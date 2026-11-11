MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Mega-Sena

Uma aposta de Iturama, no Triângulo Mineiro, acertou as seis dezenas da Mega-Sena e ganhou R$ 3.287.949,91 nesta terça-feira (10). A Timemania, por sua vez, terminou sem vencedor e acumulou para R$ 27 milhões, o maior prêmio estimado entre as modalidades sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta noite.

Ao todo, foram realizados cinco concursos no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Lotofácil e o Dia de Sorte tiveram três apostas vencedoras cada, enquanto a Quina também acumulou.

Mega-Sena tem ganhador em Minas Gerais

O concurso 3.084 sorteou as dezenas:

06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37

A aposta vencedora foi registrada em Iturama, cidade de Minas Gerais.

Outras 29 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 28.344,40 cada. Na quadra, 2.264 bilhetes foram premiados com R$ 518,66.

O próximo sorteio será na quinta-feira (12), com prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Timemania acumula para R$ 27 milhões

Nenhuma aposta acertou os sete números do concurso 2.466.

16 - 17 - 48 - 49 - 53 - 56 - 64

Time do Coração: Guarani (SP)

Seis apostas fizeram seis acertos e ganharão R$ 39.040,25 cada. Outras 203 acertaram cinco dezenas, com prêmio individual de R$ 1.648,42.

O próximo concurso será realizado na quinta-feira (12).

Lotofácil premia três apostas

O concurso 3.826 teve três vencedores na faixa principal, com pagamento de R$ 408.185,03 para cada um. Os bilhetes premiados foram registrados no Rio de Janeiro, em São Paulo e pelo canal eletrônico.

As dezenas sorteadas foram:

01 - 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Outras 355 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 1.033,24 cada.

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quina vai a R$ 9 milhões

O concurso 7.164 não teve ganhadores com cinco acertos.

26 - 30 - 50 - 62 - 65

Na quadra, 37 apostas foram premiadas com R$ 9.968,84 cada. Outras 2.180 acertaram três dezenas e ganharão R$ 161,13.

A próxima extração será na quarta-feira (11).

Dia de Sorte paga R$ 1,47 milhão a cada vencedor

Três apostas feitas pelo canal eletrônico acertaram os sete números do concurso 1.344. Cada uma receberá R$ 1.474.261,91.

01 - 04 - 08 - 12 - 23 - 25 - 26

Mês da Sorte: março

Outras 91 apostas acertaram seis dezenas e ganharão R$ 2.995,86 cada.

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (11), com prêmio estimado em R$ 100 mil.

Os resultados e rateios podem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.