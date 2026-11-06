Pessoal O Código Empresarial

Uma empresa pode apresentar lucro e, ainda assim, enfrentar dificuldades para pagar suas contas. Pode aumentar as vendas sem melhorar a rentabilidade ou receber uma avaliação de mercado que não corresponde ao dinheiro disponível em caixa. Compreender essas diferenças é o ponto de partida de “O Código Empresarial”, novo livro do empresário e escritor Janguiê Diniz. Publicada pela Novo Século, a obra marca seu 42º título e apresenta conceitos e termos que fazem parte da rotina de quem empreende e lidera organizações.

O lançamento em São Paulo será celebrado com um coquetel no dia 24 de novembro, às 19h, no Mentor Capital Hall. Localizado na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 246, no 11º andar, o espaço receberá o autor para apresentar a nova obra.

Voltado a empresários, executivos e líderes empresariais, o livro reúne, em 544 páginas, centenas de conceitos de áreas como administração, finanças, contabilidade, marketing, vendas, governança, tecnologia, investimentos e fusões e aquisições. A proposta é aproximar o leitor de uma linguagem frequentemente utilizada em reuniões, relatórios e negociações, mas nem sempre compreendida por quem precisa decidir.

“Existe uma diferença importante entre ouvir um termo e compreendê-lo”, escreve Diniz na apresentação. Para o autor, essa distância pode comprometer a interpretação de indicadores, a avaliação de riscos e o entendimento de obrigações assumidas em contratos.

Ao longo da obra, expressões como EBITDA, valuation, capital de giro, ROI, diluição societária e due diligence são apresentadas com contexto, exemplos, aplicações práticas e, quando necessário, fórmulas e comparações. Os verbetes também abordam erros recorrentes de interpretação e conexões entre diferentes assuntos, permitindo ao leitor entender como uma decisão financeira pode repercutir no crescimento, na estrutura societária e na gestão do negócio.

Um dos diferenciais é o formato de consulta. Em vez de exigir uma leitura sequencial, o livro pode ser utilizado diante de dúvidas concretas: um indicador apresentado pela equipe, uma cláusula discutida com investidores ou um conceito mencionado durante uma negociação. O objetivo é oferecer repertório para que o empresário faça perguntas melhores, compreenda análises técnicas e participe das decisões com mais clareza.

A publicação também destaca a complementaridade entre experiência e conhecimento. A vivência de quem empreende permanece essencial, mas ganha novas possibilidades quando acompanhada da capacidade de interpretar números, questionar premissas e compreender os mecanismos que influenciam o desempenho da organização.

O prefácio é assinado por Jânyo Diniz, CEO do Grupo Ser Educacional, que discute a importância do aprendizado contínuo diante da complexidade que acompanha o crescimento das empresas.

Fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz reúne uma trajetória na educação, no empreendedorismo e na formação de líderes. Com “O Código Empresarial”, direciona essa experiência à organização de um repertório de consulta para os desafios cotidianos da gestão.

FICHA TÉCNICA

Livro: O Código Empresarial

Autor: Janguiê Diniz

Editora: Novo Século

Páginas: 544

Ano: 2026

ISBN: 978-85-428-2211-3

SERVIÇO | Lançamento de “O Código Empresarial”, de Janguiê Diniz

Data: 24 de novembro de 2026

Horário: 19h

Local: Mentor Capital Hall

Endereço: Avenida Dr. Chucri Zaidan, 246, 11º andar — São Paulo/SP

Informações: Carol Figueiredo — (11) 96403-1073