Dang Yuan Dezenas de data centers foram construídos na Malásia nos últimos anos

Cerca de 559 bilhões de dólares (R$ 3,16 trilhões) foram investidos em infraestrutura de inteligência artificial (IA) na Malásia desde fevereiro de 2025. O grupo de consultoria Fitch Solutions já abriu 125 data centers no país do Sudeste Asiático para atender à economia digital global.

O setor está em plena expansão no estado de Johor, no oeste da Malásia, onde, segundo o Ministério da Economia Digital do país, estão localizados 16 dos 27 novos centros de dados.

O governo em Kuala Lumpur espera que o investimento gere uma grande quantidade de novos empregos, dos quais até 90% devem ser preenchidos por mão de obra local.

As vantagens das localizações escolhidas para os data centers incluem preços baixos de eletricidade para operações computacionais que consomem muita energia e uma boa infraestrutura de conexão com cabos submarinos internacionais.

Amazon, Google e Microsoft ao longo do Estreito de Malaca

Grandes empresas de tecnologia dos EUA também se instalaram ao longo do Estreito de Malaca. A Amazon e a Oracle investiram 6 bilhões de dólares cada, enquanto a Microsoft e o Google investiram 2 bilhões cada. No início de novembro, a Alphabet, empresa controladora do Google, anunciou investimentos adicionais de 15 bilhões de dólares.

"A visão da Malásia não é apenas construir uma economia que utilize inteligência artificial, mas utilizá-la de forma criativa", explicou o ministro malaio da Economia Digital, Gobind Singh Deo, em um comunicado que, de forma reveladora, foi publicado em chinês - idioma que não é oficial na Malásia.

O crescimento dos data centers no Sudeste Asiático faz parte da corrida pela supremacia tecnológica em inteligência artificial. Os EUA restringiram a exportação para a China de chips de alto desempenho, como os produzidos pela gigante americana Nvidia. Além disso, os EUA tentaram bloquear a venda de máquinas de litografia avançadas fabricadas pela empresa holandesa ASML, utilizadas na produção de microchips.

Empresas chinesas alugam acesso a chips americanos

Como os chips produzidos na China ainda não atingiram o mesmo patamar tecnológico de outros, algumas empresas chinesas passaram a testar um modelo alternativo. Elas compram ou alugam, de forma legal, capacidade computacional em outros países. Assim, elas podem alugar acesso a chips americanos instalados em sistemas na Malásia, por exemplo, e desenvolver seus modelos de IA a partir do exterior.

Em outubro, o Institute for Progress (IFP), um think tank independente sediado em Washington, alertou que o Sudeste Asiático estava se tornando um polo offshore para enclaves de IA chineses. A estimativa era de que, até o final do ano, cerca de 24% da capacidade computacional total da China provinha de acesso remoto a centros de dados no exterior - sendo que três quartos desses centros estavam localizados no Sudeste Asiático. Previa-se que esse percentual subiria para 31% até o final de 2027.

O IFP afirmou que, embora "chips de IA americanos hospedados em centros de dados no exterior constituam uma fonte significativa de poder computacional para a China", isso ainda é algo "difícil de mensurar".

Segundo o instituto, "entidades chinesas podem alugar unidades de processamento gráfico (GPUs) como um serviço, por meio de provedores de nuvem, ou contratar capacidade de centros de dados no exterior, seja diretamente com os desenvolvedores ou por meio de intermediários. Provedores de nuvem e desenvolvedores de centros de dados raramente revelam a identidade de seus clientes ou a quantidade de capacidade utilizada por cada um. Por sua vez, as empresas chinesas também divulgam pouquíssimas informações a esse respeito".

Alibaba Cloud estabelece presença na Malásia

A gigante chinesa Alibaba Cloud - controladora da plataforma TikTok - opera, atualmente, seis data centers na Malásia; três em Johor e outros três na região metropolitana de Kuala Lumpur, sendo que o mais recente foi inaugurado em 19 de novembro.

A empresa investiu, no total, 53 bilhões de dólares em centros de dados, abrangendo, além da Malásia, a Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas e México. A empresa também mantém uma capacidade de data center em Johor.

No início de outubro, a Tencent - outro conglomerado multinacional de tecnologia, sediado em Shenzhen - assinou um contrato de cinco anos no valor de 7 bilhões de dólares com a Oracle. O acordo permitiria à empresa utilizar uma capacidade computacional equivalente a 100 mil chips modernos voltados para o treinamento de inteligência artificial. O contrato previa o pagamento de 30% do valor de forma antecipada.

O negócio, porém, foi cancelado poucas semanas depois, e ambas as empresas mantiveram silêncio sobre os motivos. Segundo relatos da imprensa, houve pressão tanto do governo de Pequim quanto do governo de Washington. A China busca desenvolver sua própria indústria de chips, enquanto, do lado americano, autoridades de alto escalão teriam manifestado preocupações de segurança para a Oracle.

Tarifas dos EUA sobre importações da Malásia

Em meados de 2025, os EUA ameaçaram impor uma tarifa adicional de 25% sobre produtos importados da Malásia, "para evitar a evasão dos controles de exportação de chips", segundo informou a consultoria chinesa Equal Ocean. "O governo malaio respondeu prontamente, se posicionando contra práticas ilegais de revenda e estabelecendo exigências de licenciamento para o transbordo de certos chips de alto desempenho."

Washington tem intensificado suas ações. Na semana passada, no mesmo dia em que o presidente Donald Trump se reuniu-se com seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante a cúpula da Apec em Shenzhen, o Bureau de Indústria e Segurança - órgão vinculado ao Departamento de Comércio dos EUA - estabeleceu novas normas referentes ao acesso remoto a chips e servidores avançados voltados para inteligência artificial.

O objetivo, segundo o órgão, é "impedir que determinados agentes estrangeiros tirem proveito de poder computacional avançado, baseado em tecnologia dos Estados Unidos, para ameaçar a segurança nacional e os interesses de política externa dos EUA".

As restrições se aplicam a data centers que fornecem capacidade computacional significativa a empresas com vínculos a nações classificadas no chamado Grupo de Países D:5 ou a Macau.

De acordo com os regulamentações de exportação dos EUA, o grupo D:5 inclui China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, entre outros. No futuro, as empresas precisarão realizar verificações mais rigorosas para identificar as estruturas de propriedade e controle por trás de seus clientes.

Washington também introduziu novas exigências de licenciamento para semicondutores avançados destinados à Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia e também ao Brasil, com isenções para subsidiárias de empresas americanas estão isentas.

"Os EUA não estão apenas revisando quais países receberão chips de IA no futuro, mas também querem ter voz sobre onde esses chips são usados, quem os opera e quais clientes eles atendem", explicou Xu Sanlang, especialista no setor chinês. "Isso significa que os data centers que têm fornecido capacidade de computação remota para clientes chineses precisarão cumprir futuramente essas restrições."