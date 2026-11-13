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O mundo de hoje não será o mesmo amanhã. E isso não é força de expressão. Vivemos um tempo no qual as transformações se multiplicam num piscar de olhos, e em poucas áreas essa percepção é tão evidente quanto na tecnologia. Nesse cenário, os poucos anos de um curso superior são quase uma era geológica. Uma ferramenta pode mudar completamente ou até desaparecer no período compreendido entre o primeiro dia de aula e o diploma.

É nesse horizonte que deve ser lida a homologação, pelo Ministério da Educação (MEC), do Parecer CNE/CP nº 21/2026, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A revisão das diretrizes anteriores, de 2021, oferece aos cursos superiores de tecnologia a oportunidade de aproximar a formação acadêmica desse ritmo acelerado de mudanças.

Isso não significa que as novas diretrizes contemplem o desenvolvimento de habilidades como a futurologia. O mérito do texto está em aproximar a educação profissional e tecnológica dos avanços da ciência e da tecnologia e das transformações da sociedade, preparando os estudantes para lidar com os desafios que delas decorrem. As competências passam a estar centradas na produção de bens e serviços e na gestão de processos, no estímulo à inovação e na avaliação dos efeitos sociais, econômicos e ambientais das tecnologias.

Como não poderia ser diferente, a inteligência artificial aparece expressamente entre elas. Em um projeto que use IA para apoiar uma decisão, por exemplo, o estudante deve aprender a examinar a qualidade dos dados, verificar se o resultado é confiável e explicar em que condições o utilizaria. Esse exercício exige conhecimento técnico e capacidade de julgamento, duas competências que ganham importância à medida que mais decisões passam a contar com sistemas automatizados.

A mesma lógica vale para a sustentabilidade, que o texto inclui entre as referências da formação. Em um projeto sobre um processo produtivo, os estudantes podem comparar soluções pelo custo de implantação, pelo consumo de energia e pela geração de resíduos. Ao justificar uma escolha, precisam lidar com exigências que nem sempre apontam na mesma direção. Dessa forma, a graduação tecnológica ganha densidade quando permite compreender essas relações e avaliar quem se beneficia de uma inovação, quais recursos ela exige e quais impactos produz.

Para que essa formação se concretize, as novas diretrizes prevêem atividades voltadas à solução de problemas reais do trabalho e estabelece que a prática profissional supervisionada integre a carga horária mínima dos cursos superiores de tecnologia, em qualquer formato de oferta. Essa prática poderá ocorrer em ambientes da própria instituição ou de entidades parceiras. Já o estágio supervisionado segue regras próprias e será obrigatório nas situações previstas no texto. Em ambos os casos, a qualidade da experiência depende da orientação docente e da oportunidade de o estudante formular hipóteses, testar soluções e rever suas escolhas à luz dos resultados.

A aproximação com o mundo do trabalho também convida as instituições de educação superior a olharem para a realidade de cada região. Parcerias com empresas, cooperativas ou serviços públicos podem trazer para o curso problemas concretos que dificilmente caberiam em um exercício padronizado. Um projeto que ajude uma organização local a reduzir desperdícios, por exemplo, pode ensinar o estudante a medir perdas, identificar suas causas e avaliar intervenções, um aprendizado que ele poderá aplicar em outros setores.

Outro avanço está na possibilidade de organizar os cursos em etapas ou módulos com certificações intermediárias, quando previstas no projeto pedagógico, e de aproveitar estudos e experiências profissionais relacionados ao perfil de formação, segundo critérios de comprovação ou avaliação. Para quem já trabalha ou chega à graduação depois de um curso técnico, esse desenho pode facilitar a continuidade dos estudos e permitir o reconhecimento de competências demonstradas ao longo do percurso.

A atualização permanente dos currículos, prevista no projeto, exige atenção ao que acontece depois da formatura. Ouvir egressos pode mostrar em quais situações a formação lhes deu autonomia e que conhecimentos fizeram falta no exercício profissional. Essas informações ajudam a decidir o que revisar nos cursos já existentes e quando uma demanda merece uma formação específica. Para responder ao surgimento de novas ocupações, o texto também disciplina a oferta de cursos experimentais fora do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, condicionada à autorização e à comprovação da capacidade da instituição para oferecê-los.

A homologação das novas diretrizes curriculares foi um passo fundamental para que a graduação tecnológica acompanhe as transformações deste século. Seu alcance dependerá das decisões que vierem a seguir, da preparação dos professores à escolha dos problemas que os estudantes enfrentarão em seus projetos. A medida do avanço estará no que o egresso conseguir fazer diante de uma situação que o currículo jamais poderia antecipar. Se souber investigar o problema, escolher os recursos adequados, avaliar as consequências de sua decisão e aprender o que ainda lhe falta, terá levado da graduação uma formação capaz de acompanhá-lo ao longo de toda a sua vida profissional. Venham as transformações que vierem.

*Diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); secretário-executivo do Brasil Educação - Fórum Brasileiro da Educação Particular; fundador, controlador e presidente do conselho de administração do grupo Ser Educacional; presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, da JD Business Academy e da Mentor Capital Group.