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“O Código dos Obstinados” reúne 32 empreendedores em uma competição que testa conhecimento, estratégia, liderança, disciplina e capacidade de decisão sob pressão"

A quarta temporada do Batalha das Startups – O Código dos Obstinados estreou neste fim de semana, na Record News, colocando 32 empreendedores diante de uma jornada marcada por pressão, estratégia, conhecimento e decisões rápidas. Idealizado por Janguiê Diniz, o programa tem como desafio revelar quem possui preparo e capacidade para chegar à Grande Arena e disputar o prêmio de R$ 2 milhões.

Logo no primeiro episódio, três participantes deixaram a competição. Ao longo da temporada, os empreendedores serão submetidos a diferentes provas que vão avaliar competências consideradas essenciais para quem está à frente de um negócio, como liderança, inteligência emocional, disciplina, visão estratégica, preparo e capacidade de execução.

A primeira disputa foi a Mesa de Pitch, na qual cada participante teve apenas 60 segundos para apresentar seu negócio. A empreendedora Júlia Almeida, da JA Business, conquistou a melhor performance da rodada e recebeu uma JD Cash, moeda utilizada pelos competidores durante a competição.

Os participantes também foram questionados por Janguiê Diniz sobre seus modelos de negócio. Entre as startups apresentadas na estreia estavam empresas dos segmentos de joias, agronegócio, tecnologia para o varejo de moda e habitação.

Na sequência, os empreendedores encararam o Sparring, prova inspirada no universo do boxe que contou com a participação especial do campeão mundial Acelino Popó Freitas. O desafio teve como foco disciplina e alta performance.

Cada empreendedor precisou responder, em 60 segundos, a uma pergunta feita por Janguiê Diniz e, posteriormente, recebeu a avaliação de Popó. As notas foram somadas ao desempenho obtido na Mesa de Pitch, tornando a disputa ainda mais acirrada.

A presença de Popó reforçou a principal metáfora desta temporada: assim como no ringue, empreender exige preparo para enfrentar pressão, adversidades e decisões rápidas. Durante a prova, o campeão destacou a importância de saber agir no momento certo. Janguiê, por sua vez, reforçou que conhecimento e preparação precisam caminhar ao lado de atitude e capacidade de execução.

Estreia teve live especial direto de São Paulo

A estreia do programa também ganhou uma experiência especial fora da televisão. Diretamente do Mentor Capital Hall, em São Paulo, uma live reuniu empresários, convidados, jurados da temporada, participantes e Janguiê Diniz para acompanhar a estreia e comentar os principais momentos da competição.

Apresentada por Eduardo Cavalcante e Tamiris Schlegel, a transmissão aproximou o público dos bastidores e dos protagonistas do programa. Após a exibição do episódio, a live continuou com a participação dos três empreendedores eliminados na estreia, que compartilharam suas experiências, os desafios enfrentados e os principais aprendizados da competição.

A dinâmica será repetida todos os sábados. Após cada episódio do Batalha das Startups, os eliminados da semana participarão de uma conversa especial transmitida pelo canal do programa no YouTube.

“Todo empreendedor é um verdadeiro lutador”, afirma Janguiê Diniz durante o episódio de estreia, ao relacionar a trajetória empresarial à preparação e à disciplina exigidas no esporte. Segundo o idealizador, a competição também representa a realidade enfrentada diariamente por quem empreende. “Empreender significa lidar diariamente com desafios, pressão, concorrência, mudanças e incertezas. E um verdadeiro empreendedor sempre estará aprendendo algo novo”, afirma Janguiê.

Dos 32 empreendedores que iniciaram a jornada, apenas dois chegarão à Grande Arena. Ao final, um deles será consagrado vencedor da quarta temporada do Batalha das Startups.

Batalha das Startups – O Código dos Obstinados vai ao ar aos sábados, às 21h15, na Record News. Acompanhe também as redes sociais oficiais do programa para conferir a trajetória dos participantes, os bastidores e os conteúdos exclusivos da temporada.