Nenhuma aposta acertou o prêmio principal da +Milionária nesta quarta-feira (11), e a modalidade acumulou para R$ 115 milhões. O concurso 406 foi o maior destaque da noite, que terminou sem vencedores nas faixas principais das sete loterias sorteadas pela Caixa Econômica Federal.
Além da +Milionária, a Dupla Sena acumulou para R$ 13 milhões, a Quina chegou a R$ 10 milhões e a Lotofácil terá R$ 5 milhões no próximo concurso. Também ficaram sem ganhadores dos prêmios máximos a Lotomania, o Dia de Sorte e o Super Sete.
Os sorteios foram realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira os números, os valores distribuídos nas demais faixas e as estimativas para os próximos concursos.
+Milionária acumula para R$ 115 milhões
O concurso 406 da +Milionária não teve apostas com seis números e dois trevos corretos.
Dezenas sorteadas: 03 - 06 - 14 - 26 - 36 - 42
Trevos: 3 e 5
Quatro apostas acertaram cinco dezenas e os dois trevos. Cada uma receberá R$ 114.065,83. Outras 18 conseguiram cinco acertos e um ou nenhum trevo, com prêmio individual de R$ 11.265,76.
O próximo sorteio está previsto para sábado (14), com prêmio estimado em R$ 115 milhões.
Dupla Sena chega a R$ 13 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas em qualquer um dos dois sorteios do concurso 3.031.
Primeiro sorteio: 13 - 16 - 18 - 21 - 27 - 28
Segundo sorteio: 03 - 11 - 16 - 18 - 32 - 37
No primeiro sorteio, 14 apostas acertaram cinco números e ganharão R$ 9.830,73 cada. No segundo, 22 apostas fizeram a quina e receberão R$ 5.630,33.
O próximo concurso será realizado na sexta-feira (13).
Quina acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões
A Quina também terminou sem ganhadores na faixa principal. O concurso 7.165 sorteou os seguintes números:
47 - 57 - 58 - 74 - 77
Ao todo, 49 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 9.218,54 cada. Outras 3.394 fizeram três acertos, com prêmio individual de R$ 126,75.
O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (12).
Lotofácil fica sem ganhadores e vai a R$ 5 milhões
Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3.827 da Lotofácil.
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23
Apesar de não haver vencedor na faixa principal, 375 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 1.159,99 cada.
Na faixa de 13 acertos, 11.279 apostas ganharão R$ 35.
O próximo concurso está marcado para quinta-feira (12), com prêmio estimado em R$ 5 milhões.
Lotomania acumula para R$ 5,7 milhões
O concurso 2.998 da Lotomania não teve ganhadores com 20 acertos nem com zero acerto.
Dezenas sorteadas: 01 - 08 - 18 - 25 - 26 - 28 - 34 - 40 - 44 - 49 - 50 - 52 - 54 - 72 - 78 - 80 - 81 - 82 - 85 - 94
Cinco apostas acertaram 19 dezenas e ganharão R$ 51.671,37 cada. Outras 42 acertaram 18 números e receberão R$ 3.844,59.
O próximo sorteio será na sexta-feira (13).
Dia de Sorte acumula para R$ 300 mil
Nenhuma aposta acertou os sete números do concurso 1.345.
Dezenas sorteadas: 06 - 10 - 13 - 17 - 20 - 22 - 29
Mês da Sorte: janeiro
Quarenta apostas acertaram seis dezenas e receberão R$ 2.004,97 cada.
No Mês da Sorte, 24.444 apostas foram premiadas com R$ 2,50.
O próximo concurso será realizado na quinta-feira (12).
Super Sete também fica sem vencedor principal
O concurso 921 do Super Sete não teve ganhadores com sete ou seis acertos.
Números sorteados, da primeira à sétima coluna: 1 - 1 - 9 - 7 - 2 - 6 - 0
Trinta e três apostas acertaram cinco colunas e ganharão R$ 720,59 cada. Outras 410 conseguiram quatro acertos, com prêmio de R$ 57,99.
O próximo sorteio está previsto para sexta-feira (13), com prêmio estimado em R$ 350 mil.
Os resultados e rateios podem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.