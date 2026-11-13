Nik Martin Consumo de água e energia é muito criticado ao mesmo tempo em que data centers se espalham principalmente nos EUA

Dois mil e vinte e seis deveria ter sido o ano em que a aposta de um trilhão de dólares de Wall Street na inteligência artificial (IA) começaria a dar frutos, mas, em vez disso, está se transformando em um teste para os nervos, com muitas incertezas e diversos questionamentos.

No primeiro semestre, por um lado, ações do setor atingiram máximas históricas, à medida que gigantes digitais dos EUA, como a Alphabet (do Google), a Meta e a Microsoft, registraram lucros excepcionais.

Duas das maiores empresas do setor de IA, a Anthropic e a OpenAI, anunciaram planos de abertura de capital, seguindo o badalado IPO da SpaceX em junho, que, por um breve período, tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo. Em meio a isso, os modelos de IA melhoraram na execução de tarefas complexas na corrida frente à inteligência humana.

O segundo semestre de 2026, no entanto, trouxe apreensão. Enquanto as ações da fabricante de chips Nvidia subiram ainda mais no mês passado, muitas empresas de hiperescala, produtoras de chips ou memórias viram os preços de suas ações oscilarem de maneira extrema.

Na semana passada, depois que os democratas garantiram o controle do Congresso dos Estados Unidos nas midterms, as eleições de meio de mandato, as ações do setor de tecnologia sofreram uma forte queda, com as chamadas "Sete Magníficas" - as sete empresas líderes do setor, como Meta, Apple, Amazon e Tesla - perdendo mais de 1 trilhão de dólares em valor combinado em um único dia.

Investigação na Nvidia

Em outra reviravolta, o setor de IA sofreu mais um golpe nesta semana, com as ações da Nvidia despencando quase 10% em dois dias.

A onda de liquidações ocorreu após a notícia de que o conselho da Nvidia investiga, junto com o FBI, os laços do CEO da empresa, Jensen Huang, com uma mulher suspeita pelos serviços de inteligência dos EUA de ser uma espiã chinesa.

Nesta quinta-feira (12/11), Huang renunciou ao cargo quando um segundo suposto caso veio à tona, levando as ações da Nvidia a uma queda ainda maior.

Muitos gastos, lucros difíceis de alcançar

Wall Street se mostra cada vez mais cautelosa em relação à magnitude das despesas com IA, em meio a alertas de que os lucros futuros podem não justificar esses gastos. E a crescente pressão sobre os legisladores americanos para conter a expansão dos data centers tem reforçado essas dúvidas.

Em setembro, o banco de investimentos Goldman Sachs estimou que as empresas de hiperescala precisam de cerca de 300 bilhões de dólares em receita anual com IA para atingir o ponto de equilíbrio com seus gastos, o que deixa um déficit de aproximadamente 230 bilhões de dólares.

"Não estamos mais no Kansas", afirma Dennis Dick, estrategista-chefe de mercado da Stock Trader Network, com sede no Canadá, indicando que os tempos mudaram - a frase é uma expressão nos EUA que, originalmente, vem do filme O Mágico de Oz, de 1939, e significa adentrar em um terreno desconhecido ou estar vivendo uma situação pouco familiar, estranha.

No momento, segundo Dick, os investidores estão dizendo às empresas: "Mostrem-me o dinheiro".

Ações precisavam de "correção saudável"

Para outros analistas, como Kit Rees, estrategista de investimentos da Quilter, gestora de patrimônio com sede em Londres, ainda é cedo para esperar que a bolha da IA estoure. Ela acredita que a queda da semana passada foi uma "correção saudável".

"Ainda estamos nos primórdios do desenvolvimento da IA. Ainda há muito entusiasmo em torno dessa tecnologia, e os investidores vão querer ter uma fatia do bolo", diz Rees.

Além dos cerca de 800 bilhões de dólares investidos em despesas de capital este ano, as gigantes da IA planejam gastar mais 1,2 trilhão de dólares em 2027 e 1,4 trilhão de dólares em 2028, de acordo com estimativas do banco de investimentos Goldman Sachs.

Dúvidas sobre abertura de capital da Anthropic

Enquanto a OpenAI adiou sua abertura de capital para o ano que vem, a Anthropic, criadora do Claude, ainda planeja a sua até o fim deste mês. Na terça-feira, a empresa informou que ofereceria 825 milhões de ações a um preço entre 70 e 78 dólares cada.

