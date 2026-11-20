Divulgação Prêmio especial não acumula e reduziu os valores nesta edição

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou um concurso especial da Quina Friday com prêmio de R$ 50 milhões. As apostas podem ser feitas desde a quinta-feira (19) e o sorteio está previsto para o dia 29 de novembro, um domingo, às 11h (horário de Brasília). O concurso está aberto para apostas até as 10h30 do dia 29 nas unidades lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias.

Valor promocional

Nesta edição, o valor mínimo é de R$ 2,50 para uma aposta simples de cinco números. A redução temporária no preço é válida somente para a Quina Friday e não é permanente.

Apostas com mais números também tiveram o valor reduzido: as de seis números, custam R$ 15; as de sete, R$ 52,50 e as de oito números, custam R$ 140.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal acertando cinco números é de uma em 24 milhões, e pode chegar a uma em 8.005 em apostas com limite máximo de 15 dezenas.



Distribuição do prêmio

A divisão da premiação obedecerá aos critérios estabelecidos pelo concurso especial da Quina. Se não houver apostas vencedoras na faixa principal, o valor será repassado aos ganhadores da segunda faixa, de acordo com as regras da modalidade.



