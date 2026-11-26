Redação DW Sede do Banco Central Europeu em Frankfurt, Alemanha

A Grécia, cuja elevada dívida pública esteve no centro da crise do euro, em 2009, está muito perto de passar para a Itália o posto de país com a maior relação entre dívida pública e Produto Interno Bruto (PIB) entre os 21 integrantes da zona do euro.

A Itália voltará a assumir esse papel no fim de 2026, após duas décadas. A última vez que o ocupou foi em 2006. O Tesouro italiano prevê que a dívida do país alcance um pico de 138,5% do PIB em 2027, ante 138,1% em 2026. No caso da Grécia, a relação dívida/PIB deve cair de 136,8% do PIB em 2026 para 128,8% em 2027.

O governo do premiê Kyriakos Mitsotakis pretende manter esse caminho e reduzir essa relação numa média de 6,5 pontos percentuais ao ano. Até 2030, ela deverá cair para 110% do PIB.

Nenhum outro país da UE reduziu suas dívidas tão rapidamente nos últimos cinco anos. As duas maiores economias da zona do euro, a Alemanha e a França, ao contrário, elevaram seu endividamento.

Economia cresce acima da média

Trata-se de uma reviravolta notável para a Grécia. No auge da crise financeira, entre 2009 e 2018, o país esteve à beira de deixar a zona do euro e registrava o maior nível de endividamento público da união monetária.

Desde o pico registrado em 2020, a relação dívida/PIB caiu 67 pontos percentuais, também graças ao pagamento antecipado de empréstimos do resgate financeiro.

Mas não só. O governo grego projeta para 2027 um crescimento econômico superior ao das principais economias europeias, segundo o projeto de orçamento. O Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer 2,3% no próximo ano, após uma expansão de 2,0% neste ano.

De acordo com o governo, esse desempenho será impulsionado pelo aumento dos investimentos e pela solidez do consumo privado. "Apesar de um ambiente externo adverso, a economia grega deverá crescer de forma significativamente mais forte do que a média da zona do euro pelo sétimo ano consecutivo", afirmou o ministro das Finanças, Kyriakos Pierrakakis.

Pagamentos antecipados

A Grécia é um dos poucos países da zona do euro que registra superávit orçamentário. Para o ano em curso, espera um superávit primário, ou seja, um saldo positivo nas contas públicas sem considerar os pagamentos de juros, de aproximadamente 4% do PIB, ou quase o dobro do originalmente previsto.

Essa situação permite a redução acelerada da dívida pública. Segundo fontes ouvidas pela agência Reuters, a Grécia pretende quitar muito antes do previsto os primeiros empréstimos de resgate recebidos durante a crise da dívida soberana. Os financiamentos, no valor de 53 bilhões de euros, poderão ser integralmente pagos já até 2029, afirmaram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Isso ocorreria dois anos antes do cronograma já acelerado que previa a quitação até 2031. Originalmente, os empréstimos bilaterais concedidos pelos países da zona do euro no âmbito do primeiro de três programas de assistência financeira só venceriam em 2041.

"É muito provável que consigamos quitar integralmente os primeiros empréstimos de resgate até 2030 ou até mesmo até 2029, em vez de 2031", disse uma das pessoas ouvidas. Uma segunda confirmou o horizonte entre 2029 e 2030 e acrescentou que os pagamentos antecipados poderão ser acelerados nos próximos anos, caso as condições permitam.

O governo de Atenas já quitou neste ano uma parcela de 6,9 bilhões de euros, acima dos 5 bilhões de euros inicialmente previstos. Com isso, o saldo devedor remanescente é de 19,5 bilhões de euros. Para 2027, está planejado o pagamento antecipado de pelo menos 5,1 bilhões de euros.

Mais confiança dos investidores

As boas notícias da economia grega se refletem também no mercado de títulos. A Grécia é vista hoje de forma mais favorável pelos investidores internacionais do que a França ou a Itália.

O rendimento dos títulos públicos gregos com vencimento em dez anos está em 4,15%. A Itália, por sua vez, precisa oferecer pouco mais de 4,3%, e a França, mais de 4,7%, caso seus governos queiram captar recursos no mercado de capitais. Para a Alemanha, que é a referência na zona do euro, a taxa atual gira em torno de 3,3%.

Outro lado da moeda

Apesar dos bons indicadores macroeconômicos, muitos gregos continuam enfrentando as consequências da longa crise econômica. O poder de compra real das famílias está entre os mais baixos da União Europeia. O salário médio mensal de 1.500 euros permanece no mesmo nível de 2009. Além disso, cerca de 1,5 milhão de pessoas não conseguem quitar seus empréstimos.

Soma-se a isso o novo aumento do custo de vida. Em setembro, a taxa de inflação na Grécia subiu para 5,1%. Os preços da energia são um dos principais fatores, mas problemas estruturais, como a falta de concorrência, a dependência extremamente elevada de importações, os altos impostos indiretos e os efeitos inflacionários do boom do turismo também contribuem para a alta dos preços. Para as famílias, o aumento do custo de vida representa um grande peso financeiro.

O governo planeja, portanto, medidas de alívio financeiro no valor de cerca de 2,2 bilhões de euros destinadas a famílias de baixa renda e aposentados afetados pelos altos custos de energia e habitação. Pequenas e médias empresas, assim como trabalhadores autônomos, também deverão ser beneficiados.

as (Reuters, OTS)