undefined undefined

Capitaneado por Janguiê Diniz, “O preço da prosperidade: as escolhas difíceis que constroem grandes empresas” reúne 33 empresários coautores em relatos sobre decisões, desafios e aprendizados na construção de negócios.

O empresário e empreendedor Janguiê Diniz lança, na noite desta quarta-feira (11), no MC Hall, em São Paulo, o livro “O preço da prosperidade: as escolhas difíceis que constroem grandes empresas”, quarto volume da coleção Million Business Network. Capitaneada e organizada por Diniz, a obra é uma construção coletiva e reúne 33 empresários que integram o MBN – Million Business Network como coautores, cada um contribuindo com um capítulo a partir de experiências, aprendizados e desafios vividos em suas próprias trajetórias empresariais.



Publicada pela Editora Novo Século, a obra tem 448 páginas e nasce como um dos entregáveis da jornada de desenvolvimento dos participantes do MBN, mentoria de alta performance empresarial e comunidade de networking criada por Janguiê Diniz. Mais do que registrar histórias de sucesso, o livro propõe transformar experiências individuais em conhecimento compartilhado entre empresários.

Com o tema central “O preço da prosperidade”, os coautores abordam os bastidores de grandes construções empresariais, incluindo decisões difíceis, erros, mudanças de rota, gestão, liderança, crescimento, resiliência, inovação, finanças, propósito e os impactos pessoais envolvidos na condução de um negócio.

Janguiê Diniz também assina um dos capítulos da obra e conduz a proposta editorial do volume, que parte de uma provocação: qual é o verdadeiro preço da prosperidade? A reflexão vai além do dinheiro investido ou dos riscos financeiros e inclui fatores como tempo, saúde, relações, estabilidade, renúncias e escolhas feitas ao longo da trajetória de cada empresário.

“Quando olhamos para uma empresa bem-sucedida, normalmente enxergamos o resultado pronto. Mas por trás de toda grande construção existem escolhas difíceis, erros, riscos, renúncias e muito aprendizado. Ao reunir essas diferentes trajetórias, conseguimos transformar experiências reais em conhecimento que pode ajudar outros empresários”, destaca Janguiê Diniz.

Coautoria como parte da jornada do MBN

A participação dos mentorandos como coautores é um dos diferenciais do projeto editorial. Cada empresário foi convidado a transformar parte de sua experiência em conteúdo, registrando aprendizados que normalmente ficam restritos aos bastidores da gestão e da vida empresarial.

A proposta é que os participantes do MBN não apenas recebam conhecimento ao longo da mentoria, mas também tenham a oportunidade de sistematizar e compartilhar aquilo que aprenderam construindo suas próprias empresas.

O livro reúne diferentes perspectivas sobre prosperidade e mostra que não existe uma única fórmula para crescer. Os capítulos tratam de escolhas estratégicas, liderança, propósito, investimentos, gestão baseada em dados, reconstrução empresarial, sucessão, resiliência, faturamento, lucro e legado, entre outros temas.

Ao reunir empresários de diferentes setores e trajetórias, a publicação também reforça um dos pilares do Million Business Network: a troca de experiências entre pares e a construção de conhecimento a partir da prática.

Sobre o Million Business Network

Criado por Janguiê Diniz, o MBN – Million Business Network é uma mentoria de alta performance empresarial e comunidade de networking voltada a empresários. A iniciativa combina desenvolvimento empresarial, conexões estratégicas, troca de experiências e aprendizado entre empreendedores.

A produção de obras coletivas integra a jornada do programa e permite que os mentorandos também assumam o papel de autores, transformando vivências empresariais em conteúdo capaz de orientar e inspirar outros líderes e empreendedores.

Livro: O preço da prosperidade: as escolhas difíceis que constroem grandes empresas

Coleção: Million Business Network – Volume 4

Organização: Janguiê Diniz

Coautoria: Janguiê Diniz e 33 empresários integrantes do MBN

Editora: Novo Século

Páginas: 448

Lançamento: 11 de novembro de 2026

Local: MC Hall, São Paulo