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Estão abertas as inscrições para a 5ª temporada do Batalha das Startups, reality de empreendedorismo exibido nacionalmente pela Record News. A nova edição selecionará 32 startups de diferentes regiões do Brasil para uma competição que reúne desafios de negócios, mentorias e oportunidades de conexão com o mercado. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 11 de janeiro de 2027.

Nesta temporada, o programa distribuirá R$ 1 milhão em créditos de mídia entre os três primeiros colocados. A startup vencedora receberá R$ 500 mil, enquanto o segundo e o terceiro lugares serão contemplados com R$ 300 mil e R$ 200 mil, respectivamente. Além da premiação, a competição proporcionará visibilidade nacional e oportunidades de aproximação com potenciais investidores, inclusive por meio da Epitychia Investimentos.

Para participar, as empresas precisam ter CNPJ ativo no Brasil e contar com pelo menos um fundador disponível para as gravações em estúdio e para as quatro fases da competição. Os candidatos também deverão preparar um pitch de até 60 segundos, apresentando de forma objetiva o modelo de negócio, seus diferenciais e o potencial da startup.

Uma competição que vai além do pitch

O Batalha das Startups desafia os participantes a demonstrarem não apenas o potencial de suas ideias, mas também suas habilidades de gestão, argumentação e tomada de decisão diante de situações reais do universo empresarial.

A disputa será dividida em quatro etapas: Mesa de Debates, Sparring, Arena e Grande Arena. Ao longo da competição, os empreendedores terão seus negócios avaliados por empresários e profissionais do mercado, enfrentando questionamentos estratégicos e desafios que exigem conhecimento sobre suas operações.

Na fase de Sparring, os competidores participarão de mentorias e responderão a perguntas de especialistas. Já na Arena, enfrentarão confrontos diretos que colocarão à prova suas estratégias e capacidade de defender seus negócios. A Grande Arena reunirá as oito melhores startups na disputa pelo título da temporada.

Além da experiência proporcionada pela competição, os participantes terão a oportunidade de ampliar a exposição de suas marcas por meio da Record News e dos canais digitais do programa, apresentando suas soluções a um público nacional e fortalecendo conexões com o ecossistema de empreendedorismo e inovação.

Como se inscrever

As inscrições para a 5ª temporada do Batalha das Startups seguem abertas até 11 de janeiro de 2027 e devem ser realizadas pelo site oficial:

batalhadasstartups.com.br/inscricao-startup/

(Copie e cole este endereço eletrônico em seu navegador).

Na plataforma, os interessados também podem consultar o regulamento completo, os critérios de participação e as orientações para o processo seletivo.