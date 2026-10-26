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Fundadora da By Fish, Ana Maria da Silva apresentou alimento com proteínas de tilápia e frango; episódio contou com Rodrigo Minotauro em desafio sobre aquisição de clientes.

A dificuldade da filha para se alimentar durante o tratamento contra um câncer de mama gestacional levou a engenheira de pesca Ana Maria da Silva a buscar uma solução que unisse alimentação e cuidado. Dessa experiência nasceu a By Fish, empresa que desenvolveu um sorvete com proteínas de tilápia e frango. No sétimo episódio do Batalha das Startups – O Código dos Obstinados, a empreendedora apresentou o negócio e conquistou uma vaga na próxima fase da competição.

Durante sua participação, Ana contou que recorreu à formação e à experiência com processamento de pescado para desenvolver o produto, pensado principalmente para pacientes oncológicos e pessoas que precisam de uma alimentação com alta concentração proteica.

Fundada em março de 2023, a By Fish destina parte da produção à doação para pessoas em tratamento contra o câncer, segundo a empreendedora. No programa, ela também relatou que o produto passou por validações em feiras e supermercados e apresentou a intenção de ampliar sua presença no mercado.

Como conquistar novos clientes?

Além de apresentar seus negócios, os quatro empreendedores do episódio precisaram responder a uma questão decisiva para o crescimento de qualquer empresa: onde investir para conquistar novos clientes?

Com a participação do ex-lutador Rodrigo Minotauro como convidado de uma das dinâmicas, os competidores tiveram 60 segundos para defender suas escolhas. As propostas envolveram investimentos em marketing, melhorias nas embalagens, divulgação em diferentes mídias e expansão comercial.

Ana Maria disputou a classificação com Manoel Nunes, da Isobac Soluções; Diego Ribeiro, da Freela Certo; e André Luiz de Oliveira Martins, da Oartista.ai. Ao final da etapa, os três foram eliminados, enquanto a fundadora da By Fish avançou na competição.

Sobre o Batalha das Startups

A quarta temporada do Batalha das Startups – O Código dos Obstinados reúne 32 startups em uma competição com R$ 2 milhões em prêmios. A cada episódio, os participantes enfrentam desafios que colocam à prova suas decisões e habilidades para conduzir um negócio.

O programa vai ao ar aos sábados, às 21h15, na Record News. Após cada exibição, os empreendedores eliminados participam de uma live no canal oficial do programa no YouTube.

Serviço

Batalha das Startups – O Código dos Obstinados | 4ª temporada

Exibição: aos sábados, às 21h15, na Record News

Participantes: 32 startups

Premiação: R$ 2 milhões