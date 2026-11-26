Lívia Coimbra / iG Mega-Sena sorteia prêmio hoje (17)

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (26), o sorteio do concurso 3091 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 72.433.569,75. Também foram programados os sorteios da Lotofácil, da Timemania e do Dia de Sorte.

Os concursos desta noite tiveram início às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia confirmação sobre o número de apostas vencedoras na Mega-Sena.

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira (26)

Mega-Sena (concurso 3091)

Prêmio: R$ 72,4 milhões

Números sorteados: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37

Lotofácil (concurso 3839)

Prêmio estimado: R$ 2 milhões

Números sorteados: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 24

Timemania (concurso 2473)

Prêmio estimado: R$ 30,5 milhões

Números sorteados: 07 - 11 - 16 - 20 - 23 - 41 - 42

Time do Coração: São José/RS

Dia de Sorte (concurso 1357)

Prêmio estimado: R$ 100 mil

Números sorteados: 05 - 06 - 08 - 17 - 20 - 26 - 28

Mês da Sorte: maio

Os apostadores podem consultar os resultados completos, a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação no site oficial das Loterias Caixa.