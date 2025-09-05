Farah Service Cidades humanas aborda responsabilidade social, melhorias urbanas, projetos de equidade, micro mobilidade e mais

Cidades Humanas é um termo que vem ganhando popularidade já que cada vez mais as pessoas buscam um aumento na qualidade de vida que só as cidades mais planejadas podem nos proporcionar.

O termo se refere a centros urbanos que priorizam o bem-estar e as necessidades das pessoas, promovendo a qualidade de vida e a sustentabilidade. Cidades que integram a tecnologia, gestão participativa e inovação para criar espaços mais inclusivos e seguros para a população.

Em outras palavras, Cidades Humanas buscam o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e o desenvolvimento social, colocando as necessidades dos cidadãos no centro de suas ações.

São Paulo se manifesta como uma Cidade Humana pelos projetos de Responsabilidade Social e de Melhorias Urbanas, por projetos de Equidade, pela micro mobilidade e pelas intervenções visando a Caminhabilidade da cidade.





Mas afinal, o que são todos esses conceitos?

Responsabilidade Social – é o compromisso de assumir o impacto de suas ações na sociedade e no meio ambiente para promover o bem-estar coletivo, a sustentabilidade e um comportamento ético e transparente.

Melhorias Urbanas – são intervenções que buscam melhorar a qualidade de vida nas cidades, focando em aspectos como mobilidade, sustentabilidade e infraestruturas voltadas para a inclusão social, segurança e acesso a serviços.

Projetos de Equidade – intervenções e projetos que tratam cada indivíduo conforme as suas necessidades específicas, garantindo o acesso às mesmas oportunidades e direitos a todos.

Micro mobilidade – locomoção em transportes alternativos, como bicicletas e patinetes, para viagens em áreas urbanas visando reduzir o uso do carro, diminuir a poluição, o tráfego e os custos. A micro mobilidade torna as cidades mais sustentáveis e a mobilidade mais flexível e eficiente.

Caminhabilidade – a facilidade, qualidade e segurança da experiência de caminhar num determinado local. A caminhabilidade engloba desde a qualidade das infraestruturas, como calçadas e iluminação, até fatores como a segurança, o acesso a serviços, a proximidade de comodidades e o conforto ambiental.

Novo caderno no Portal iG

A Farah Service, junto ao Portal iG, começou essa coluna para fomentar e ressaltar soluções, inovações e casos de sucesso para transformar as nossas cidades em Cidades Humanas.

Contribua você também mandando suas sugestões, ideias e experiências para www.farahservice.com.br para uma chance de aparecer com o seu projeto no portal.

Sobre Michel Farah

Na decada de 80, Michel Farah fundou a Farah Service - empresa de marketing de responsabilidade social. Recentemente, em 2019 ganhou o premio "Homens de Destaque", em 2020 se tornou o administrador do maior eixo modal alternativo de São Paulo e em 2022 virou administrador dos parques na avenida mais icônica de São Paulo, a av. Paulista e do parque estadual da Serra do Conduru - uma das maiores biodiversidades do mundo.

Sobre Rafaella Dhelomme

Rafaella Dhelomme é pesquisadora qualitativa de inovação e tendências futuras, com experiência em projetos internacionais nas áreas de mídia, tecnologia e entretenimento, e comida e bebida. Em seu tempo livre, dedica-se à escrita, aplicando sua experiência como futurista para refletir sobre movimentos culturais em seu Substack Copycat .