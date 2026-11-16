Sabine Kinkartz Setor de máquinas e equipamentos perde 15 mil postos de trabalho por mês

Será que a economia da Alemanha está se recuperando? A resposta depende da perspectiva adotada. No encontro anual do setor de máquinas e equipamentos, um dos principais da indústria alemã, o clima era de pessimismo. "Há um ano eu disse neste mesmo lugar: estamos com raiva. Hoje tenho de dizer: estamos perplexos", afirmou o presidente da Associação Alemã dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos (VDMA), Bertram Kawlath, na abertura do evento, em Berlim.

Com mais de 1 milhão de pessoas empregadas, o setor de máquinas e equipamentos foi, ao longo de décadas, a espinha dorsal da indústria alemã. Hoje ele perde 15 mil postos de trabalho por mês. Desde 2018, a produção encolheu aproximadamente 20%.

Kawlath criticou as brigas dentro da coalizão de governo alemã, a demora na execução de reformas e a carga burocrática e tributária que, na visão das empresas, continua elevada. "Estamos perplexos com o declínio cada vez mais visível do nosso polo econômico. Também estamos perplexos com a maquiagem da realidade que vejo em alguns pronunciamentos do governo."

A economia volta a crescer

De fato, ao assumir o cargo, em maio de 2025, o chanceler federal Friedrich Merz prometera reformas rápidas e uma recuperação econômica perceptível em curto prazo. Dezoito meses depois, a realidade é outra.

Na coalizão de governo dele, entre os conservadores da União Democrata Cristã (CDU) e da União Social Cristã (CSU) e o Partido Social Democrata (SPD), os desentendimentos e impasses se sucedem. A isso se somam as crises e as guerras em andamento pelo mundo. Em outubro passado, Merz afirmou que raramente a economia alemã enfrentou tantos ventos contrários.

Nesse cenário, mesmo pequenos avanços ganham importância. "Muito obrigado pela boa notícia que vocês trazem", disse o chanceler federal ao receber, em Berlim, o novo relatório do conselho de economistas que assessora o governo da Alemanha. Eles preveem agora um crescimento de 1,3% para 2026 e de 1% para 2027. No início do ano, as previsões eram de 0,5% e 0,8%, respectivamente.

"A economia alemã se recuperou do choque dos preços da energia provocado pela guerra com o Irã mais rapidamente do que se esperava", afirmou a economista Monika Schnitzer, que preside o conselho de especialistas. "Estamos observando uma clara recuperação da atividade econômica, impulsionada por exportações surpreendentemente fortes e por elevados gastos públicos."

Merz falou em "sinais encorajadores". "A economia da Alemanha está voltando a crescer, ainda que lentamente. Diante das muitas crises enfrentadas pelo país, não era necessariamente esperado que conseguíssemos isso."

Crescimento insuficiente

As perspectivas melhores, porém, não alteram os problemas estruturais de longo prazo. O envelhecimento da população faz os gastos com aposentadorias, saúde e cuidados de idosos aumentarem continuamente. Ao mesmo tempo, diminui o número de pessoas em idade ativa que financiam esses serviços. Essa situação pressiona cada vez mais as finanças públicas.

Segundo o planejamento financeiro federal, até 2030, assistência social, defesa e juros da dívida consumirão 80% dos gastos do orçamento federal.

"Constatamos que, no longo prazo, as receitas previstas não serão suficientes para cobrir as despesas planejadas", alertou Schnitzer. As taxas de crescimento estão longe de ser suficientes para garantir, de forma duradoura, o nível de prosperidade alcançado nas últimas décadas. "Para sair desse problema orçamentário apenas por meio do crescimento, precisaríamos de taxas que a Alemanha não experimenta há mais de 50 anos."

Nota de crédito em risco?

O parlamento alemão está finalizando o debate sobre o orçamento de 2027. Estão previstos gastos de 555 bilhões de euros. Como as receitas não serão suficientes, o governo pretende contrair mais de 118 bilhões de euros em novas dívidas. Se forem incluídos os fundos especiais financiados por dívida destinados à infraestrutura e às Forças Armadas, são quase 204 bilhões de euros.

Se a Alemanha continuar nesse caminho, a dívida pública poderá chegar a 100% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2040, alertam os economistas. No fim de 2025, ele era de 63,5%. Pelos chamados critérios de Maastricht, de estabilidade do euro, não deveria passar de 60%.

A Alemanha é o único país do G7, o grupo que reúne as sete maiores democracias industrializadas, que ainda mantém a nota máxima de crédito, o chamado triplo A. Trata-se da melhor avaliação possível nos mercados financeiros e indica aos investidores um risco extremamente baixo de inadimplência. "Quero que isso continue assim", enfatizou Merz.

Como reduzir o endividamento

Reduzir a dívida, porém, não será simples. "Reduzir o financiamento por endividamento representa para a política fiscal uma tarefa de consolidação de proporções históricas e exigirá decisões difíceis", advertiu Schnitzer.

Se levado adiante, esse ajuste fiscal precisa ser feito sem comprometer o crescimento econômico. Entre as medidas recomendadas está a eliminação de benefícios fiscais prejudiciais ao meio ambiente, como a redução do imposto sobre o diesel. A chamada "aposentadoria das mães"(Mütterrente), um adicional da aposentadoria destinado a compensar períodos dedicados à criação de filhos, também deveria ser revista.

No médio prazo, aumentos de impostos poderão ser necessários, inclusive no imposto sobre valor agregado (IVA). "Os encargos devem ser distribuídos de forma justa entre as gerações e os diversos grupos sociais", ressaltou Schnitzer.

Merz declarou que a solidez das finanças públicas é um tema não apenas para a Alemanha, mas também para a União Europeia, e que é necessário seguir um caminho para equilibrar as contas públicas. Isso seria, segundo ele, uma obrigação para com as gerações mais jovens, em especial na reforma das aposentadorias.

Produtividade e inovação

Os economistas depositam grandes esperanças no aumento da produtividade das empresas. Segundo o conselho de economistas, há enormes diferenças de produtividade dentro de um mesmo setor: as empresas mais eficientes podem ser até cinco vezes mais produtivas do que as mais fracas.

O relatório afirma que, se as empresas menos produtivas conseguirem reduzir essa diferença, o crescimento econômico poderá aumentar significativamente. "Novas tecnologias e modelos de negócios podem impulsionar a produtividade e dar origem a novas empresas, altamente produtivas."

Mas inovação precisa de capital. E é justamente nesse ponto que o instituto econômico Ifo identifica deficiências significativas.

Novas análises mostram que as universidades alemãs geram muito menos empresas bem-sucedidas do que instituições líderes do Reino Unido ou dos Estados Unidos. No entorno da Universidade Stanford, por exemplo, há anualmente 14 fundadores de empresas financiadas por capital de risco para cada mil estudantes. Em Cambridge, líder europeia nesse quesito, são 3,5. Em Munique, apenas 0,5.

Na indústria alemã de máquinas e equipamentos, nunca faltaram inventores e inovadores. Mas o que se ouviu no encontro anual em Berlim é que, para que o setor volte a ser competitivo, é necessário reduzir sobretudo os custos trabalhistas. As reivindicações incluemjornadas de trabalho mais longas e maior flexibilidade na legislação de proteção contra demissões.

Os representantes do setor argumentam com um estudo instituto econômico IW, que concluiu que a ampliação da jornada semanal de trabalho em uma hora elevaria o crescimento econômico em 1,5% ao longo dos próximos cinco anos.