiências e oportunidades de parceria entre empresários, fundadores, gestores e investidores do setor. A trilha educacional foi desenvolvida para quem administra e busca expandir escolas, instituições de ensino superior, edtechs, redes de ensino, franquias educacionais e empresas de cursos livres.

“A educação precisa de grandes educadores, mas também de grandes empreendedores. Construir uma instituição de ensino exige visão estratégica, capacidade de gestão e disposição para inovar. O Education Builders Board nasce para compartilhar conhecimentos e experiências que ajudem empresários a enfrentar os desafios específicos desse mercado, fortalecer seus negócios e ampliar o impacto da educação no nosso país”, destaca Janguiê Diniz.

Trilha educacional exclusiva para negócios da educação

A formação abordará temas como aquisição e retenção de alunos, gestão financeira, posicionamento de mercado e estratégias de expansão, com foco em como essas decisões são tomadas no dia a dia das empresas de educação.

“Hoje, o empresário da educação encontra excelentes formações sobre negócios, mas poucas são direcionadas às particularidades do nosso setor. Ele pode aprender sobre aquisição de clientes, por exemplo, mas precisa entender especificamente como conquistar e reter alunos. É essa a diferença que queremos oferecer: uma trilha educacional exclusiva para negócios da educação, com conhecimentos aplicáveis à realidade de quem empreende nesse mercado. Queremos unir formação especializada, relacionamento e troca de experiências para contribuir com o crescimento dessas empresas”, afirma Beto Dantas, idealizador do Education Builders Board.

Lançamento reuniu empresários e lideranças do setor educacional

Realizado no MC Hall, o encontro teve como proposta promover uma conversa entre Janguiê Diniz e Beto Dantas sobre empreendedorismo, crescimento empresarial e geração de valor na educação.

A programação também contemplou a participação do público, com espaço para perguntas aos idealizadores e apresentação de detalhes sobre o funcionamento da comunidade.

Com o lançamento, o Education Builders Board passa a integrar o cenário de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de negócios educacionais, apostando na combinação entre conhecimento especializado, conexões empresariais e compartilhamento de experiências para apoiar o crescimento de empresas do setor.