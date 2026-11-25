Sabine Kinkartz Os investimentos diretos da Alemanha no país somam cerca de 1 bilhão de euros, segundo a Câmara de Comércio e Indústria Alemanha-Ucrânia.

Usinas de energia, estações ferroviárias, centros comerciais, armazéns e edifícios residenciais continuam entre os alvos dos ataques russos contra a infraestrutura civil da Ucrânia. Instalações industriais também vêm sendo atingidas, afetando diretamente empresas alemãs que operam no país.

"Nos últimos meses, mercadorias e instalações avaliadas em várias centenas de milhões de euros foram destruídas", afirmou Oliver Gierlichs, diretor da Bayer na Ucrânia e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Alemanha-Ucrânia (AHK Ucrânia). Segundo ele, os prejuízos são estimados em 500 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões).

Gierlichs descreveu a situação durante o 9º Fórum Empresarial Alemanha-Ucrânia, realizado em Berlim em 20 de novembro. Organizado pela AHK em parceria com outras duas associações empresariais alemãs, o evento reuniu cerca de 500 participantes da política e da indústria, entre eles o chanceler federal alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro ucraniano, Serhii Koretskyi.

De acordo com a AHK, pouco mais de 2 mil empresas alemãs mantêm atividades na Ucrânia. Os investimentos diretos da Alemanha no país somam cerca de 1 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). Apesar disso, a situação permanece crítica devido aos ataques contínuos da Rússia. "Estamos nos preparando para um inverno difícil", disse Gierlichs.

Economia ucraniana perde fôlego

Após registrar taxas de crescimento relativamente robustas nos últimos anos, a economia ucraniana desacelerou de forma acentuada desde o verão europeu.

Segundo análise recente da Escola de Economia de Kiev (KSE), a intensificação dos ataques russos contra a infraestrutura crítica e a capacidade produtiva da Ucrânia piorou significativamente as perspectivas econômicas do país, elevando os riscos para empresas e investidores.

O sistema energético segue sob pressão e o fornecimento de eletricidade continua insuficiente em diversas regiões. Além disso, as empresas enfrentam escassez de mão de obra, já que muitos trabalhadores foram mobilizados para o serviço militar ou deixaram o país para fugir da guerra.

Empresários alemães também apontam processos de aprovação demorados e regras pouco claras como obstáculos adicionais aos negócios.

"Nem uma única empresa alemã deixou a Ucrânia desde o início desta guerra", afirmou Merz durante o fórum. O chanceler destacou ainda que, em 2025, o comércio bilateral entre Alemanha e Ucrânia superou 12 bilhões de euros (R$ 77 bilhões), alta de 4,4% em relação ao ano anterior.

Cooperação militar e industrial ganha peso

A cooperação militar ocupa hoje posição central nas relações entre os dois países. Além do fornecimento de equipamentos de defesa pela Alemanha, cresce o número de projetos desenvolvidos em conjunto.

No fórum em Berlim, foi exibido o drone de combate de longo alcance Anubis, produzido pela empresa Auterion Airlogix, uma joint venture germano-ucraniana. O equipamento foi desenvolvido na Ucrânia, enquanto o software foi criado na Alemanha.

A previsão é produzir 5 mil drones nas proximidades de Munique. Segundo os organizadores, trata-se da primeira produção em escala industrial de drones pesados de ataque instalada em território alemão.

"Por meio dessa cooperação, a capacidade tecnológica de inovação da Alemanha está se expandindo de maneiras que seriam impensáveis há poucos anos", afirmou Merz. Para o chanceler, a parceria também trará benefícios para setores civis da economia alemã.

"O que investimos hoje na Ucrânia retornará multiplicado, sob a forma de estabilidade, oportunidades de exportação, projetos conjuntos e crescimento econômico", declarou.

Reconstrução exigirá mais de 3 trilhões de reais

Para empresas estrangeiras que atuam na Ucrânia, o ambiente continua marcado pelo equilíbrio entre risco e oportunidade. Embora a guerra mantenha elevado o nível de incerteza, o país é visto como um dos maiores mercados potenciais da Europa para investimentos em reconstrução e modernização.

Em fevereiro de 2025, a Comissão Europeia e o governo ucraniano estimaram que a recuperação do país exigiria 524 bilhões de dólares (R$ 3 trilhões) ao longo da década seguinte. Desde então, esse valor provavelmente aumentou.

Nesse contexto, a Ucrânia busca deixar de ser vista apenas como receptora de ajuda internacional e se consolidar como destino de investimentos. Entre os objetivos estão a modernização econômica, a adaptação às normas da União Europeia e uma integração mais profunda ao mercado comum europeu.

"Vemos oportunidades significativas na indústria de defesa, no setor de energia, na infraestrutura, na tecnologia da informação e em muitas outras áreas", afirmou o primeiro-ministro Koretskyi.

Para Gierlichs, a combinação entre conhecimento tecnológico alemão e dinamismo ucraniano cria uma parceria promissora. No entanto, ele defende a ampliação dos mecanismos de apoio ao setor privado. "As empresas precisam de financiamento confiável, garantias de investimento e instrumentos eficazes para se proteger dos riscos da guerra", afirmou.

Ele também ressaltou a necessidade de logística estável, ambiente regulatório previsível e processos administrativos mais ágeis.

Garantias e reformas são vistas como essenciais

Durante o fórum, Merz prometeu apoio alemão nessas áreas, mas condicionou novos investimentos ao avanço de reformas na Ucrânia, especialmente no fortalecimento do Estado de direito e no combate à corrupção. "Essas reformas são um pré-requisito para assistência financeira adicional e novos investimentos", disse.

Outro desafio envolve os interesses distintos dos parceiros. Enquanto empresas alemãs buscam ampliar presença em novos mercados, companhias ucranianas defendem transferência de tecnologia e produção local para manter maior parcela do valor agregado dentro do país.

Segundo Merz, taxas sobre exportações e restrições à transferência de propriedade intelectual podem dificultar iniciativas conjuntas de inovação.

Quem vai pagar pela reconstrução?

Representantes de associações empresariais ucranianas estimam que o setor privado poderá responder por até 40% dos custos da reconstrução no longo prazo. No momento, porém, muitos projetos dependem do apoio de bancos multilaterais de desenvolvimento, garantias governamentais e programas públicos de financiamento.Sem esse suporte, diversos investimentos seriam considerados inviáveis.

Nos projetos respaldados por garantias estatais, as empresas podem ser indenizadas em casos de expropriação, medidas políticas adversas ou destruição causada pela guerra. Nessas situações, o risco final recai sobre o contribuinte.

Até o fim de 2025, o governo alemão havia concedido garantias de investimento que cobriam um volume total de 558 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões) destinados à Ucrânia.

Empresas que pretendem participar da futura reconstrução do país procuram estabelecer presença local e formar parcerias desde já. A concorrência, porém, está aumentando rapidamente.

Durante o fórum, participantes observaram que empresários alemães costumam ser mais cautelosos do que concorrentes da Turquia, da Índia e da China. O interesse internacional pela reconstrução da Ucrânia é elevado, e as empresas alemãs estão longe de ser as únicas disputando futuros contratos.