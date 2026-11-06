Redação DW Sede do Banco Ueno, em Assunção do Paraguai

O colapso do Ueno Bank, no Paraguai, gerou uma crise econômica e política que levou à renúncia do presidente Santiago Peña, nesta quinta-feira (06/11), à saída do presidente do Banco Central do Paraguai (BCP) e a protestos em massa pelo país, que tem cerca de 60% da população adulta entre os clientes da instituição financeira.

Lançado em 2021, o Ueno vinha sendo comparado a outros bancos digitais em rápido crescimento, como o Nubank, o Monzo ou o Revolut. Em junho, a empresa informou ter cerca de 3 milhões de clientes – em um país com 6,5 milhões de habitantes – e administrar aproximadamente 850 milhões de dólares em recursos públicos, incluindo verbas provenientes de instituições estatais e órgãos relacionados a previdência.

A rápida expansão do banco o tornou um dos casos de sucesso financeiro mais notáveis do Paraguai. No entanto, nos últimos meses, a instituição passou a ser alvo de investigação regulatória devido a supostas concessões excessivas de crédito a empresas ligadas ao seu acionista controlador, o Grupo Vázquez.

O Banco Central do Paraguai interveio após constatar que o Ueno havia violado os requisitos mínimos de solvência, o que desencadeou uma crise que deixou milhões de clientes temporariamente impossibilitados de acessar suas contas.

O que levou à ascensão do Ueno Bank?

Logo após obter a licença bancária em 2023, a Ueno parecia estar em toda parte no Paraguai. A instituição financeira digital, uma versão renomeada de uma empresa financeira com décadas de existência, atraiu clientes com generosas ofertas de cashback em compras de supermercado, expandiu-se para mais de 70 agências, patrocinou a seleção paraguaia de futebol e colocou seu nome no principal estádio do país, o Defensores del Chaco, em Assunção.

O dinheiro do governo paraguaio foi canalizado para os cofres da Ueno durante o governo de Peña, que teve início em 2023. O presidente do Partido Colorado, de direita, também nomeou Carlos Carvallo, presidente da Financiera Ueno, antecessora do Banco Ueno, para dirigir o Banco Central Paraguaio, órgão encarregado de supervisionar a instituição financeira digital.

Mês passado, o Ueno Bank tinha cerca de 800 milhões de dólares provenientes de depósitos públicos, o que representava aproximadamente um quarto do total da instituição, incluindo recursos do fundo estatal de Previdência e saúde e das operadoras das gigantescas usinas hidrelétricas do Paraguai.

Enquanto as economias dos aposentados e outros recursos públicos se acumulavam no Ueno, as preocupações aumentavam dentro do Banco Central. Em junho, investigadores do órgão identificaram, segundo a imprensa paraguaia, um padrão de empréstimos de risco a pessoas ligadas ao banco. O Ueno havia concedido grandes somas a empresas ligadas aos seus proprietários, além do permitido por lei e sem garantias suficientes para cobrir as dívidas caso elas se tornassem inadimplentes. Em um único dia, em setembro de 2025, quase 39 milhões de dólares foram destinados a três dessas empresas.

Peña ignorou repetidamente os alertas. Ainda no mês passado, ele defendeu o Ueno e a supervisão do Banco Central, alegando que havia uma campanha difamatória para criar temor na população.

A queda e as suspeitas em torno do banco digital

Na última segunda-feira (02/11), o Ueno desabou. Órgãos reguladores que investigavam os empréstimos do banco a empresas ligadas aos seus proprietários constataram operações de crédito mal documentadas, além de despesas que o banco havia contabilizado erroneamente como ativos.

Depois que os livros contábeis foram corrigidos, o capital do Ueno – a reserva que os bancos devem manter para absorver perdas – caiu para menos da metade do mínimo legal. O Banco Central tomou o controle da instituição na terça-feira (03/11) e anunciou planos para transferir as contas dos clientes, juntamente com outros ativos que ainda tenham valor, para outros bancos antes de liquidar o que restou.

O aplicativo, os cartões e as transferências do Ueno deixaram de funcionar e as agências fecharam as portas. Clientes desesperados fizeram filas do lado de fora, sem poder sacar suas economias. Na quarta-feira, a corrida para abrir novas contas em outros bancos travou os aplicativos móveis de outras instituições, alimentando o pânico da população.

Autoridades pediram calma e afirmaram ter começado a reembolsar os depositantes, abrindo novas contas em outros bancos para cerca de 280 mil pessoas que mantinham tinham contas exclusivamente no Ueno.

"O sistema bancário está sólido", afirmou Pedro Acosta Bernal, presidente interino do Banco Central desde a quarta-feira, após a renúncia de Carvallo a pedido de Peña.

Autoridades paraguaias detiveram oito executivos de alto escalão do Ueno, incluindo o fundador Miguel Vázquez e o presidente do banco, Juan Manuel Gustale. O Ministério Público também indiciou 27 funcionários da instituição financeira e parceiros de negócios por crimes que incluem abuso de confiança e tentativa de fraude.

O que implica Santiago Peña?

Próximo de Donald Trump, presidente dos EUA, e Javier Milei, da Argentina, Peña chegou à presidência em 2023. Ele já havia sido membro da diretoria do Banco Central do Paraguai, economista do Fundo Monetário Internacional (FMI), ministro da Fazenda (2015-2017) e foi acionista do Grupo Vázquez, controlador do Ueno, até março de 2025, quando vendeu sua participação.

Parlamentares da oposição acusaram Peña de conflito de interesses, uso indevido de fundos de previdência e de ter encoberto as falhas do banco. Peña rejeita ter tido vínculos indevidos com o banco digital.

Em meio à crise, Peña apresentou a sua renúncia nessa quinta-feira (06/11), após ter perdido apoio dentro do próprio partido. O Congresso do Paraguai, no entanto, rejeitou a renúncia do presidente e abriu um processo de impeachment por unanimidade. Isso porque, no Paraguai, ex-presidentes se tornam automaticamente senadores vitalícios e, assim, mantêm a imunidade parlamentar e direitos políticos.

No Paraguai, o processo de impeachment exige uma maioria de dois terços dos deputados presentes na Câmara para encaminhar o caso ao Senado, onde seria necessária outra maioria de dois terços para destituir Peña.

Enquanto isso, manifestações tomam as ruas do Paraguai. Participam delas clientes, estudantes universitários, trabalhadores e aposentados – que têm parte de suas pensões pagas pelo banco agora falido. Na quinta, centenas de funcionários do Ueno e de outras empresas pertencentes ao Grupo Vázquez protestaram em frente ao Ministério do Trabalho, exigindo indenizações e salários atrasados e retidos no banco falido.

No estádio Defensores del Tchaco, que antes levava o nome de Ueno, o logotipo do banco foi removido.