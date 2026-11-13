Redação DW FBI atribuiu roubo de criptomoedas da Binance a hackers norte-coreanos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (12/11) que apreendeu uma infraestrutura em nuvem utilizada por hackers da Coreia do Norte em um golpe envolvendo videochamadas, que resultou no roubo de mais de 400 milhões de dólares (R$ 2,2 bilhões) em criptomoedas ao longo de 18 meses.

O órgão também declarou ter obtido autorização judicial para apreender ou bloquear mais de 1,2 bilhão de dólares obtidos em um recente ataque à Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. O incidente causou uma queda no valor de mercado das principais moedas virtuais.

O que se sabe até agora?

Segundo o Departamento de Justiça, os hackers enviavam convites para reuniões a partir de contas comprometidas, pertencentes a vítimas anteriores. Quando o alvo entrava na chamada, os hackers gravavam o vídeo da sua webcam e, em seguida, exibiam um clipe pré-gravado de uma pessoa conhecida pela vítima, criando a ilusão de que contatos de confiança estavam presentes.

O FBI, que denominou o esquema de FaceStealer ("ladrão de rostos"), afirmou que os hackers também começaram a utilizar deepfakes - imagens falsas geradas por inteligência artificial - de figuras conhecidas no setor de criptomoedas.

Os hackers simulavam, então, uma falha técnica e ofereciam um link para "corrigi-la", o que resultava na instalação de malware - programas criados para prejudicar, espionar ou acessar sistemas sem autorização. Em alguns casos, eles aguardavam meses, ou até mais de um ano, antes de efetuar o roubo dos fundos. Posteriormente, utilizavam os contatos da vítima para identificar novos alvos.

Quem eram os alvos do golpe?

A maioria dos alvos atua no setor de criptomoedas ou em outras áreas relacionadas à internet. Segundo o departamento, os hackers têm agido, cada vez mais, contra desenvolvedores de software de código aberto, aparentemente com o objetivo de viabilizar ataques à cadeia de suprimentos.

O FBI apreendeu mais de 900 vídeos de webcams das vítimas, com base em um mandado emitido por um juiz federal.

"Se você não consegue imaginar um cenário em que poderia cair nesse golpe, é porque não está pensando de forma suficientemente criativa", afirmou Patrick Grandy, chefe do escritório do FBI em Los Angeles.

O FBI associa o FaceStealer a um grupo de hackers conhecido como Sapphire Sleet ou UNC1069. Esse grupo é diferente dos hackers militares norte-coreanos apontados como responsáveis pelo roubo na Binance.

O que aconteceu com a Binance?

No caso da Binance, o FBI informou que o grupo conhecido como TraderTraitor roubou mais de 6 bilhões de dólares por volta do dia 29 de outubro. A agência de notícias Associated Press (AP) estimou o valor em cerca de 6,3 bilhões de dólares e classificou o incidente como o maior roubo de criptomoedas já registrado.

Desde então, agências governamentais dos EUA e empresas privadas conseguiram congelar mais de 2,7 bilhões de dólares, informou o departamento.

Segundo a AP, as autoridades geralmente apresentam um pedido de confisco na Justiça; em seguida, um juiz decide quem tem direito legal aos fundos recuperados.

"O governo da Coreia do Norte financia seu regime autoritário e seu programa de armas ilícitas por meio do roubo de criptomoedas", afirmou M. Scott Proctor, o principal vice-procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça para assuntos de segurança nacional.

A Coreia do Norte negou qualquer envolvimento no ataque à Binance.

rc/cn (AP, Reuters)