São Paulo, 10 de dezembro de 2025 – A Epitychia Investimentos, single family office do empreendedor Janguiê Diniz com atuação nas áreas de private equity, venture capital e real estate, informa que, em 10 de outubro de 2025, concluiu o desinvestimento integral de sua participação na Stanley’s Hair Holding & Participações S.A., detentora das operações da marca Stanley’s Hair, atuante no segmento de transplante capilar no Brasil.

A transação foi formalizada por meio da venda da totalidade das ações anteriormente detidas pela Epitychia. Desde a conclusão do desinvestimento, portanto, a Epitychia não integra mais o quadro societário da Stanley’s Hair Holding & Participações S.A. e não mantém com ela, seus acionistas ou suas afiliadas qualquer relação societária ou operacional.

O desinvestimento representa o encerramento natural do ciclo iniciado com o aporte feito pela Epitychia e está alinhado à estratégia institucional da Epitychia de gestão ativa de portfólio, com foco na criação de valor e na alocação de capital em segmentos com elevado potencial de crescimento.

A decisão reforça o compromisso do family office com a análise criteriosa de oportunidades e com a diversificação contínua de seus investimentos.

Sobre a Epitychia Investimentos

A Epitychia é o single family office do empreendedor Janguiê Diniz, com atuação nas áreas de private equity, venture capital e real estate. O grupo investe em empresas de diferentes portes e setores, priorizando modelos de negócios escaláveis, validados e com tração comercial.

Além de apoiar empreendedores em fase de expansão, a Epitychia também investe em companhias maduras que buscam fortalecer e ampliar sua presença no mercado.