Redação DW Empresas de leasing proprietárias da frota de 12 aeronaves da Norse Atlantic rescindiram contratos de arrendamento

A companhia aérea de baixo custo Norse Atlantic informou nesta sexta-feira (27/11) que sua unidade operacional na Noruega entrará com um pedido de recuperação judicial, o que torna a empresa a mais recente a sucumbir à disparada dos custos de combustível provocada pelo conflito iniciado pelos Estados Unidos e Israel no Irã.

A Norse é a segunda companhia aérea europeia a iniciar processos de recuperação judicial este ano, depois airBaltic, da Letônia, evidenciando o impacto da guerra no Irã sobre empresas que entraram na crise sem mecanismos de proteção contra a alta dos preços do combustível de aviação.

A empresa norueguesa afirmou que não conseguiu obter financiamento suficiente para suprir suas necessidades de liquidez de curto prazo, o que levou seu conselho de administração a protocolar um pedido de recuperação judicial junto ao Tribunal Distrital de Agder, na Noruega, para sua subsidiária operacional.

"O Conselho, a diretoria e os consultores da entidade Norse Atlantic ASA - listada no mercado de ações - e de sua subsidiária no Reino Unido estão trabalhando para encontrar uma solução que permita a continuidade das operações no restante do negócio", disse o CEO da Norse, Eivind Roald, em um comunicado.

As ações da Norse Atlantic despencaram mais de 99% na Bolsa de Valores de Oslo desde o início do ano, com seu valor de mercado caindo, nesta sexta-feira, para apenas 2,4 milhões de dólares (R$ 13,3 milhões).

Rescisão de contratos de arrendamento de aviões

Mais cedo, também nesta sexta-feira, a companhia aérea informou que as empresas de leasing, proprietárias de sua frota de 12 aeronaves, rescindiram seus contratos de arrendamento.

Nesta quarta-feira, a Norse Atlantic já havia declarado que sua situação financeira era "crítica". No dia seguinte a empresa suspendeu todos os seus voos e alertou que o conselho poderia solicitar a recuperação judicial caso não conseguisse obter financiamento.

Em 2021, a Norse firmou contratos de arrendamento de longo prazo para nove aeronaves Boeing 787 Dreamliner, junto à AerCap Holdings, sediada na Irlanda, e para seis outros Dreamliners, junto à BOC Aviation Ltd. de Singapura. Posteriormente, a aérea norueguesa devolveu três dessas aeronaves à empresa irlandesa.

Segundo o relatório anual mais recente da Norse, os contratos de arrendamento com a AerCap tinham duração prevista de cerca de 12 anos para cada aeronave, enquanto os contratos com a BOC tinham prazo de 16 anos.

Pior crise do setor aéreo desde a pandemia

O setor global de aviação enfrenta sua pior crise desde a pandemia de covid-19, à medida que o conflito entre EUA e Irã, iniciado no final de fevereiro, interrompe operações, eleva os preços dos combustíveis e faz com que os custos das companhias aéreas disparem.

Em maio, a americana Spirit Airlines se tornou a primeira grande companhia aérea a ser apontada como vítima direta da guerra, encerrando suas operações após o aumento dos custos de combustíveis.

A companhia aérea espanhola de baixo custo Volotea iniciou, em setembro, negociações com credores para reestruturar sua dívida de longo prazo e obter novo capital. A empresa informou que suas despesas foram elevadas em cerca de 150 milhões de euros desde março, e que trabalha para chegar a um acordo até dezembro.

Nesta terça-feira, a espanhola Plus Ultra, especializada em voos de longa distância, anunciou a interrupção de suas operações em razão do aumento expressivo nos custos operacionais, especialmente com combustível.

Anteriormente, a companhia já havia suspendido seus voos para Peru, Argentina e Colômbia. Além disso, comunicou aos funcionários a previsão de um processo de redução de pessoal, como parte de seus esforços para cortar custos e garantir sua viabilidade futura.

(Reuters, AFP)