Redação DW Luiz Carlos Trabuco em fotografia de 2023

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca um dos nomes mais conhecidos do sistema financeiro brasileiro agora no centro da política econômica. Após mais de cinco décadas de carreira no Bradesco, onde chegou ao posto de presidente-executivo e posteriormente de presidente do conselho de administração, Trabuco, de 75 anos, deixa o setor privado para assumir um dos cargos mais estratégicos da Esplanada dos Ministérios.

Nascido em Marília, no interior de São Paulo, filho de um caminhoneiro e de uma doméstica, Trabuco ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo de 57 anos de trajetória na instituição, percorreu praticamente todos os níveis da hierarquia corporativa, construindo uma carreira rara mesmo para os padrões do setor bancário.

Diferentemente de muitos executivos do mercado financeiro, sua formação não é em Economia ou Administração. Trabuco é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília e tem pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O perfil lhe rendeu a reputação de executivo habilidoso na construção de consensos e na articulação de interesses distintos.

Sua projeção nacional cresceu sobretudo durante os anos em que comandou o Bradesco. Entre 2009 e 2017, esteve à frente da segunda maior instituição financeira privada do país, período marcado pela expansão das operações do banco e pela consolidação do setor bancário brasileiro.

O episódio mais emblemático de sua gestão foi a compra das operações do HSBC no Brasil, em 2015. Avaliada em cerca de R$ 17 bilhões, a aquisição foi uma das maiores transações da história recente do sistema financeiro nacional e fortaleceu significativamente a posição do Bradesco no mercado.

Após deixar a presidência executiva, Trabuco assumiu a presidência do conselho de administração do banco, cargo que ocupava até aceitar o convite de Lula para chefiar a Fazenda. Mesmo fora da gestão diária, continuou sendo uma das figuras mais influentes do setor financeiro brasileiro.

Origem humilde e ascensão pela educação

A origem humilde de Trabuco é frequentemente apontada como um dos pontos de aproximação com Lula. Trabuco atribui sua ascensão social à educação.

"Minha mãe era doméstica, meu pai motorista de caminhão. Eram dificuldades sempre transformadas em esperança", disse em 2016, em entrevista à revista Forbes, que naquele ano havia o reconhecido como um dos 100 brasileiros mais influentes.

Na mesma conversa, citou o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira e frequentemente atacados por grupos conservadores que o associam à esquerda e ao pensamento progressista: "a educação não muda o mundo, a educação muda os homens, e os homens mudam o mundo".

Ao longo da carreira, acumulou posições de destaque em praticamente todos os principais fóruns de representação do sistema financeiro brasileiro. Presidiu a Febraban, principal entidade do setor bancário, a Fenasaúde, que reúne operadoras de planos de saúde, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a comissão de captação e marketing da Abecip, ligada ao crédito imobiliário.

Também integrou órgãos como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, a Susep, responsável pela supervisão do mercado de seguros, e a Abrasca, que representa companhias abertas. Em novembro de 2026, assumiu ainda a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização dedicada à promoção de políticas voltadas ao aumento da produtividade e da competitividade do país.

A extensa lista de cargos reflete a influência construída por Trabuco ao longo de décadas, não apenas no setor bancário, mas em áreas como seguros, previdência, saúde suplementar, crédito imobiliário e formulação de políticas públicas. Essa rede de contatos ajudou a consolidá-lo como um dos executivos mais bem conectados da economia brasileira.

Desafios à frente da Fazenda

Trabuco é conhecido pelo perfil discreto e pela capacidade de diálogo. Ao longo de sua carreira, manteve relações institucionais com governos de diferentes orientações políticas, empresários, banqueiros e representantes do setor produtivo, evitando associações partidárias explícitas.

A nomeação marca uma mudança importante na condução da política econômica. Pela primeira vez, um dos mais altos executivos da história do Bradesco assume diretamente a responsabilidade pela gestão da economia brasileira, levando para Brasília a experiência acumulada em décadas no comando de uma das maiores instituições financeiras da América Latina.

