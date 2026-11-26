Nik Martin Recente volatilidade em torno da IA deixou apreensivos até mesmo os investidores mais experientes

O índice Nasdaq, fortemente composto por empresas de tecnologia, recuperou o fôlego esta semana após uma recente onda de vendas que provocou quedas expressivas nas ações de tecnologia e inteligência artificial (IA).

Depois de registrar sua pior semana desde o colapso do mercado em março de 2020, no início da pandemia de covid-19, o Nasdaq abriu nesta segunda-feira (23/11) com uma alta de quase 1,7 mil pontos, ou seja, 7% acima do fechamento anterior.

O otimismo em torno da IA ganhou um novo impulso nesta segunda-feira, com a recondução de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, apenas 11 dias após ele ter sido levado a renunciar em meio a um escândalo envolvendo casos extraconjugais, incluindo um relacionamento com uma suposta espiã chinesa.

As ações da fabricante de chips subiram mais de 30% com a notícia, abrindo a quase 170 dólares (R$ 988) por papel e recuperando a maior parte das perdas acumuladas desde que o caso veio à tona no mês passado.

Essa disparada ajudou a impulsionar os índices do mercado acionário americano, que tiveram seu melhor dia desde o ano passado. Contudo, nas negociações de pré-abertura nesta terça-feira, as ações da Nvidia caíram cerca de 5%, evidenciando a volatilidade do mercado e os riscos que rondam o setor de IA e a indústria de tecnologia como um todo.

Como investimentos passivos alimentam a corrida pela IA

A recente volatilidade em torno da IA, de chips de memória e de outras ações de tecnologia, deixou apreensivos até mesmo os investidores mais experientes e otimistas.

No entanto, aqueles que buscam um refúgio fora do mercado acionário dos Estados Unidos, que tem concentrado a maior parte do entusiasmo em torno da IA ao lado de Taiwan e Coreia do Sul, estão encontrando cada vez menos opções de proteção.

Economistas alertam que isso ocorre, em parte, devido à forma como funcionam os fundos de índice, incluindo os ETFs (fundos negociados em bolsa). Esses fundos detêm recursos de previdência e outras economias de centenas de milhões de investidores passivos.

Tais índices se tornaram cada vez mais expostos ao boom da inteligência artificial.

Apostar nos vencedores funciona... até deixar de funcionar

A maioria dos principais fundos de índice busca capitalizar o sucesso das empresas que mais crescem; por isso, eles compram ações automaticamente com base no valor de mercado de cada companhia. Quanto maior uma empresa se torna, maior é a participação que ela ocupa na carteira desses fundos.

O valor de mercado de gigantes da tecnologia dos EUA, como Nvidia, Microsoft, Apple e Alphabet, foi impulsionado por essa dinâmica, com muitas dessas ações disparando após o lançamento do ChatGPT, no final de 2022.

Os Estados Unidos também possuem uma participação desproporcionalmente grande em fundos que acompanham a economia global. Nove das dez maiores posições no índice MSCI All Country World (ACWI) - que reúne mais de 2,4 mil empresas em 47 mercados desenvolvidos e emergentes - pertencem a grandes empresas de tecnologia americanas.

A décima posição é ocupada pela TSMC, fabricante taiwanesa de chips responsável pela produção de 90% dos semicondutores de ponta voltados para inteligência artificial. Somadas, essas dez empresas representam quase um quarto do índice.

Embora seja um índice global, cerca de dois terços do valor do MSCI ACWI estão concentrados em empresas listadas nos EUA, ainda que elas representem apenas cerca de um quinto do número total de companhias que compõem o índice.

Não aposte todas as suas fichas em ações de IA

"Um portfólio bem diversificado deve [...] representar, de forma razoável, toda a economia global", disse à DW Gerd Kommer, fundador da gestora de ativos Gerd Kommer Invest, sediada em Munique.

"Esse não é o caso quando 70% do portfólio estiver concentrado em um único país - os EUA. A economia global é mais resiliente do que qualquer economia nacional."

