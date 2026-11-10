Redação DW Trump e Huang tornaram-se aliados próximos durante o segundo mandato do presidente, com encontros na Casa Branca

A relação próxima do presidente dos EUA, Donald Trump, com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, voltou a ser alvo de questionamentos após a empresa comunicar, nesta segunda-feira (09/11) que abriu uma investigação independente para apurar se o executivo de tecnologia teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

O escândalo de espionagem poderá ser alvo de escrutínio no Congresso. Nesta segunda-feira, democratas como o senador Mark Warner e o deputado Hakeem Jeffries manifestaram interesse em investigar o caso mais a fundo.

Jeffries afirmou que a questão envolvendo a Nvidia surgiu durante uma reunião a portas fechadas com o diretor da CIA e o diretor de Inteligência Nacional cujo pauta inicial era o Irã. "Precisaremos de um relatório completo, especificamente sobre a questão da Nvidia, para que possamos chegar ao fundo do que aconteceu e entender quais são as implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos", disse ele.

Huang é um dos aliados mais próximos de Trump no Vale do Silício. Nos últimos dois anos, o executivo manifestou repetidamente apoio à agenda do governo e tornou-se uma presença frequente em Washington, à medida em que a Nvidia buscava vender chips avançados para o mercado chinês.

Os chips avançados são a espinha dorsal do boom da inteligência artificial (IA) nos Estados Unidos, e autoridades dos EUA tentam restringir o acesso da China a essas tecnologias por meio de controles de exportação, com o objetivo de limitar as capacidades chinesas em IA.

A Nvidia iniciou a sua investigação após uma reportagem do jornal The New York Times afirmar que Huang mantinha um relacionamento próximo com a executiva chinesa Alice H., que, segundo autoridades de inteligência dos EUA, teria repassado informações a serviços de espionagem da China.

Investigação do FBI

Trump afirmou nesta segunda-feira que o FBI também está investigando o relacionamento de Huang com a suposta espiã chinesa, mas disse não acreditar que o executivo tenha motivos para se preocupar. "Sei que o FBI está analisando isso sob outro aspecto, e acredito que ele ficará bem", declarou o presidente na Casa Branca.

Investigações de contrainteligência do FBI frequentemente examinam esforços de potências estrangeiras para espionar os Estados Unidos. Tais investigações podem levar anos e não resultam, necessariamente, em acusações criminais. Ao longo de diferentes governos de ambos os partidos políticos, a China tem sido considerada uma ameaça persistente no campo da contrainteligência.

Segurança nacional

O surgimento repentino do caso extraconjugal de Huang gerou novas preocupações de segurança nacional e sobre a possibilidade de a China ter obtido acesso aos chips de última geração da Nvidia, fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial, apesar das restrições de exportação dos EUA.

Washington proíbe a exportação para a China das GPUs de ponta da Nvidia (as linhas Blackwell e Rubin), alegando preocupações com a segurança, uma vez que a inteligência artificial avançada possui aplicações militares. A medida também permite aos principais laboratórios de IA dos Estados Unidos manterem sua liderança global.

Apesar dos controles, "fornecedores chineses continuam utilizando chips de última geração da Nvidia para treinar seus modelos", afirmou à agência de notícias AFP o analista-chefe da consultoria especializada em tecnologia Omdia, Lian Jye Su.

Os chips podem ser introduzidos no país por contrabando ou acessados por meio de uma brecha que permite a empresas chinesas alugar poder computacional em data centers localizados num outro país, frequentemente no Sudeste Asiático, que estão equipados com chips da Nvidia.

"A exportação de semicondutores avançados para a China ou para países onde a China possa ter acesso a eles é uma questão de enorme importância para a segurança nacional", afirmou o deputado Jim Himes, principal democrata do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes. "Estamos buscando agressivamente mais informações para entender o que aconteceu e se o processo de decisão sobre a exportação desses chips foi influenciado ou comprometido de forma inadequada."

"Estou pressionando para investigar Jensen Huang e a Nvidia para determinar se nossa segurança nacional foi comprometida", afirmou o senador democrata de Delaware, Chris Coons. "Precisamos de respostas sobre a relação entre os bilionários da IA e o governo Trump, sobre quem está tomando essas decisões e quem realmente está conduzindo o processo."

Democratas do Comitê de Relações Exteriores da Câmara enviaram uma carta ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, pedindo que o Departamento de Comércio suspenda exportações de chips avançados de IA para a China. Os deputados Gabe Amo, Gregory Meeks e Sydney Kamlager-Dove solicitaram respostas até 1º de dezembro sobre se altos funcionários do Departamento de Comércio tinham conhecimento de informações da inteligência americana que ligavam Alice H. a esforços chineses para obter chips da Nvidia.

Eles também questionaram se essas autoridades mantiveram comunicação com o secretário de Estado, Marco Rubio, a respeito de Alice H. e da empresa singapuriana Megaspeed, da qual ela era executiva. "Se o Departamento de Comércio não foi informado, precisamos saber por quê. Se foi informado, precisamos saber como reagiu. E, se permitiu conscientemente essas exportações apesar de preocupações críveis com a segurança nacional, o povo americano merece uma explicação", acrescenta a carta.

