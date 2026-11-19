Reprodução/redes sociais Lotofácil de Independência

Uma aposta de Araucária (PR) ganhou sozinha R$ 4.164.686,22 no concurso 3833 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira (18). A noite também terminou com seis modalidades acumuladas. O maior prêmio previsto é o da +Milionária, que chegou a R$ 117 milhões. Dupla Sena, Lotomania, Quina, Dia de Sorte e Super Sete também não tiveram vencedores nas faixas principais.

Os sete sorteios foram realizados pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Lotofácil: aposta do Paraná ganha R$ 4,1 milhões

O concurso 3833 teve os seguintes números sorteados:

02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24

A aposta vencedora foi registrada na Olimpio Loterias, em Araucária (PR), e acertou as 15 dezenas.

Outras 385 apostas fizeram 14 acertos e receberão R$ 2.093,27 cada.

Na faixa de 13 acertos, 13.075 jogos ganharam R$ 35. Também foram premiadas 145.706 apostas com 12 acertos, que receberão R$ 14, e 785.384 jogos com 11 pontos, que terão direito a R$ 7.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

+Milionária acumula e chega a R$ 117 milhões

Nenhuma aposta acertou os seis números e os dois trevos do concurso 408 da +Milionária.

Números sorteados: 05 – 20 – 33 – 35 – 38 – 46

Trevos: 1 e 3

Duas apostas acertaram cinco dezenas e os dois trevos, garantindo R$ 208.342,33 para cada uma.

Outros 35 jogos fizeram cinco acertos, com um ou nenhum trevo, e receberão R$ 5.291,23.

Na faixa de quatro dezenas e dois trevos, 112 apostas ganharam R$ 1.771,61. Outros 1.751 jogos acertaram quatro números, com um ou nenhum trevo, e receberão R$ 113,31.

Também foram pemiadas 1.751 apostas com três dezenas e dois trevos, com R$ 50; 16.349 jogos com três dezenas e um trevo, com R$ 24; 14.954 apostas com duas dezenas e dois trevos, com R$ 12; e 130.008 jogos com duas dezenas e um trevo, com R$ 6.

O próximo sorteio está previsto para segunda-feira (23), com prêmio estimado em R$ 117 milhões.

Dupla Sena acumula em R$ 14,6 milhões

O concurso 3034 da Dupla Sena terminou sem apostas vencedoras dos seis números em nenhum dos dois sorteios.

Primeiro sorteio: 08 – 11 – 15 – 22 – 28 – 37

Segundo sorteio: 19 – 22 – 23 – 28 – 30 – 48

No primeiro sorteio, 39 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 3.417,59 cada. Outras 1.643 fizeram quatro acertos, com prêmio de R$ 92,71, e 26.125 acertaram três números, recebendo R$ 2,91.

No segundo sorteio, 22 apostas fizeram cinco pontos e receberão R$ 5.452,61. A quadra teve 1.252 vencedores, com R$ 121,66 cada, enquanto 23.317 apostas acertaram três dezenas e ganharam R$ 3,26.

A estimativa para o próximo concurso, marcado para segunda-feira (23), é de R$ 14,6 milhões.

Lotomania acumula e pode pagar R$ 2 milhões

Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 3001 da Lotomania. Também não houve ganhadores na faixa de zero acerto.

Números sorteados:

04 – 06 – 12 – 14 – 25 – 44 – 45 – 49 – 51 – 54 – 56 – 66 – 69 – 72 – 73 – 79 – 89 – 94 – 97 – 98

Quatro apostas acertaram 19 números e receberão R$ 43.724,74 cada.

Na faixa de 18 acertos, 41 apostas ganharam R$ 2.666,14. Outras 402 fizeram 17 pontos e receberão R$ 271,92.

Também foram premiadas 2.475 apostas com 16 acertos, no valor de R$ 44,16, e 10.070 jogos com 15 acertos, que terão direito a R$ 10,85.

O próximo concurso acontece na segunda-feira (23), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quina acumula após ninguém acertar cinco dezenas

O concurso 7171 da Quina não teve ganhadores na faixa principal.

Números sorteados: 13 – 16 – 25 – 28 – 57

Apesar de ninguém ter acertado as cinco dezenas, 56 apostas fizeram a quadra e receberão R$ 3.850,86 cada.

Outros 2.857 jogos acertaram três números e ganharam R$ 71,88. Na faixa de dois acertos, 58.621 apostas terão direito a R$ 3,50.

O próximo sorteio será nesta quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Dia de Sorte acumula em R$ 1,7 milhão

Nenhuma aposta acertou as sete dezenas do concurso 1351 do Dia de Sorte.

Números sorteados: 10 – 11 – 13 – 19 – 21 – 24 – 28

Mês da Sorte: Setembro

Na faixa de seis acertos, 54 apostas ganharam R$ 2.023,02 cada.

Outras 2.003 apostas fizeram cinco pontos e receberão R$ 25. Com quatro acertos, 23.091 jogos ganharam R$ 5.

O Mês da Sorte premiou 72.425 apostas com R$ 2,50 cada.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Super Sete acumula e prêmio chega a R$ 650 mil

O concurso 924 do Super Sete também terminou sem ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou seis colunas.

Números sorteados por coluna:

1ª: 2 | 2ª: 7 | 3ª: 8 | 4ª: 8 | 5ª: 5 | 6ª: 4 | 7ª: 6

Com cinco acertos, 29 apostas receberão R$ 852,91 cada.

Outros 308 jogos fizeram quatro pontos e ganharam R$ 80,30. Na faixa de três acertos, 3.083 apostas terão direito a R$ 6.

O próximo concurso será realizado na segunda-feira (23), com estimativa de R$ 650 mil.

Os resultados e valores de premiação podem ser consultados no site oficial das Loterias Caixa.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para resgatar os prêmios.