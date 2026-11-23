Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (23) os sorteios de seis modalidades das loterias federais. O maior prêmio da noite foi o da +Milionária, estimado em R$ 117 milhões. As dezenas já foram divulgadas, mas ainda não havia confirmação oficial sobre apostas vencedoras na faixa principal até a última consulta.

Também foram sorteadas Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete. Os concursos aconteceram no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Confira os números das loterias desta segunda-feira (23)

+Milionária, concurso 409

09 - 20 - 29 - 37 - 41 - 49

Trevos da sorte: 4 e 5

Prêmio estimado: R$ 117 milhões

Lotofácil, concurso 3836

02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Prêmio estimado: R$ 2 milhões

Lotomania, concurso 3002

22 - 23 - 28 - 34 - 35 - 37 - 41 - 44 - 48 - 49 - 58 - 62 - 73 - 74 - 77 - 83 - 85 - 91 - 93 - 98

Prêmio estimado: R$ 2 milhões

Dupla Sena, concurso 3035

Primeiro sorteio: resultado pendente de confirmação oficial devido a uma divergência na primeira dezena divulgada pelas fontes consultadas.

Segundo sorteio: 02 - 14 - 15 - 22 - 33 - 38

Prêmio estimado: R$ 14,6 milhões

Dia de Sorte, concurso 1354

01 - 05 - 18 - 22 - 23 - 25 - 30

Mês da Sorte: fevereiro

Prêmio estimado: R$ 2,6 milhões

Super Sete, concurso 925

Coluna 1: 8

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 3

Coluna 7: 9

Prêmio estimado: R$ 650 mil

Caixa ainda não confirma ganhadores

Até a última consulta, não havia um balanço consolidado da Caixa com a quantidade de apostas premiadas e os valores distribuídos em todas as faixas dos concursos desta segunda-feira.

Na +Milionária, o prêmio principal depende do acerto das seis dezenas e dos dois trevos. A modalidade chegou ao sorteio desta noite após uma sequência de concursos sem vencedores na faixa máxima.

A Dupla Sena também chamou a atenção pelo prêmio acumulado de R$ 14,6 milhões. O concurso possui dois sorteios, permitindo que uma mesma aposta concorra duas vezes.

Os apostadores podem consultar os resultados definitivos e os rateios no site oficial das Loterias Caixa.