A Cypher Financial AI inicia suas operações com investimento da Epitychia, family office do empreendedor Janguiê Diniz, fundador do Ser Educacional, companhia de capital aberto listada na B3. A fintech atua no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial voltadas à análise de dados, apoio à tomada de decisão e estratégias de investimento.

Divulgação Dov Gilvanci Levi e Janguiê Diniz, da Cypher Financial AI





O aporte está alinhado à tese da Epitychia de investir em empresas com potencial de escala, base tecnológica robusta e foco em geração de valor no longo prazo, especialmente na convergência entre tecnologia, dados e mercado financeiro. A iniciativa também conta com o apoio estratégico de Dov Gilvanci Levi, investidor com mais de 30 anos de experiência no mercado de capitais e fundador da Zahav Investments, que contribui para a estruturação do modelo e a estratégia de expansão internacional.

Nos testes operacionais iniciais, a tecnologia desenvolvida pela Cypher apresentou indicadores de desempenho relevantes, com retorno médio mensal superior a 15%, índice Sharpe próximo de 2,8 e taxa de acerto em torno de 68%. A empresa, no entanto, adota uma abordagem conservadora, priorizando ciclos contínuos de validação, controle de risco e avaliação de consistência antes de ampliar sua atuação comercial.

A solução foi testada em ambientes reais de mercado, com operações em tempo real, e apresentou resultados alinhados aos obtidos em testes controlados. Segundo a empresa, o foco não está em retornos pontuais, mas na construção de modelos capazes de gerar performance recorrente e sustentável, com governança e disciplina operacional.

Do ponto de vista tecnológico, a plataforma foi desenvolvida para integração via APIs, permitindo conexão direta às contas dos clientes e operação em corretoras globais de criptoativos, como Binance e Bybit. A arquitetura busca escalabilidade, automação de processos e redução de fricções operacionais.

“O investimento da Epitychia reflete nossa convicção de que a inteligência artificial aplicada ao mercado financeiro precisa ser tratada como ferramenta estratégica, e não como experimento. Buscamos iniciativas que combinem tecnologia, governança e visão de longo prazo”, afirma Janguiê Diniz.

Segundo Dov Gilvanci Levi, o diferencial da Cypher está na estrutura do modelo. “A empresa desenvolveu um framework de agentes de IA organizados em camadas hierárquicas, com especialização por horizonte temporal e padrões de mercado. O sistema combina memória de curto e longo prazo, aprendizado contínuo e análise de dados on-chain para apoiar decisões de investimento de forma mais consistente”, explica.

Com o investimento da Epitychia e o apoio estratégico de Dov Levi, a Cypher Financial AI pretende expandir sua atuação junto a investidores institucionais e clientes de alta renda, acompanhando a crescente sofisticação do mercado e a demanda por soluções baseadas em dados, automação e inteligência artificial. A expectativa é contribuir para a evolução dos padrões de uso de tecnologia e gestão de risco no setor financeiro.

Sobre a Epitychia

Além de empresas em fase de expansão, o family office também investe em companhias maduras que desejam acelerar resultados e ampliar sua presença no mercado. Entre os cases do portfólio estão Popular Pet, Edulabzz, EA Entretenimento, Go Explosion, Bossa Invest, Inova Hub, Temmus Educação, Non Stop, entre outras empresas que passaram por processos estruturados de crescimento e ganho de escala com o suporte do grupo.