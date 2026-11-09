Redação DW Conhecido pela camiseta preta e a jaqueta de couro, Jensen Huang é uma das figuras mais influentes da indústria de tecnologia e IA

A fabricante americana de chips Nvidia anunciou neste domingo (08/11) que abriu uma investigação independente para apurar alegações de que seu presidente executivo e cofundador, Jensen Huang, teria sido alvo de uma operação de serviços secretos estrangeiros depois de uma reportagem do jornal The New York Times afirmar que uma empresária chinesa com quem Huang manteve um caso extraconjugal seria associada aos serviços de espionagem da China.

Num comunicado, o conselho de administração da Nvidia declarou não ter "razões para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da empresa tenham sido comprometidos", mas adiantou que a investigação irá analisar todas as informações disponíveis.

A China negou as acusações e afirmou que a história não passa de uma campanha de difamação.

A controvérsia veio à tona após o New York Times publicar uma reportagem informando que autoridades de inteligência dos Estados Unidos concluíram que a empresária chinesa Alice H., apontada como ex-amante de Jensen Huang, teria vínculos com os serviços de espionagem da China.

Segundo o jornal, ela teria sido usada para obter informações sobre a Nvidia e sobre posições do governo dos Estados Unidos relacionadas à inteligência artificial (IA), área considerada estratégica na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China.

O que diz a reportagem do NYT?

De acordo com o New York Times, autoridades americanas acreditam que Alice H. trabalhava para o Ministério da Segurança do Estado da China (MSS), principal agência civil de espionagem do país.

A reportagem sustenta que a empresária teria explorado seu relacionamento com Jensen Huang para obter informações relacionadas à Nvidia e ao setor de semicondutores.

O veículo afirma ainda que Huang poderia ter compartilhado detalhes sobre a forma como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encara temas ligados à inteligência artificial e à competição tecnológica com a China.

Segundo o jornal, Trump foi informado sobre o relacionamento há cerca de um ano, mas decidiu não tomar nenhuma medida contra o executivo.

Até o momento, não foram apresentadas evidências públicas de que segredos industriais da Nvidia ou informações classificadas do governo americano tenham sido efetivamente repassados à China.

Como Jensen Huang reagiu?

Em mensagem enviada aos funcionários da Nvidia, Huang admitiu ter mantido um relacionamento extraconjugal e pediu desculpas à família e aos colaboradores da empresa, sem mencionar a amante.

"Não fui fiel à minha esposa. Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz", afirmou.

O executivo também declarou que vai colaborar com a investigação e reiterou seu compromisso com a segurança nacional dos Estados Unidos.

Apesar da repercussão do caso, o conselho de administração comunicou que Huang permanecerá no comando da empresa enquanto a apuração estiver em andamento.

Quem é Jensen Huang?

Aos 63 anos, Jensen Huang é uma das figuras mais influentes e populares da indústria global de tecnologia e inteligência artificial.

Ele é o quinto maior acionista da Nvidia, com uma participação de 3,6%, segundo dados da empresa LSEG, e mantém um controle rígido sobre a empresa por meio de uma estrutura incomumente horizontal, na qual dezenas de executivos se reportam diretamente a ele.

Nascido em Taipé, Taiwan, em 1963, com o nome de nascimento Jen-Hsun Huang, ele se mudou ainda criança para os Estados Unidos e construiu uma trajetória frequentemente apresentada como um exemplo de ascensão no setor tecnológico.

Aos 9 anos, foi enviado pelos pais, juntamente com o irmão, para um internato no estado americano do Kentucky. A família acreditava tratar-se de uma escola de prestígio, mas o local era voltado principalmente para jovens com problemas disciplinares. Em entrevistas, Huang relatou ter sofrido bullying devido às dificuldades com o inglês e ter sido obrigado a realizar tarefas como a limpeza de banheiros. Anos depois, descreveu a experiência como um período difícil, mas transformador para sua formação pessoal.

