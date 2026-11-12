Agência Brasil/ Reprodução +milionária

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal da +Milionária nesta quarta-feira (11), e a modalidade acumulou para R$ 115 milhões. O concurso 406 foi o maior destaque da noite, que terminou sem vencedores nas faixas principais das sete loterias sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Além da +Milionária, a Dupla Sena acumulou para R$ 13 milhões, a Quina chegou a R$ 10 milhões e a Lotofácil terá R$ 5 milhões no próximo concurso. Também ficaram sem ganhadores dos prêmios máximos a Lotomania, o Dia de Sorte e o Super Sete.

Os sorteios foram realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira os números, os valores distribuídos nas demais faixas e as estimativas para os próximos concursos.

+Milionária acumula para R$ 115 milhões

O concurso 406 da +Milionária não teve apostas com seis números e dois trevos corretos.

Dezenas sorteadas: 03 - 06 - 14 - 26 - 36 - 42

Trevos: 3 e 5

Quatro apostas acertaram cinco dezenas e os dois trevos. Cada uma receberá R$ 114.065,83. Outras 18 conseguiram cinco acertos e um ou nenhum trevo, com prêmio individual de R$ 11.265,76.

O próximo sorteio está previsto para sábado (14), com prêmio estimado em R$ 115 milhões.

Dupla Sena chega a R$ 13 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas em qualquer um dos dois sorteios do concurso 3.031.

Primeiro sorteio: 13 - 16 - 18 - 21 - 27 - 28

Segundo sorteio: 03 - 11 - 16 - 18 - 32 - 37

No primeiro sorteio, 14 apostas acertaram cinco números e ganharão R$ 9.830,73 cada. No segundo, 22 apostas fizeram a quina e receberão R$ 5.630,33.

O próximo concurso será realizado na sexta-feira (13).

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões

A Quina também terminou sem ganhadores na faixa principal. O concurso 7.165 sorteou os seguintes números:

47 - 57 - 58 - 74 - 77

Ao todo, 49 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 9.218,54 cada. Outras 3.394 fizeram três acertos, com prêmio individual de R$ 126,75.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (12).

Lotofácil fica sem ganhadores e vai a R$ 5 milhões

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3.827 da Lotofácil.

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

Apesar de não haver vencedor na faixa principal, 375 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 1.159,99 cada.

Na faixa de 13 acertos, 11.279 apostas ganharão R$ 35.

O próximo concurso está marcado para quinta-feira (12), com prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Lotomania acumula para R$ 5,7 milhões

O concurso 2.998 da Lotomania não teve ganhadores com 20 acertos nem com zero acerto.

Dezenas sorteadas: 01 - 08 - 18 - 25 - 26 - 28 - 34 - 40 - 44 - 49 - 50 - 52 - 54 - 72 - 78 - 80 - 81 - 82 - 85 - 94

Cinco apostas acertaram 19 dezenas e ganharão R$ 51.671,37 cada. Outras 42 acertaram 18 números e receberão R$ 3.844,59.

O próximo sorteio será na sexta-feira (13).

Dia de Sorte acumula para R$ 300 mil

Nenhuma aposta acertou os sete números do concurso 1.345.

Dezenas sorteadas: 06 - 10 - 13 - 17 - 20 - 22 - 29

Mês da Sorte: janeiro

Quarenta apostas acertaram seis dezenas e receberão R$ 2.004,97 cada.

No Mês da Sorte, 24.444 apostas foram premiadas com R$ 2,50.

O próximo concurso será realizado na quinta-feira (12).

Super Sete também fica sem vencedor principal

O concurso 921 do Super Sete não teve ganhadores com sete ou seis acertos.

Números sorteados, da primeira à sétima coluna: 1 - 1 - 9 - 7 - 2 - 6 - 0

Trinta e três apostas acertaram cinco colunas e ganharão R$ 720,59 cada. Outras 410 conseguiram quatro acertos, com prêmio de R$ 57,99.

O próximo sorteio está previsto para sexta-feira (13), com prêmio estimado em R$ 350 mil.

Os resultados e rateios podem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.