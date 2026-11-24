MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Mega-Sena sorteou prêmio de R$ 58 milhões neste domingo (22); confira as dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (24) o sorteio do concurso 3090 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 65,9 milhões. As seis dezenas foram divulgadas, mas ainda não havia confirmação sobre apostas vencedoras na faixa principal até a última atualização.

Também foram sorteadas a Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 5 milhões, a Timemania, com R$ 30 milhões, e o Dia de Sorte, que ofereceu R$ 3 milhões. Os concursos aconteceram no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Confira os números sorteados nesta terça-feira (24)

Mega-Sena, concurso 3090

10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57

Prêmio estimado: R$ 65,9 milhões

Lotofácil, concurso 3837

03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Prêmio estimado: R$ 5 milhões

Timemania, concurso 2472

19 - 44 - 46 - 55 - 65 - 67 - 79

Time do coração: Cascavel (PR)

Prêmio estimado: R$ 30 milhões

Dia de Sorte, concurso 1355

02 - 03 - 08 - 13 - 22 - 27 - 28

Mês da Sorte: janeiro

Prêmio estimado: R$ 3 milhões

Caixa ainda não divulgou balanço de ganhadores

Até a última atualização, a Caixa não havia confirmado quantas apostas acertaram as faixas principais dos quatro concursos. Os valores efetivamente pagos e as cidades dos possíveis vencedores dependem da divulgação do rateio oficial.

A Mega-Sena chegou ao sorteio desta terça-feira após cinco concursos consecutivos sem ganhadores na faixa máxima. No domingo (22), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, elevando a premiação para o concurso 3090.

A programação segue o calendário de sorteios atualizado em julho, que transferiu os concursos de fim de semana da Mega-Sena para os domingos.

O próximo sorteio da modalidade está previsto para quinta-feira (26). O valor do prêmio dependerá do resultado consolidado desta terça-feira.

Os apostadores podem conferir os números, ganhadores e valores pagos em cada faixa no site oficial das Loterias Caixa.