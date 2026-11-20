Nik Martin Mercedes-Benz suspendeu novos investimentos em suas unidades alemãs e também avalia fechar fábricas

O anúncio da Mercedes-Benz, na semana passada, de que interromperia novos investimentos em suas fábricas na Alemanha, reforçou a percepção de que os melhores dias da indústria automobilística no país europeu já ficaram para trás.

Em uma entrevista por escrito destinada aos funcionários, o chefe de produção, Michael Schiebe, observou que os custos operacionais das unidades alemãs estão elevados demais.

Schiebe acrescentou que a montadora está "agora forçada a examinar cuidadosamente quais unidades na Alemanha teriam de ser fechadas, caso não fosse possível alterar a estrutura de custos caso não seja possível alterar a estrutura de custos".

A decisão ocorreu um dia após a Volkswagen, a maior montadora da Europa, informar que suspenderia os planos de modernizar sua principal fábrica em Wolfsburg.

Reestruturação "vai doer"

O setor automotivo da Alemanha atravessa uma crise profunda, em meio a uma concorrência acirrada de ambiciosas montadoras chinesas. Somente a Volkswagen planeja cortar 100 mil empregos globalmente até 2030, com quatro de suas fábricas na Alemanha sob risco de fechar as portas.

Ainda assim, muitos analistas do setor automotivo questionam se isso representa, de fato, o início do fim da fabricação de automóveis no país. "Precisamos admitir que um terço da nossa capacidade [nas fábricas alemãs] é excessiva e precisa ser eliminada", afirmou à DW Thomas Puls, economista sênior especializado em transporte e infraestrutura no Instituto de Pesquisa Econômica de Colônia (IW Köln). "Isso vai doer bastante."

Um relatório divulgado no mês passado pela consultoria Roland Berger, sediada em Munique, corroborou a ideia de que a indústria automobilística local necessita de uma "redefinição" urgente, mas previu que a Alemanha ainda poderia "preservar um núcleo de criação de valor automotivo que seja sustentavelmente rentável".

Em outras palavras, a produção de automóveis na Alemanha pode encolher, mas o que restar poderá ser mais enxuto, mais especializado e mais lucrativo.

Posição dos sindicatos na luta pela sobrevivência

Muitos analistas pessimistas ignoram que a interrupção dos investimentos da Mercedes está ligada às duras negociações com os sindicatos sobre a redução dos custos trabalhistas em suas fábricas na Alemanha. Isso inclui o fim da jornada de trabalho de 35 horas semanais. O congelamento dos investimentos poderia ser suspenso caso um acordo seja alcançado.

Ainda assim, Achim Kampker, professor de engenharia de mobilidade elétrica na Universidade RWTH Aachen, vê os cortes nos investimentos como algo que vai além de uma simples tática de negociação.

Kampker comparou a estratégia industrial extremamente ágil da China com a da Alemanha - que, segundo ele, é "lenta demais" -, apontando que o excesso de burocracia e as estruturas empresariais complexas impedem a criação de valor.

"Precisamos nos tornar mais rápidos, mais inovadores e significativamente mais produtivos", afirmou Kampker à DW.

Segundo a consultoria Roland Berger, as fabricantes chinesas de veículos elétricos conseguem lançar um novo modelo no mercado em cerca de 20 meses, enquanto, na Alemanha, esse processo leva de 48 a 60 meses. Além disso, os chineses possuem uma vantagem de custo de 30%.

Os custos de produção nas fábricas alemãs também são muito mais elevados - entre 3,5 mil euros (R$ 22,8 mil) e 5 mil euros por veículo - do que no Leste Europeu, onde variam entre 2 mil e 2,5 mil euros.

"Falsa sensação de segurança"?

Um relatório da consultoria PwC, divulgado em setembro, observou que, embora as montadoras alemãs sejam bem geridas, disponham de bom capital e saibam exatamente o que está por vir, elas podem estar vivendo uma "falsa sensação de segurança".

A PwC afirma que a Alemanha precisa focar em quatro áreas para garantir que sua indústria automotiva esteja preparada para o futuro e consiga competir com a China.

Essas áreas incluem: separar o segmento de motores a combustão interna (ICE) do segmento de veículos elétricos (VE); reinvestir os lucros expressivos obtidos com motores a combustão nessas novas tecnologias; reformular a cultura de trabalho e os programas de treinamento; e aproveitar parcerias já existentes com montadoras chinesas e empresas de tecnologia dos Estados Unidos. "A viabilidade futura da indústria automotiva alemã depende, de forma significativa, das decisões tomadas nos próximos 12 a 18 meses", escreveu Harald Wimmer, chefe do setor automotivo na PwC Alemanha.

Com a transição para veículos elétricos (VEs), alguns analistas preveem que a fabricação de automóveis passará a integrar um setor global de eletrônicos muito mais amplo - uma oportunidade que a Alemanha precisa aproveitar.

Wimmer observou que as principais montadoras chinesas já estão utilizando gigantes da eletrônica de consumo como referência. Entre elas está a fabricante de smartphones Xiaomi, que agora também produz cerca de 400 mil veículos elétricos por ano.

"Quem continuar baseando sua estrutura competitiva apenas em seu próprio setor está cometendo um erro que, uma vez evidente, não poderá mais ser corrigido", alertou.

Produção ainda resiliente, apesar da queda

Apesar de todo o pessimismo, a produção de automóveis na Alemanha tem se mantido bastante estável.

A fabricação nacional está cerca de 12% abaixo dos níveis pré-pandemia. No entanto, este ano, o setor automotivo caminha para atingir a estimativa feita em dezembro de 4,11 milhões de veículos - um volume apenas 1% inferior ao do ano passado, segundo a Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA).

Thomas Puls, do instituto IW Köln, avalia que as montadoras alemãs precisam evitar uma armadilha na qual a Itália caiu no início dos anos 2000, quando sua principal fabricante nacional, a Fiat, enfrentou dificuldades com a lucratividade.

Na Itália, "a política e os sindicatos bloquearam qualquer tentativa da Fiat de reduzir o excesso de capacidade", disse Puls à DW. "Qual é o resultado? Eles possuem uma capacidade para produzir entre 1,1 milhão e 1,2 milhão de carros, mas uma utilização de apenas 250 mil."

No ano passado, essas mesmas fábricas italianas produziram apenas 214 mil veículos de passeio - o menor número desde 1954.

Analistas pedem reformas mais rápidas

Para a Alemanha, a questão não é falta de competência ou de ambição. O fato é que reformas em grandes setores costumam ser travadas pelo excesso de cautela e pela burocracia.

Enquanto as gigantes automotivas do país tentam implementar cortes dolorosos, Kampker, da Universidade RWTH Aachen, alertou que, se elas não corrigirem suas deficiências, "veremos o fechamento de mais unidades produtivas e uma transferência significativa de investimentos industriais e empregos para fora da Alemanha".

"Ainda há uma oportunidade de reverter essa tendência, mas a janela de oportunidade está se fechando", concluiu Kampker.