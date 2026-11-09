Arthur Sullivan Jensen Huang tem relação próxima com Donald Trump

A admissão de Jensen Huang, CEO da Nvidia, sobre um relacionamento com uma mulher que, segundo autoridades de inteligência dos EUA, atuava como espiã para a China, pode ter implicações profundas para a empresa, avaliada em 5 trilhões de dólares (R$ 27,5 trilhões).

O jornal Financial Times foi o primeiro a noticiar o relacionamento de Huang com Alice Huang, executiva da Megaspeed - empresa cliente da Nvidia sediada em Singapura que é suspeita de tentar contornar controles de exportação para levar chips avançados da Nvidia para a China.

O jornal informou que o governo dos EUA e sua comunidade de inteligência acreditam que ela foi recrutada como espiã pelo Ministério da Segurança do Estado, a agência de inteligência da China.

Autoridades do governo americano elaboraram um memorando sobre as alegações pouco antes de o presidente Donald Trump viajar a Pequim para uma cúpula com Xi Jinping, em maio.

O que a Nvidia e o governo dos EUA disseram?

O relacionamento de Huang com a suposta espiã chinesa o expôs, assim como a empresa, a críticas de que teriam permitido à China obter segredos comerciais valiosos, num momento em que Pequim busca ganhar vantagem na corrida pelo desenvolvimento de modelos avançados de IA.

A Nvidia está iniciando uma investigação conduzida por membros independentes do conselho de administração e por um escritório de advocacia externo. Em um comunicado, a empresa afirmou que Huang "foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira".

"O conselho prioriza a segurança nacional e econômica dos EUA, o que é fundamental para os interesses da Nvidia e de seus acionistas", declarou a empresa. "Embora o conselho não tenha motivos para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da Nvidia tenham sido comprometidos, a investigação analisará todas as informações disponíveis."

As ações da empresa caíram no início das negociações nesta segunda-feira (09/11).

Embora autoridades de inteligência dos EUA não tenham comentado publicamente as alegações, o presidente americano Donald Trump - com quem Jensen Huang mantém um relacionamento próximo - manifestou apoio ao executivo da Nvidia.

"Ele é um homem honrado", disse Trump. "Não falei com ele sobre isso. Sei apenas que ele é uma boa pessoa, mas nunca se sabe o que está acontecendo. Espero que esteja tudo bem", disse.

Imagem de Huang sai chamuscada

Tim Culpan, um repórter especializado em tecnologia na Ásia que acompanha a Nvidia e Huang de perto há anos, disse à DW que, embora os pontos fortes fundamentais da Nvidia como empresa permaneçam intactos, a imagem pessoal de Huang foi seriamente prejudicada por esse episódio.

"Eles continuarão fabricando chips excelentes e vendendo-os para milhões de clientes ao redor do mundo que buscam os melhores chips para IA do mercado", afirmou. "A opinião dele terá muito menos peso agora. E isso, a longo prazo, acabará afetando a Nvidia e os interesses corporativos da própria empresa. Portanto, não será algo imediato. O fato é que, por conta disso, ele já não possui a influência ou o poder que talvez tivesse há apenas uma semana."

Richard Windsor, analista de tecnologia e fundador da empresa de pesquisa Radio Free Mobile, avalia que a notícia pode ser muito grave para a Nvidia, dado que, há décadas, a empresa gira em torno da figura de Jensen Huang.

"O problema é particularmente crítico porque Jensen Huang tem uma atuação muito direta no dia a dia; ou seja, as decisões fundamentais que levaram ao sucesso da empresa foram tomadas, em última análise, por ele - e, além disso, não há um sucessor óbvio", observou. "Suspeito que logo descobriremos o quanto o mercado acredita que a empresa depende de seu icônico fundador e CEO."

A complexa relação entre Nvidia e China

A postura de Huang e da Nvidia em relação à China - e a potenciais clientes chineses - tem sido um ponto de atrito com autoridades de inteligência dos EUA, apesar da proximidade de Huang com Trump.

Huang pressionou Trump, em diversas ocasiões, para que flexibilizasse as restrições à venda de chips da Nvidia para a China. Um acordo de controle de exportações de 2025 impôs restrições severas a essas vendas. Contudo, Trump autorizou posteriormente a exportação de modelos mais antigos de chips da Nvidia (como o H200) para a China, sob a condição de que o governo americano recebesse uma parcela do valor das vendas.

No entanto, esse acordo tornou-se complexo e enfrenta entraves, tanto devido ao rigor de Washington na análise de licenças de exportação quanto à imposição, por parte de Pequim, de controles sobre as importações - isso apesar da forte demanda por parte de empresas chinesas. A China não tem acesso aos chips mais avançados capazes de processar IA. Pequim busca desenvolver suas próprias alternativas, mas tem encontrado dificuldades para alcançar o mesmo nível tecnológico. Huang argumentou que a dependência da China em relação aos chips da Nvidia impediria que rivais, como a Huawei, alcançassem o mesmo nível tecnológico, dificultando as ambições chinesas de dominar as cadeias de suprimentos de IA.

No entanto, esse argumento foi refutado por muitas autoridades de inteligência dos EUA, que temem que um acesso irrestrito da China aos chips mais avançados da Nvidia impulsione o setor interno de IA do país, permitindo que seus modelos de IA alcancem o patamar dos principais modelos norte-americanos - além de poderem ser utilizados em aplicações militares chinesas.

A rivalidade entre EUA e China tornou-se um tema central no cenário global de IA, com ambos os países buscando obter vantagem nessa tecnologia. Executivos de destaque no setor de IA dos EUA, como Dario Amodei, da Anthropic, argumentam que as empresas americanas do ramo não podem se dar ao luxo de uma pausa prolongada - necessária para que os padrões de segurança em IA acompanhem o ritmo de desenvolvimento -, sob o risco de permitirem que empresas chinesas obtenham vantagem.

O que a China espera ganhar

O principal receio de Washington em relação ao caso envolvendo Huang é que ele pudesse ter permitido a Pequim obter segredos comerciais vitais ou outras informações cruciais sobre como a Nvidia fabrica seus chips mais avançados.

Richard Windsor acredita que Huang superará esse "teste rigoroso", dada a sua importância para a empresa. Ele também questiona até que ponto Pequim e suas principais empresas de tecnologia realmente aprenderam com os chips da Nvidia, apontando para as ambições da própria China no setor de semicondutores e para o compromisso do país em fazer com que suas empresas adquiram semicondutores produzidos internamente.

"Não estou nem um pouco convencido de que o setor de IA chinês tenha se beneficiado de forma significativa de tecnologias ou da importação ilícita de chips provenientes da Nvidia", afirmou.

A notícia surge em um momento particularmente desafiador para a Nvidia, que obteve ganhos expressivos com o boom da inteligência artificial, graças à sua posição como principal fabricante de semicondutores de ponta, essenciais para aplicações de IA.

O valor de mercado da companhia disparou nos últimos anos, à medida que empresas corriam para adquirir seus chips, levando a Nvidia a se tornar a primeira empresa do mundo a atingir uma avaliação de 5 trilhões de dólares, em outubro de 2025.

Contudo, dúvidas quanto à sustentabilidade do ciclo de investimentos de 9 trilhões de dólares em IA provocaram, nas últimas semanas, uma onda de vendas de ações ligadas a esse setor. As vitórias expressivas dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA intensificaram essas incertezas, dada a forte oposição dos eleitores à construção de centros de dados em território americano.