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O Mentor Capital Hall (MC Hall), em São Paulo, receberá, na próxima segunda-feira (23), às 15h, a coletiva de imprensa do Fight Music Show 9 (FMS 9), evento que reúne lutas e entretenimento. O encontro contará com a presença de atletas, artistas e influenciadores digitais que integram a programação da competição, marcada para o dia 5 de dezembro, em Guarulhos (SP).

Entre os destaques da coletiva estão o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, Watson e Willou, que protagonizam o confronto principal desta edição. Também são esperadas personalidades como o ex-BBB Kaysar, Dynho Alves, Biel, Xamuel, Nego Zara, Raissa Barbosa, Ana Paula Marquez e Fernanda Lacerda, entre outros convidados.

Durante o encontro, serão apresentados detalhes dos confrontos e das atrações da nona edição do Fight Music Show. Os jornalistas credenciados também terão a oportunidade de entrevistar os atletas e artistas presentes.

MC Hall se consolida como espaço para diferentes experiências

Situado em um dos principais polos empresariais de São Paulo, o MC Hall integra o ecossistema do Mentor Capital Group (MCG), fundado pelo empresário Janguiê Diniz.

O espaço foi concebido para receber eventos corporativos, encontros empresariais, lançamentos, experiências de relacionamento e iniciativas de diferentes segmentos. A realização da coletiva do Fight Music Show reforça essa proposta, ampliando a presença do MC Hall no calendário de eventos da capital paulista.

Para Janguiê Diniz, diretor-geral do MC Hall, receber iniciativas de diferentes setores faz parte da proposta do empreendimento.

"O MC Hall nasceu com o propósito de ser muito mais do que um espaço para eventos. Queremos proporcionar um ambiente que favoreça conexões, experiências e oportunidades. Receber um evento da dimensão do Fight Music Show demonstra a versatilidade da nossa estrutura e reforça nosso compromisso de oferecer um espaço preparado para encontros de diferentes segmentos", destaca Janguiê Diniz.

A coletiva também representa uma oportunidade de apresentar a estrutura do MC Hall a profissionais de imprensa, produtores e representantes do setor de entretenimento, fortalecendo sua visibilidade como endereço para eventos na capital paulista.

Sobre o Fight Music Show

O Fight Music Show combina confrontos de boxe e outras modalidades de luta com atrações do entretenimento, reunindo atletas profissionais, artistas e influenciadores digitais.

A nona edição será realizada no dia 5 de dezembro, a partir das 18h, nos Estúdios Banijay, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Entre os destaques da programação está o confronto de Popó contra Watson e Willou, além de outras disputas envolvendo personalidades conhecidas do público.

Serviço

Coletiva de imprensa do Fight Music Show 9

Data: 23 de novembro de 2026 (segunda-feira)

Horário: 15h

Local: Mentor Capital Hall (MC Hall), São Paulo (SP)

Acesso exclusivo a convidados e profissionais de imprensa previamente credenciados.