Novas regras do Airbnb entram em vigor em novembro
Redação DW, Rayanne Azevedo
Novas regras do Airbnb entram em vigor em novembro

Os anfitriões do Airbnb não poderão mais exigir que os hóspedes lavem a louça e a roupa de cama antes do check-out, conforme novas regras que visam limitar as tarefas domésticas impostas aos viajantes.

A plataforma de hospedagem informou nesta semana que atualizou suas diretrizes: agora, os anfitriões só podem solicitar aos hóspedes a realização de tarefas consideradas "razoáveis".

Ainda é permitido, por exemplo, pedir que os hóspedes coloquem a louça suja na pia e reúnam as toalhas usadas. No entanto, os anfitriões não poderão mais exigir que os hóspedes levem o lixo para fora da propriedade.

"Os hóspedes não devem ser solicitados a levar o lixo para fora da propriedade, mas você pode pedir que separem o lixo dos materiais recicláveis em lixeiras internas específicas para cada tipo de resíduo", afirma a empresa em comunicado.

Exceções

O Airbnb, contudo, abre margem para algumas exceções.

"Por exemplo, pode ser razoável pedir aos hóspedes que descartem o lixo em um recipiente à prova de animais – em regiões onde há ursos, por exemplo – ou solicitar que limitem o tempo de banho devido a restrições locais de água causadas pela seca."

Os hóspedes do Airbnb geralmente pagam uma taxa de limpeza. Por isso, a plataforma alerta os anfitriões de que "solicitar que realizem tarefas que caberiam a um profissional de limpeza pode afetar negativamente a estadia e as avaliações recebidas".

As novas regras também proíbem que os anfitriões impeçam os hóspedes de utilizar comodidades listadas na descrição do imóvel, como o ar-condicionado.

As mudanças entram em vigor no dia 20 de novembro.

md/ra (DPA, ots)

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    Tags: Economia
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