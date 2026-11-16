Redação DW O incidente representou um grande revés para o novo foguete principal da empresa ULA

A Amazon perdeu 40 satélites de seu serviço de internet Amazon Leo no domingo (15/11) devido a uma falha no foguete de lançamento.

O foguete Vulcan, da United Launch Alliance (ULA), uma joint venture da Boeing e da Lockheed Martin, falhou pouco depois da decolagem, destruindo sua carga de 40 satélites da rede de internet Amazon Leo. O foguete apresentou problemas cerca de 10 minutos após a decolagem da Estação de Cabo Canaveral, na Flórida, e a causa ainda é desconhecida.

Desde 2025 foram colocados em órbita 398 satélites do Amazon Leo em 14 lançamentos, o equivalente a cerca de 12% do plano total da empresa. A Amazon havia anunciado planos de usar esses satélites para iniciar seu serviço comercial de internet ainda em 2026.

Primeira missão falhada da ULA

O incidente representou um grande revés para o novo foguete principal da ULA, fundada há duas décadas, justamente quando a empresa buscava iniciar um ritmo regular de lançamentos para a internet via satélite da Amazon. Essa foi a primeira falha de missão da empresa de lançamentos.

A Amazon adquiriu 38 lançamentos da ULA e, no longo prazo, o Vulcan deverá colocar em órbita quase metade da primeira geração de satélites do Amazon Leo, composta por 3.232 unidades.

O lançamento fracassado de domingo levaria ao espaço o maior lote de satélites já enviado pela Amazon, que não realizava lançamentos desde julho. Para o Vulcan, foi o quinto voo desde sua estreia, em 2024, e o primeiro em nove meses.

Concorrência com a Starlink

O contratempo ocorreu um dia depois de a SpaceX, de Elon Musk, colocar em órbita 26 satélites da sua rede de internet, a Starlink, durante um voo de teste do foguete Starship, realizando pela primeira vez a "captura" de uma nave espacial em voo para demonstrar a viabilidade de foguetes reutilizáveis.

O foguete New Glenn, da Blue Origin, no qual a Amazon também aposta para seus lançamentos, está fora de operação desde uma explosão ocorrida durante um teste em maio.

Sucessivas falhas de foguetes têm atrasado persistentemente a tentativa da Amazon de competir com a vasta rede de internet Starlink, que conta com mais de 11 mil satélites e milhões de clientes em todo o mundo.

as/cn (AFP, Reuters)