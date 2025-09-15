Tânia Rêgo/Agência Brasil Foco da Feira de Empregabilidade é o jovem de 18 a 29 anos

Já estão abertas as inscrições para a Feira de Empregabilidade 2025, que vai oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens de 18 a 29 anos de todas as regiões brasileiras. A participação é gratuita.

Totalmente online, a feira vai ser realizada nos dias 23 e 24 de setembro, com a participação de mais de 20 empresas, que disponibilizarão vagas de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios.



As inscrições podem ser feitas pela internet, no site oficial da feira, das 15h às 19h. Os inscritos receberão notificações por e-mail e whatsApp nos dias que antecedem o evento.



Neste ano, segundo a organização, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração.



No dia 23, às 15 horas , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças, com a palestra "Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças". A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

Orientações a aspirantes às vagas



A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.







Recrutadores de todas as empresas participantes vão apresentar as suas vagas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.



Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