Kommer, conhecido na Alemanha como o "papa dos ETFs", afirmou que os investidores precisam ter exposição a todos os setores econômicos e que nenhum setor, isoladamente, deveria representar mais de um quarto de um portfólio.

No entanto, mesmo que os investidores queiram evitar completamente fundos globais dominados pelos EUA, o investimento em IA acaba ofuscando outros importantes fundos de índice.

No índice de Mercados Emergentes da MSCI, por exemplo, as dez maiores participações compõem 37,5% do seu valor, sendo que a TSMC, sozinha, responde por quase 16%. Empresas de tecnologia, semicondutores e internet ocupam oito das maiores posições, ao lado de dois bancos, um da China e outro da Índia.

Como os fundos alimentam a confiança excessiva dos investidores

Isso é relevante, segundo Dimitri Vayanos, professor de finanças na London School of Economics, que estuda como o investimento passivo eleva os preços das maiores empresas.

"Meu modelo sugere que os efeitos dos fluxos de capital para fundos de índice são maiores quando as grandes ações pertencem ao mesmo setor", explicou o especialista à DW.

Quando alguns investidores ficam excessivamente otimistas em relação a uma empresa e elevam o preço de suas ações, os fundos de índice amplificam essa pressão sobre o preço.

Investidores profissionais, por sua vez, costumam apostar contra ações sobrevalorizadas, prática conhecida como venda a descoberto (short selling), o que ajuda a trazer os preços de volta a níveis mais realistas. Contudo, essa estratégia é muito mais arriscada quando se trata de uma gigante da tecnologia, por exemplo, do que a uma empresa de pequeno porte.

"Estar vendido em 1% da SpaceX envolve um risco muito maior do que estar vendido em 1% de uma pequena empresa", observou Vayanos.

O problema se agrava quando as maiores empresas pertencem todas ao mesmo setor, como ocorre atualmente. À medida que recuam os investidores que apostam na queda, os preços das maiores ações continuam subindo, criando o que ele denomina "espiral de amplificação e sobrevalorização".

Menor risco de IA fora dos EUA e da Ásia

Para reduzir a exposição a ações ligadas à inteligência artificial (IA), os investidores podem recorrer a fundos de mercados desenvolvidos fora dos EUA e do Sudeste Asiático. Esses fundos apresentaram retornos menores na última década.

No índice MSCI Europa, Australásia e Extremo Oriente (EAFE), as dez maiores participações compõem cerca de 14,5% do índice, percentual aproximadamente 40% inferior ao observado no índice que engloba todos os países.

Entre as principais participações do índice EAFE estão a gigante do setor de saúde Roche, a petroleira Shell, o banco HSBC e a Nestlé - a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo.

No entanto, sua maior holding, a empresa holandesa de tecnologia ASML, ainda está fortemente ligada ao setor de IA, fornecendo os equipamentos de que companhias como TSMC, Samsung, Intel, SK Hynix e Micron precisam para fabricar seus chips.

Eventual quebra teria efeitos em cascata

Se a recuperação das ações de IA observada nesta segunda-feira se mantiver, os preços poderão subir de forma acentuada nos próximos meses. Mas, se a história servir de referência, a bolha acabará estourando, resultando em prejuízos significativos tanto para investidores institucionais quanto para investidores passivos.

Kommer alertou que, se a bolha de IA estourar, "é muito provável que ela arraste consigo o mercado acionário global", embora os danos sejam mais severos para as ações dos setores de tecnologia e IA.

Os mais atingidos seriam os investidores de varejo "com uma parcela expressiva de seus portfólios alocada em ações de tecnologia e IA", incluindo "muitas pessoas que compraram ações individuais relacionadas à IA, além de possuírem ETFs de renda variável".

Vayanos, da LSE, avalia que ainda é "certamente mais seguro manter um ETF do que deter ações individuais".

Ele, porém, alertou que, à medida que os provedores de índices incluem grandes ofertas públicas iniciais (IPOs) - como as da SpaceX ou da Anthropic, criadora do Claude - em seus índices de referência logo após a estreia dessas empresas, e enquanto o capital continua fluindo para fundos passivos, "existem condições para que os efeitos descritos em nossa teoria sejam ainda mais intensos".