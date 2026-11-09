Reprodução/redes sociais Lotofácil

Uma aposta de Francisco Beltrão, no Paraná, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou R$ 1.622.768,40 nesta segunda-feira (09). A Dupla Sena, por outro lado, terminou sem vencedores nos dois sorteios e acumulou para R$ 12,2 milhões.

A Caixa Econômica Federal realizou seis concursos no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além da Dupla Sena, Quina, Lotomania e Dia de Sorte ficaram sem ganhadores nas faixas principais.

Lotofácil tem ganhador no Paraná

O concurso 3.825 sorteou as dezenas:

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 23

O prêmio principal saiu para uma aposta de Francisco Beltrão. Outras 177 apostas fizeram 14 acertos e receberão R$ 1.922,36 cada.

A faixa de 13 acertos teve 7.042 vencedores, com pagamento individual de R$ 35. O próximo sorteio será nesta terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Dupla Sena acumula e chega a R$ 12,2 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas dos dois sorteios do concurso 3.030.

1º sorteio: 07 - 08 - 18 - 24 - 31 - 37

2º sorteio: 15 - 16 - 17 - 21 - 29 - 30

No primeiro sorteio, 21 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 6.491,62 cada. Outras 1.168 fizeram a quadra, com prêmio de R$ 133,38.

No segundo, 28 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 4.381,84 cada.

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (11).

Quina acumula mais uma vez

O concurso 7.163 sorteou:

30 - 47 - 50 - 55 - 61

Nenhuma aposta acertou os cinco números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o concurso desta terça-feira (10) é de R$ 3,8 milhões.

Lotomania vai a R$ 4,8 milhões

Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2.997, que sorteou:

03 - 09 - 10 - 11 - 13 - 17 - 21 - 30 - 34 - 35 - 39 - 45 - 70 - 73 - 76 - 78 - 79 - 81 - 82 - 98

Duas apostas fizeram 19 acertos e ganharão R$ 127.895,47 cada. Outras 58 acertaram 18 números, com prêmio individual de R$ 2.756,37.

O próximo sorteio será na quarta-feira (11), com estimativa de R$ 4,8 milhões.

Dia de Sorte chega a R$ 4,4 milhões

O concurso 1.343 terminou sem ganhador dos sete números. As dezenas sorteadas foram:

02 - 07 - 10 - 18 - 19 - 20 - 25

O Mês da Sorte foi outubro.

Com o resultado, o prêmio acumulou para R$ 4,4 milhões no próximo concurso, previsto para terça-feira (10).

Super Sete

O concurso 920 sorteou os seguintes números, na ordem das sete colunas:

5 - 8 - 1 - 3 - 8 - 2 - 0

O prêmio principal estava estimado em R$ 250 mil antes do sorteio. A confirmação do rateio e da estimativa seguinte deve ser consultada no portal oficial das Loterias Caixa.