Divulgação/Caixa Os sorteios da + Milionária acontecem às quartas e aos sábados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (25) os sorteios de seis modalidades das loterias federais, com destaque para a +Milionária, que ofereceu um prêmio estimado em R$ 118 milhões no concurso 410. As dezenas foram divulgadas durante a noite, mas a Caixa ainda não confirma os ganhadores até a última atualização.

Também foram sorteadas a Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete. Os concursos aconteceram no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Confira os números sorteados nesta quarta-feira (25)

+Milionária, concurso 410

07 - 10 - 17 - 19 - 24 - 39

Trevos da sorte: 2 e 6

Prêmio estimado: R$ 118 milhões

Lotofácil, concurso 3838

01- 02 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 25

Prêmio estimado: R$ 2 milhões

Lotomania, concurso 3003

15 - 16 - 20 - 21 - 28 - 35 - 36 - 51 - 56 - 58 - 64 - 66 - 67 - 68 - 71 - 72 - 79 - 90 - 92 - 98

Prêmio estimado: R$ 2,8 milhões

Dupla Sena, concurso 3036

Primeiro sorteio: 08 - 10 - 13 - 26 - 40 - 43

Segundo sorteio: 04 - 09 - 15 - 18 - 28 - 49

Prêmio estimado: R$ 15,3 milhões

Dia de Sorte, concurso 1356

02 - 07 - 14 - 19 - 22 - 25 - 28

Mês da Sorte: Fevereiro

Prêmio estimado: R$ 100 mil

Super Sete, concurso 926

Coluna 1: 2

Coluna 2: 0

Coluna 3: 6

Coluna 4: 3

Coluna 5: 6

Coluna 6: 9

Coluna 7: 8

Prêmio estimado: R$ 700 mil

Caixa ainda não confirma todos os ganhadores

Até a última atualização, a Caixa não havia divulgado o balanço consolidado das apostas vencedoras dos concursos desta quarta-feira. Os valores pagos em cada faixa e as cidades onde os bilhetes premiados foram registrados dependem da conclusão da apuração.

A +Milionária chegou ao sorteio após uma sequência de concursos sem vencedores do prêmio máximo. Para conquistar o valor principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.

Os resultados definitivos e as premiações podem ser consultados no site oficial das Loterias Caixa.