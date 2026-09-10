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Fundador do grupo Ser Educacional lidera encontro voltado a gestão, liderança, inovação e conexões empresariais, com programação entre os dias 10 e 13 de setembro.

O empreendedor Janguiê Diniz reúne, desta quinta-feira (10) até domingo (13), empresários e executivos em Muro Alto, no litoral de Pernambuco, para uma imersão voltada à gestão, inovação, liderança e desenvolvimento de negócios. O encontro faz parte do MBN (Million Business Network), mentoria de alta performance da JD Business Academy, escola de negócios de Janguiê Diniz. A iniciativa promove uma jornada de desenvolvimento focada em estratégia, liderança e crescimento empresarial, combinando conhecimento, troca de experiências e networking.

Janguiê abriu a programação nesta quinta-feira com uma discussão sobre modelo de gestão empresarial, abordando aspectos relacionados à gestão, sustentabilidade dos negócios e visão de longo prazo. A proposta é promover a troca de experiências entre empresários e aproximar os participantes de especialistas em áreas que impactam diretamente as decisões e o crescimento das empresas.

“Um empresário precisa estar constantemente ampliando sua visão. Quando reunimos pessoas que vivem desafios reais à frente de seus negócios, criamos um ambiente muito rico de aprendizado e troca de experiências. A proposta do MBN é justamente proporcionar essa proximidade, compartilhar conhecimento prático e construir conexões que possam gerar novas oportunidades e contribuir para o crescimento das empresas”, afirma Janguiê Diniz.

O primeiro dia reúne ainda Jânyo Diniz, CEO do Ser Educacional, com discussões sobre liderança, e Cloves Chaves de Lima, doutor em Ciência da Computação pela UFPE e gerente de Ciência de Dados, Engenharia de Dados e Machine Learning do Grupo Ser Educacional. Com mais de dez anos de experiência em tecnologia, dados, inteligência artificial e transformação digital, Cloves aborda as transformações provocadas pela IA e seus impactos no ambiente empresarial.

No período da tarde, a programação amplia o debate para áreas como marketing, relações trabalhistas, questões jurídicas, conformidade fiscal, tecnologia e inovação. Participam Gilberto Augusto, da área de marketing; o advogado trabalhista Marcos Alencar; Ademar Rigueira, membro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas e do Instituto dos Advogados do Brasil; Adonias dos Santos Costa, advogado tributarista com 40 anos de experiência e ex-Procurador da Fazenda Nacional; e Antonio Valença, CEO da Pitang.

Adonias conduz uma discussão sobre conformidade fiscal a partir de sua experiência de quatro décadas na advocacia tributária, tanto na esfera consultiva quanto contenciosa. Ex-Procurador da Fazenda Nacional e ex-professor de Direito Tributário, o especialista aborda prevenção de riscos, cumprimento das obrigações tributárias e a importância de uma relação mais segura e previsível entre empresas e o Fisco.

A programação vai além das palestras. Ainda nesta quinta-feira, Janguiê recebe os participantes para um jantar de boas-vindas em sua casa, em Muro Alto, em um momento dedicado à aproximação e à troca entre os integrantes do grupo.

Na sexta-feira (11), os empresários participam de uma visita ao Porto de Suape, referência em logística e grandes operações no Brasil. O roteiro segue com almoço no Castelus Restaurante, dentro do castelo do Museu Brennand, visita guiada ao museu e jantar no Cais Rooftop.

No sábado (12), o grupo segue para Porto de Galinhas para o “Mentoring on-board”, uma experiência de networking e convivência a bordo. A imersão termina no domingo (13), com atividades de integração e confraternização na casa de Janguiê Diniz, em Muro Alto.

A imersão do MBN foi estruturada a partir de três pilares: conteúdo, conexões e experiências, reunindo gestão, inovação e visão empresarial com momentos de networking e convivência. Ao longo dos quatro dias, a proposta é criar um ambiente de proximidade para a troca de conhecimento e experiências entre empresários, ampliando perspectivas e estimulando novas conexões para os negócios.