Políticas favoráveis

Huang, cofundador da Nvidia e responsável por transformá-la numa das empresas mais valiosas do mundo, está entre um pequeno grupo de bilionários da tecnologia que desempenharam papel influente na formulação da abordagem regulatória flexível de Trump para a indústria de IA.

Trump sempre resistiu a regulamentações mais rígidas para a IA, argumentando que isso poderia desacelerar a inovação americana e beneficiar empresas chinesas. Em setembro, líderes do setor tecnológico reunidos na Casa Branca assinaram um compromisso de autorregulação da IA, e Trump descreveu o acordo como moralmente vinculante. "Acredito que estou vendo uma enorme autorregulação. E eles entendem que precisam se autorregular", afirmou Trump.

O acordo foi assinado por Trump e Huang e também pelos CEOs da Anthropic, Dario Amodei, da Google, Sundar Pichai, da Meta, Mark Zuckerberg, pelo presidente da OpenAI, Greg Brockman, e por Elon Musk, fundador da xAI, atualmente integrada à SpaceX.

Huang também fez lobby junto ao governo dos EUA para permitir as vendas de chips da Nvidia para a China, alertando que as restrições estão alimentando o surgimento de alternativas competitivas locais, e a proximidade entre Huang e Trump coincidiu com diversas decisões favoráveis para a Nvidia.

Em abril de 2025, o governo recuou de planos para restringir a exportação de determinados chips de IA da Nvidia para a China após Huang participar de um jantar no clube Mar-a-Lago, de Trump, na Flórida.

Em dezembro de 2025, Trump anunciou que os EUA permitiriam à Nvidia exportar os processadores H200, seus segundos chips mais avançados para IA, para a China, cobrando uma taxa de 25% sobre essas vendas. No entanto, as condições impostas pelos EUA têm dificultado a aprovação de remessas. Além disso, Pequim estaria relutante em adquirir os chips H200, à medida que sua própria indústria de semicondutores ganha força.

Trump tem elogiado frequentemente Huang. Em outubro, concedeu ao executivo a mais alta honraria nacional por realizações científicas. No mesmo dia, Trump revelou ter comprado até 1,6 milhão de dólares e vendido até 1 milhão de dólares em ações da Nvidia durante o verão. Um porta-voz da Casa Branca afirmou na ocasião que instituições financeiras independentes administram a carteira de investimentos do presidente.

Linha direta com o presidente

Trump e Huang tornaram-se aliados próximos durante o segundo mandato do presidente. A proximidade inclui viagens frequentes a Washington para reuniões na Casa Branca, além de contatos telefônicos diretos e regulares.

Huang participou, em setembro, de um jantar de Estado em homenagem ao presidente chinês, Xi Jinping, na Casa Branca. Segundo a imprensa, a Nvidia doou 25 milhões de dólares para financiar o planejado salão de eventos da Casa Branca idealizado por Trump.

Em maio, Huang viajou comTrump para a China a bordo do Air Force One, na primeira visita de um presidente americano ao país em quase uma década. Inicialmente, Huang não estava entre os convidados, mas Trump insistiu em sua presença e determinou que embarcasse no avião presidencial durante uma escala para reabastecimento no Alasca.

Essa relação próxima persistiu apesar de suspeitas dentro do governo americano de que Huang poderia servir, sem saber, como fonte de informações para o governo chinês.

Segundo o New York Times, Trump já havia sido informado cerca de um ano atrás de que uma mulher próxima a Huang teria sido recrutada como espiã chinesa, de acordo com informações dos serviços de inteligência dos EUA. Durante o monitoramento da mulher, que seria originária da China, autoridades concluíram que ela transmitia informações para Pequim.

De acordo com o jornal, Trump decidiu não tomar nenhuma medida sobre o assunto. O diário nova-iorquino afirmou que o presidente não queria interromper a trajetória de crescimento da Nvidia nem complicar ainda mais as relações comerciais com a China.

Nos círculos de segurança dos EUA, havia receios de que informações sobre as opiniões de Trump em temas políticos importantes pudessem ter chegado à China por meio de Huang. Um relatório confidencial sobre o tema teria sido elaborado sob supervisão do secretário de Estado, Marco Rubio, que também exerce a função de conselheiro de segurança nacional, já antes da viagem de Trump para a China.

Na segunda-feira, Trump afirmou que só tomou conhecimento recentemente dos temores envolvendo Huang e que não sabia de uma possível espionagem quando o levou a Pequim. "Espero que não haja problema algum", disse.

"Eu realmente acredito nele"

Trump adotou um tom de simpatia ao falar sobre Huang nesta segunda-feira e disse que o CEO da Nvidia está "sofrendo muito".

O líder americano disse ter conversado com Huang naquela manhã "para saber se ele estava bem". "Perguntei diretamente: 'Você fazia ideia de que ela era uma espiã?'. Ele respondeu: 'Eu não fazia a menor ideia de que ela era uma espiã'. E eu realmente acredito nele", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

"Em primeiro lugar, fiquei surpreso, porque o considero uma pessoa de grande qualidade", relatou. "Li seu comunicado e acredito que ele está sofrendo muito, especialmente por causa de sua família, sua esposa, a quem ama, e os demais familiares. Mas ele está definitivamente sofrendo."

as/cn (Reuters, AP, AFP, DPA)