Quando os pais se estabeleceram no estado de Oregon, Huang retornou ao convívio familiar. Formou-se na universidade aos 20 anos e iniciou a carreira na indústria de semicondutores, trabalhando primeiro na fabricante de chips AMD e, posteriormente, na LSI Logic.

Em 1993, fundou a Nvidia ao lado de dois amigos num restaurante do Vale do Silício. O objetivo inicial era desenvolver processadores capazes de solucionar tarefas que os computadores convencionais não conseguiam executar de forma eficiente, especialmente no campo dos gráficos tridimensionais.

A empresa lançaria, em 1999, a primeira geração de suas unidades de processamento gráfico (GPUs), tecnologia que mais tarde se tornaria essencial para áreas como videogames, computação em nuvem, centros de dados e, sobretudo, inteligência artificial.

O avanço da IA generativa transformou a Nvidia em uma das companhias mais valiosas do mundo. Seus chips são hoje considerados fundamentais para o treinamento de modelos como o ChatGPT e outros sistemas avançados de inteligência artificial. Impulsionada pela demanda crescente por esses processadores, a empresa alcançou valor de mercado estimado em cerca de 4,5 trilhões de dólares.

A valorização da Nvidia também elevou a fortuna pessoal de Huang. Segundo a revista Forbes, seu patrimônio líquido supera 160 bilhões de dólares, resultado principalmente da participação que mantém na empresa que ajudou a criar há mais de três décadas.

Nos últimos anos, Huang se tornou uma celebridade incomum no mundo corporativo. Conhecido por aparecer em público usando camiseta e jaqueta de couro pretas, ele costuma atrair multidões em apresentações de produtos da Nvidia e é tratado como uma estrela em Taiwan, onde fãs disputam autógrafos e selfies durante suas visitas ao país.

Em sua terra natal, é comum que jornalistas acompanhem seus deslocamentos por feiras de tecnologia, restaurantes e mercados populares. Analistas do setor atribuem parte de sua popularidade à combinação entre influência empresarial e uma imagem pública de proximidade com o público, pouco comum entre executivos de grandes empresas de tecnologia.

Huang também se tornou uma das vozes mais influentes na discussão sobre inteligência artificial. Ao contrário de especialistas que defendem maior desaceleração do desenvolvimento da tecnologia, ele tem argumentado que a inovação deve avançar rapidamente, desde que os produtos colocados no mercado sejam seguros.

Nos últimos anos, o empresário ganhou projeção também nos círculos políticos de Washington. Considerado um conselheiro informal de Donald Trump em assuntos relacionados à inteligência artificial, ele chegou a acompanhar o presidente americano em viagens oficiais, incluindo deslocamentos internacionais a bordo do Air Force One. Trump tem se manifestado repetidamente contra a regulação do setor a fim de evitar que a China leve vantagem na corrida pela IA.

Esse trânsito entre o setor privado e os centros de decisão política ajuda a explicar por que as alegações envolvendo o executivo despertaram atenção dentro do governo americano. Segundo o New York Times, uma das preocupações investigadas é se sua proximidade com Alice Huang poderia ter criado um canal de acesso a informações sensíveis não apenas sobre a Nvidia, mas também sobre a estratégia dos Estados Unidos na corrida tecnológica contra a China.

Apesar da repercussão internacional do caso, a Nvidia sustenta que não encontrou, até o momento, evidências de comprometimento de segredos industriais ou de informações relacionadas à segurança nacional americana.

Quem é Alice H.?

Empresária chinesa e ex-executiva da empresa singapuriana Megaspeed International, Alice H. tem grande parte de sua trajetória profissional envolta em mistério.

Identificada também como Huang Le, ela teria sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China (MSS), principal órgão civil de inteligência e contrainteligência do país, para coletar informações sobre a Nvidia e ampliar a influência chinesa no setor de semicondutores, segundo o New York Times.

