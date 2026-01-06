Reprodução/Agência Câmara Câmara dos Deputados, em Brasília

As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados inciaram na última segunda-feira (5). O processo de candidaturas é no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca examinadora do certame.

As inscrições seguem até às 18h de 26 de janeiro. Conforme o edital, a taxa de participação é de R$ 100 para a função de técnico legislativo e R$ 130 para analista legislativo. Contudo, canditados podem solicitar isenção desses valores até 12 de janeiro.

Segundo o edital, a seletiva conta com 70 vagas imediatas, sendo 35 para os cargo de analista legislativo e as demais para a função de técnico legislativo. Além disso, a normativa prevê mais 70 oportunidades para formação de cadastro de reserva.

Reserva de vagas

Do quantitativo total de oportunidades ofertadas, segundo o edital, 30% são para reserva de vagas. Confira a distribuição:

25% para candidatos negros;

3% para candidatos indígenas;;

2% para candidatos quilombolas

Para concorrer às vagas reservadas, os participantes precisam, além de indicar a opção no ato de inscrição, autodeclarar-se negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, conforme quesito cor ou raça adotado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Provas

Os incritos serão avaliados mediante provas objetivas e discursivas previstas para 8 de março, nos turnos da manhã e tarde. A primeira prova terá duração de 5 horas, enquanto a discursiva terá 3 horas de realização.

Os aprovados, de acordo com o edital, terão remuneração que varia de R$ 21.008,19 até R$ 30.853,99, a depender o cargo escolhido, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.