A indicação ocorre em meio às preocupações com a situação fiscal do país, à disparada do dólar, ao crescimento da dívida pública e os desafios para manter investimentos e programas sociais. Ao escolher um executivo respeitado pelo mercado financeiro, o governo busca transmitir uma mensagem de previsibilidade e estabilidade aos investidores.

Agora como ministro, Trabuco terá pela frente desafios que vão muito além daqueles enfrentados no setor privado. Entre eles estão a busca pelo equilíbrio das contas públicas, a negociação de medidas econômicas com o Congresso, a atração de investimentos e a manutenção do crescimento econômico em um cenário de incertezas globais.

A aproximação de Trabuco com Brasília, no entanto, não é recente. Durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, seu nome chegou a ser cogitado para integrar a equipe econômica em meio às tentativas do governo de reconstruir a confiança do mercado financeiro.

Como o mercado reagiu

Após o anúncio de Trabuco como novo ministro da Fazenda, o dólar abriu esta sexta-feira em forte baixa e chegou a bater R$ 5,50, depois de ser cotado a R$ 6 no início da semana.

A recepção positiva também se refletiu nos ativos brasileiros. Analistas avaliam que a escolha de um nome oriundo do sistema financeiro reduziu parte das incertezas dos investidores em relação aos rumos da política econômica e à disposição do governo de perseguir maior disciplina fiscal.

Parte do entusiasmo do mercado está relacionada à trajetória de Trabuco no Bradesco. Ao longo de décadas, ele construiu reputação de executivo pragmático, de perfil moderado e avesso a confrontos ideológicos. Sua atuação na compra do HSBC Brasil e seu longo período à frente do conselho do banco reforçaram a imagem de gestor experiente e capaz de negociar consensos.

Houve, contudo, ressalvas. Economistas e gestores destacaram que a reação favorável depende menos da figura de Trabuco e mais da autonomia que ele terá para conduzir a política fiscal. Alguns observadores lembraram que o sucesso do novo ministro dependerá da disposição de Lula em apoiar medidas de contenção de gastos e equilíbrio das contas públicas.

Paulo Skaf, presidente da Fiesp, afirmou que Trabuco reúne "sólida experiência, profundo conhecimento da vida empresarial e comprovada capacidade de realizar transformações", desejando sucesso ao futuro ministro diante dos desafios econômicos do país.

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais avaliou que entregar a Fazenda a um profissional com trajetória consolidada no mercado demonstra compromisso com estabilidade, desenvolvimento e gestão competente da política econômica.

Como o setor político reagiu

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou ter recebido a indicação "com muito otimismo" e destacou a "capacidade técnica, experiência de gestão e habilidade de diálogo" de Trabuco, defendendo sua capacidade de conduzir a agenda econômica e de construir consensos entre governo e Congresso.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, também elogiou a nomeação, dizendo receber o anúncio com otimismo e colocando-se à disposição para construir uma agenda econômica voltada ao crescimento do país.

O líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que Trabuco terá a missão de ajudar a implementar o projeto aprovado nas urnas, conciliando combate às desigualdades, controle da inflação, redução dos juros e crescimento econômico.

Na oposição Nikolas Ferreira (PL-MG) combinou elogios a Trabuco com críticas ao governo Lula. O deputado disse torcer pelo sucesso do futuro ministro e classificou sua nomeação como um reconhecimento da necessidade de conter gastos públicos, mas também ironizou a escolha de um banqueiro por um governo de esquerda e questionou se o novo ministro terá autonomia para promover ajustes fiscais.

Entre os críticos da nomeação, parlamentares do PSOL foram os mais contundentes. O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) classificou a escolha como um "estelionato eleitoral", argumentando que a entrega da política econômica a um banqueiro contraria compromissos assumidos por Lula durante a campanha. Já a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) questionou a crescente influência do mercado financeiro sobre o governo e criticou a indicação de um executivo do setor bancário para comandar a Fazenda. "É um péssimo sinal de que a orientação fiscalista vem para ficar", disse.

le (Agência Brasil, ots)