Redação DW, Rayanne Azevedo Novas regras do Airbnb entram em vigor em novembro

Os anfitriões do Airbnb não poderão mais exigir que os hóspedes lavem a louça e a roupa de cama antes do check-out, conforme novas regras que visam limitar as tarefas domésticas impostas aos viajantes.

A plataforma de hospedagem informou nesta semana que atualizou suas diretrizes: agora, os anfitriões só podem solicitar aos hóspedes a realização de tarefas consideradas "razoáveis".

Ainda é permitido, por exemplo, pedir que os hóspedes coloquem a louça suja na pia e reúnam as toalhas usadas. No entanto, os anfitriões não poderão mais exigir que os hóspedes levem o lixo para fora da propriedade.

"Os hóspedes não devem ser solicitados a levar o lixo para fora da propriedade, mas você pode pedir que separem o lixo dos materiais recicláveis em lixeiras internas específicas para cada tipo de resíduo", afirma a empresa em comunicado.

Exceções

O Airbnb, contudo, abre margem para algumas exceções.

"Por exemplo, pode ser razoável pedir aos hóspedes que descartem o lixo em um recipiente à prova de animais – em regiões onde há ursos, por exemplo – ou solicitar que limitem o tempo de banho devido a restrições locais de água causadas pela seca."

Os hóspedes do Airbnb geralmente pagam uma taxa de limpeza. Por isso, a plataforma alerta os anfitriões de que "solicitar que realizem tarefas que caberiam a um profissional de limpeza pode afetar negativamente a estadia e as avaliações recebidas".

As novas regras também proíbem que os anfitriões impeçam os hóspedes de utilizar comodidades listadas na descrição do imóvel, como o ar-condicionado.

As mudanças entram em vigor no dia 20 de novembro.

md/ra (DPA, ots)