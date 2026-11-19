MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou novamente nesta quinta-feira (19) e poderá pagar R$ 45 milhões no próximo sorteio, marcado para domingo (22). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3088, realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Lotofácil, por outro lado, teve oito apostas vencedoras, que receberão R$ 166.998,71 cada. Cinco jogos foram registrados pela internet, enquanto os demais saíram para Itarantim, na Bahia, São Caetano do Sul, em São Paulo, e a capital paulista.

Na Mega-Sena, 15 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 93.739,59 cada. Outras 2.750 fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 730,43.

Confira os números sorteados nesta quinta-feira (19)

Mega-Sena - concurso 3088

10 - 21 - 24 - 28 - 34 - 44

Prêmio estimado para o próximo sorteio: R$ 45 milhões

Lotofácil - concurso 3834

02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação principal: oito apostas ganhadoras, com R$ 166.998,71 para cada uma

Quina - concurso 7172

04 - 11 - 40 - 45 - 48

Timemania - concurso 2470

03 - 04 - 06 - 22 - 51 - 71 - 79

Time do coração: Cuiabá (MT)

Dia de Sorte - concurso 1352

04 - 07 - 08 - 13 - 16 - 26 - 27

Mês da sorte: junho

Quando serão os próximos sorteios?

A Caixa terá uma pausa nos sorteios nesta sexta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra, e no sábado (21). As cinco modalidades voltam a ser sorteadas no domingo (22), a partir das 11h (horário de Brasília).

A programação segue o novo calendário das loterias, que transferiu os sorteios de sábado para domingo, em vigor desde julho.

As apostas para os concursos de domingo podem ser feitas até as 22h de sábado, nas casas lotéricas e nos canais eletrônicos da Caixa. Os bolões digitais continuam disponíveis até 15 minutos antes dos sorteios.

Na Mega-Sena, o jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. A probabilidade de acertar todos os números é de uma em 50.063.860.

Os resultados e os valores das premiações também podem ser consultados no site oficial das Loterias Caixa