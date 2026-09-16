Foto: Reprodução Monte Fuji é um vulcão ativo de 3.776 metros de altitude, localizado na ilha de Honshu

As operações de resgate por helicóptero de alpinistas que escalarem o Monte Fuji fora da temporada e sem avisar passarão a ser cobradas, anunciou nesta segunda-feira (14/09) a província de Yamanashi, no Japão.

O governo regional está elaborando um pacote de medidas contra escaladas imprudentes fora da temporada no Monte Fuji que prevê, entre outras ações, a cobrança dos resgates realizados por helicóptero.

Autoridades da província vizinha de Shizuoka também disseram que montanhistas serão obrigados a registrar antecipadamente seus planos de escalada fora da temporada oficial, que vai de julho até o início de setembro. Aqueles que não fizerem o registro poderão estar sujeitos a penalidades caso posteriormente necessitem de resgate. Atualmente, esse registro é voluntário durante todo o ano.

Comunidades locais têm defendido que montanhistas que deixarem de registrar seus planos sejam cobrados pelos resgates de helicóptero. No entanto, as autoridades da província de Shizuoka afirmam que há obstáculos institucionais para a cobrança desse tipo de operação e que continuarão analisando a proposta juntamente com outras possíveis penalidades.

Yamanashi está localizada na parte sul dos Alpes Japoneses e compartilha o Monte Fuji com a província de Shizuoka, servindo como um dos principais pontos de acesso à mais alta montanha de todo o arquipélago japonês, localizada na ilha de Honshu.

Mais de 200 mil visitantes por ano

Esse vulcão ativo de 3.776 metros de altitude e baixo risco de erupção atrai mais de 200 mil visitantes todos os anos durante seu período oficial de abertura, que vai de julho até o início de setembro.

No entanto, algumas pessoas optam por escalar a montanha fora da temporada para testar suas condições extremas, como rajadas de vento congelantes e encostas cobertas de gelo. As autoridades locais observaram um aumento dessas escaladas improvisadas nesse período, informou a agência de notícias Kyodo News.

Essa tendência tem obrigado as equipes de resgate a subir a montanha em perigosas condições de inverno para socorrer gratuitamente pessoas que ficaram retidas, gerando insatisfação entre moradores e autoridades.

Os detalhes ainda estão sendo definidos, mas a imprensa local informou que a província de Yamanashi pretende cobrar cerca de 10 dólares por minuto de uso do helicóptero em operações de resgate realizadas fora da temporada.

Os custos previstos serão dispensados para os alpinistas que estiverem devidamente equipados e que tiverem enviado seu plano de escalada às autoridades competentes antes de iniciar a subida da montanha.

Segundo a emissora Fuji TV, o governo de Yamanashi pretende começar a aplicar essas cobranças a partir de setembro de 2027.

as/md (AFP, OTS)