Dick disse que a decisão da Anthropic de seguir em frente em meio à queda do mercado o deixou perplexo: "Será que este é o melhor momento?", questionou.

Embora a Anthropic inicialmente tivesse como meta uma avaliação de mais de 2 trilhões de dólares, acredita-se que a empresa agora possa valer entre 1,2 trilhão e 1,3 trilhão de dólares. Para Dick, a avaliação depende da capacidade da Anthropic de cumprir a previsão do Goldman Sachs de mais de 600 bilhões de dólares em receita até 2030.

"Se você se depara com uma empresa que tem receita de 600 bilhões, [uma] avaliação de 1,3 trilhão de dólares não parece tão ruim. Mas, quando se trata de uma empresa com receita atual de 52 bilhões de dólares, parece que há supervalorização", pondera.

Vivek Seth, diretor executivo da Shaires Holdings, está mais otimista em relação às perspectivas da criadora do Claude: "A Anthropic é uma empresa que surge uma vez a cada geração. A abertura de capital estabelecerá uma avaliação de mercado equilibrada à medida que as condições se estabilizarem", declarou Seth à Bloomberg nesta semana, destacando que a empresa cresceu rapidamente e tem forte apoio institucional.

Sinais para observar, não para fugir

Devido aos muitos investidores em pânico, Rees não está convencida de que a bolha da IA vá estourar da maneira como os céticos esperam, mas acredita que é preciso ficar atento a sinais mais evidentes de que o setor está amadurecendo, o que, segundo ela, poderia ser percebido por meio de "uma desaceleração nas receitas relacionadas à IA para as empresas, ou sinais de menor demanda ou menor disposição para financiar os planos de IA das empresas, seja por meio de dívida ou de ofertas de ações".

Também há os primeiros sinais de que os investidores estão com menos apetite por dívidas relacionadas ao setor. Recentemente, os custos de financiamento para empresas de infraestrutura de IA, como a CoreWeave e a Oracle, dispararam. Até mesmo o seguro contra inadimplência da dívida da Nvidia subiu 76% em um mês, informou a CNBC na semana passada.

"Eles [a Oracle] têm gasto, como dizem algumas pessoas, como marinheiros bêbados. Comprometeram seu balanço patrimonial a tal ponto que as ações caíram 65%", avalia Dick.

Isso não impediu a Oracle, juntamente com a Meta, a Microsoft e a Alphabet, de seguir emitindo novos títulos relacionados à IA: desde o final de outubro, as quatro gigantes da área anunciaram negócios no valor de 67 bilhões de dólares.

Rees lembra que outro sinal poderia ser qualquer nova regulamentação que torne mais difícil a construção de data centers nos EUA.

Neste verão, Nova York e o Texas suspenderam temporariamente as aprovações de novos data centers. A governadora eleita do Texas, Gina Hinojosa, democrata que assume o cargo em janeiro, quer novas leis para impedir que o alto consumo de energia e água dos data centers faça as contas das famílias subirem.

IA é a próxima bolha a estourar?

Em seu próximo livro, intitulado "AI Mania: Blather, Bluster, and the Bubble of All Bubbles"("IA-Mania: Tagarelice, Algazarra e a Bolha de Todas as Bolhas", em tradução livre), o economista Gary Smith compara o boom da IA com os frenesis anteriores em torno das ferrovias, dos automóveis, da televisão e da internet. E alerta para uma "queda terrível" quando a bolha da IA eventualmente estourar.

Em 2000, quando a bolha das empresas "pontocom" da internet estourou, o índice da bolsa Nasdaq, fortemente voltado para o setor de tecnologia, perdeu quase 80% de seu valor. As bolhas anteriores, porém, duraram mais tempo do que o esperado, tornando difícil prever o momento exato de qualquer colapso.

Joachim Klement, chefe de estratégia de mercado do banco de investimentos britânico Panmure Liberum, acredita que a crise pode ocorrer já no próximo ano.

"Minha convicção é de que a bolha da IA vai estourar em 2027 ou em 2028, ou seja, em algum momento nos próximos dois anos", declarou à Bloomberg no mês passado.