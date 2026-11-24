A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (24) o sorteio do concurso 3090 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 65,9 milhões. As seis dezenas foram divulgadas, mas ainda não havia confirmação sobre apostas vencedoras na faixa principal até a última atualização.
Também foram sorteadas a Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 5 milhões, a Timemania, com R$ 30 milhões, e o Dia de Sorte, que ofereceu R$ 3 milhões. Os concursos aconteceram no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).
Confira os números sorteados nesta terça-feira (24)
Mega-Sena, concurso 3090
10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57
Prêmio estimado: R$ 65,9 milhões
Lotofácil, concurso 3837
03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Prêmio estimado: R$ 5 milhões
Timemania, concurso 2472
19 - 44 - 46 - 55 - 65 - 67 - 79
Time do coração: Cascavel (PR)
Prêmio estimado: R$ 30 milhões
Dia de Sorte, concurso 1355
02 - 03 - 08 - 13 - 22 - 27 - 28
Mês da Sorte: janeiro
Prêmio estimado: R$ 3 milhões
Caixa ainda não divulgou balanço de ganhadores
Até a última atualização, a Caixa não havia confirmado quantas apostas acertaram as faixas principais dos quatro concursos. Os valores efetivamente pagos e as cidades dos possíveis vencedores dependem da divulgação do rateio oficial.
A Mega-Sena chegou ao sorteio desta terça-feira após cinco concursos consecutivos sem ganhadores na faixa máxima. No domingo (22), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, elevando a premiação para o concurso 3090.
A programação segue o calendário de sorteios atualizado em julho, que transferiu os concursos de fim de semana da Mega-Sena para os domingos.
O próximo sorteio da modalidade está previsto para quinta-feira (26). O valor do prêmio dependerá do resultado consolidado desta terça-feira.
Os apostadores podem conferir os números, ganhadores e valores pagos em cada faixa no site oficial das Loterias Caixa.