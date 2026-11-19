Redação DW O crescimento da Anthropic tem sido impulsionado pela demanda crescente por seus modelos Claude

A Anthropic, empresa de inteligência artificial (IA) que criou o Claude, captou 81,3 bilhões de dólares (R$ 478 bilhões) na maior oferta pública inicial (IPO) da história, superando a estreia da SpaceX no mercado, que, em junho, somou inicialmente 75 bilhões de dólares.

A gigante de IA informou, em comunicado divulgado na noite de quarta-feira (18/11), que a empresa e seus sete cofundadores venderam 980 milhões de ações por 83 dólares cada.

A oferta pública inicial (IPO) da empresa, segundo analistas, foi mais robusta que o esperado. Na semana passada, a Anthropic, primeira grande empresa de IA informou que pretendia ofertar 825 milhões de ações, com um preço unitário entre 70 e 78 dólares.

A criadora do Claude também espera captar 26 bilhões de dólares por meio de uma colocação privada - um tipo de operação que envolve a venda direta de ações para um grupo pré-selecionado investidores privados -, elevando o total de capital captado para 107,3 bilhões de dólares (R$ 631 bilhões).

Em comparação, o montante total captado pela SpaceX - levando em conta compra de ações adicionais - atingiu 85,7 bilhões de dólares.

A movimentação conferiu à Anthropic um valor de mercado de aproximadamente 1,5 trilhão de dólares. Com isso, ela se tornou a 12ª maior empresa do mundo com base nas avaliações atuais, logo atrás da Tesla. A IPO da Anthropic é a primeira abertura de capital de um laboratório de IA de fronteira, o grupo de empresas que desenvolve os modelos mais avançados do setor.

A Anthropic também deve estreia nesta quinta-feira (18/11) na Nasdaq, a bolsa de valores eletrônica sediada em Nova York que tem foco em empresas de tecnologia. Sob o código ANT, a negociação deve começar por volta do meio-dia.

Mercado sob pressão

Anthropic chega ao mercado em um momento em que o cenário para as ações ligadas à IA tem levantado dúvidas.

Nas últimas semanas, fabricantes de chips e empresas de computação em nuvem - que captaram centenas de bilhões de dólares para financiar seus vultosos planos de investimento - passaram a enfrentar pressão redobrada, em meio a preocupações crescentes com a avaliação de mercado das companhias, o aumento dos custos de infraestrutura para IA e à saída repentina de Jensen Huang, da Nvidia, uma figura central para o crescimento do setor.

A onda de gastos alimentou debates sobre se essas empresas de tecnologia estão de fato investindo sabiamente ou apostando em uma bolha especulativa, semelhante à que antecedeu o colapso das empresas pontocom em 2000.

Paralelamente, a Anthropic tem lidado com questionamentos sobre suas perspectivas e sua capacidade de manter um crescimento acelerado, em um cenário de intensificação da concorrência no setor.

Armina Rosenberg, gestora de portfólio e cofundadora da Minotaur Capital afirmou que o IPO da empresa é um termômetro importante para o apetite dos investidores pelo segmento de IA. Uma IPO, ou oferta formal para a venda de ações de uma empresa, também vem acompanhada de um plano de negócios com detalhes sobre as finanças e as operações da companhia.

"Mas uma única abertura de capital não encerrará o debate. Existe, neste momento, um verdadeiro 'muro de preocupações' que precisa ser superado. Assim que a Anthropic começar a divulgar seus resultados publicamente, ela se tornará um dos indicadores mais claros de se a viabilidade econômica da IA está, de fato, se sustentando", disse ela.

Uma estreia sólida na bolsa poderia transmitir confiança a outras empresas que aguardam o momento de acessar os mercados públicos. Espera-se que a principal concorrente da Anthropic, a OpenAI, busque uma listagem já no próximo ano.

Crescimento - em tamanho e gastos

O crescimento da Anthropic tem sido impulsionado pela demanda crescente por seus modelos Claude - em particular o Claude Code, seu agente de programação que ganhou popularidade entre desenvolvedores de software. Segundo o documento protocolado para sua IPO, a taxa anualizada de receita da empresa atingiu 81 bilhões de dólares em 31 de outubro, um aumento de 10 bilhões de dólares em relação a 30 de setembro.

A criadora do Claude informou que, em 30 de setembro, contava com 11.900 clientes que geravam, cada um, pelo menos 100 mil dólares em receita anual (com base nos últimos 12 meses). Esse número representa um salto em relação aos mais de 1.500 clientes registrados ao final do ano passado, o que evidenciaria a expansão de sua presença no mercado.

No entanto, manter esse ritmo de crescimento está se tornando custoso. No primeiro semestre de 2026, a Anthropic investiu quase 9 bilhões de dólares em capacidade computacional e infraestrutura - um valor quase quatro vezes superior ao gasto no mesmo período do ano anterior.

Além disso, a empresa registrou um custo adicional de 5 bilhões de dólares em processamento computacional durante o terceiro trimestre, o que reduziu a receita gerada por cada dólar investido em capacidade computacional.

No terceiro trimestre, a receita cresceu 47% em relação ao segundo trimestre, alcançando 16,96 bilhões de dólares. A companhia reportou um prejuízo operacional de 567 milhões de dólares, contrastando com um lucro operacional de 974 milhões de dólares registrado no trimestre anterior.

A Anthropic firmou compromissos de gastos com computação que totalizam quase 900 bilhões de dólares junto a parceiros de infraestrutura - incluindo a Amazon e o Google (da Alphabet) - destinados ao treinamento e à operação de seus modelos de IA.

Ao mesmo tempo, a concorrência contra a Anthropic para se tornar a principal fornecedora de ferramentas de IA para empresas está se intensificando.

O GPT-6 Astra, o modelo de IA mais recente e emblemático da OpenAI, representou cerca de 13% dos gastos corporativos com IA - monitorados pela plataforma de despesas empresariais Ramp -, em comparação com cerca de 8% do Claude Fable, da Anthropic, segundo dados divulgados pela agência de notícias Reuters em setembro.

A ameaça competitiva vai além do pequeno grupo de empresas que desenvolvem os modelos comerciais mais potentes. Um estudo recente da consultoria Capgemini revelou que 59% dos executivos de grandes empresas planejam aumentar no próximo ano o uso de programas de "peso aberto", modelos personalizáveis disponibilizados publicamente para download, execução e modificação.

jps/cn (Reuters, AP, AFP)