A reportagem afirma que autoridades americanas acreditam que ela utilizou seu relacionamento com Jensen Huang para se aproximar de informações estratégicas relacionadas à empresa e à indústria de inteligência artificial.

Segundo o jornal, Alice Huang já foi jornalista de televisão na China, antes de assumir um cargo de topo na Megaspeed, uma empresa de centros de dados sediada em Singapura que se tornou num dos maiores clientes da Nvidia no sudeste asiático.

Grande parte das informações públicas sobre sua carreira é fragmentada. Registros comerciais mostram que ela ocupou cargos de direção na Megaspeed entre 2023 e 2024, mas não está claro quais atividades passou a exercer após deixar formalmente a companhia.

Também não foi possível confirmar se históricos profissionais atribuídos a uma executiva chamada Huang Le em plataformas financeiras chinesas pertencem à mesma pessoa.

A empresária aparece ao lado de Jensen Huang em imagens registradas durante eventos da indústria de tecnologia em Taiwan, incluindo encontros na Computex e um jantar realizado em Taipé em 2025.

Qual é a relação da Megaspeed com o caso?

A Megaspeed, uma empresa de centros de dados sediada em Singapura que é cliente da Nvidia, já vinha sendo observada por autoridades americanas devido a suspeitas de que estaria envolvida em tentativas de contornar controles de exportação desviando chips avançados da Nvidia para a China por meio de empresas da região.

A companhia nega qualquer irregularidade e afirma que investigações anteriores não encontraram evidências de violações.

Documentos citados pelo New York Times mostram que uma empresa ligada ao grupo na Malásia adquiriu bilhões de dólares em equipamentos de IA contendo tecnologia da Nvidia entre 2024 e 2026. Contudo, não há indícios de que Alice H. tenha participado diretamente dessas transações.

O que diz a China?

O governo chinês rejeitou categoricamente as acusações. O porta-voz do Ministério do Exterior da China, Guo Jiakun, classificou as alegações como "difamação e calúnia infundadas".

Pequim sustenta que a história de uma suposta espiã infiltrada na Nvidia faz parte de uma narrativa sem fundamento e já havia negado acusações semelhantes anteriormente.

Há evidências de comprometimento da Nvidia?

Tanto a Nvidia quanto seu conselho de administração afirmaram não haver razões para acreditar que segredos corporativos ou interesses de segurança nacional dos Estados Unidos tenham sido comprometidos.

A empresa afirma que a investigação foi aberta para esclarecer os fatos e responder às preocupações levantadas após a publicação das reportagens.

Não foram divulgadas evidências públicas de vazamento de tecnologia, propriedade intelectual ou informações classificadas.

Quais podem ser as consequências?

Especialistas avaliam que o principal impacto imediato é reputacional.

O analista de tecnologia Dan Ives, do banco de investimentos Yorkville Ives, afirmou que o caso pode aumentar a pressão sobre a Nvidia em Washington e desencadear novas investigações por parte do Congresso.

Também é possível que o episódio reforce o debate sobre os controles de exportação de chips avançados para a China, um dos temas mais sensíveis na disputa tecnológica entre as duas maiores economias do mundo.

A Nvidia já opera sob forte escrutínio devido às restrições impostas pelos Estados Unidos à venda de semicondutores avançados para empresas chinesas.

Além disso, especialistas apontam que o caso pode aumentar a pressão política sobre empresas de tecnologia consideradas estratégicas para a segurança nacional americana, especialmente aquelas envolvidas no desenvolvimento de inteligência artificial e infraestrutura de computação avançada.

Até agora, as acusações se baseiam em avaliações atribuídas a autoridades americanas e em informações reveladas pela imprensa. A investigação aberta pela Nvidia deverá determinar se houve algum impacto concreto para a empresa ou para interesses estratégicos dos Estados Unidos.

md/as (AFP, Reuters, DPA, Efe, Lusa)