Lívia Coimbra / iG Mega-Sena sorteia prêmio hoje (17)

As dezenas do concurso 3080 da Mega-Sena foram sorteadas às 11h (horário de Brasília) deste domingo (1), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio acumulou e subiu para R$ 46.000.000,00.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira os números:

13-17-28-29-39-58

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

29 apostas ganhadoras, R$ 38.878,66

4 acertos

3.133 apostas ganhadoras, R$ 514,10

Lotofácil

A Lotofácil sorteou o prêmio de R$ 2 milhões no concurso de número 3819. Nenhuma aposta acertou os 15 números. Confira os números:

01-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-22-24-25.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

128 apostas ganhadoras, R$ 3.019,41

13 acertos

4837 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

72073 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

461474 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

A Quina sorteou o prêmio de R$ 9,4 milhões no jogo de número 7157. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Confira as dezenas:

09-27-58-61-78

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

59 apostas ganhadoras, R$ 8.217,06

3 acertos

3.561 apostas ganhadoras, R$ 129,66

2 acertos

96.212 apostas ganhadoras, R$ 4,79

Timemania

A Timemania sorteou R$ 23.807.003,65 no concurso de número 2462. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

02-22-31-44-45-59-73

Time do coração: SPORT /PE

+Milionária

A +Milionária sorteou R$ 109.554.457,85 no concurso de número 403. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:

16-20-21-29-41-50

Trevos sorteados: 1-6

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

11 apostas ganhadoras, R$ 32.233,55

4 acertos + 2 trevos

63 apostas ganhadoras, R$ 1.855,41

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

812 apostas ganhadoras, R$ 143,95

3 acertos + 2 trevos

1377 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

9193 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

9993 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

68366 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 1.414.884,92 no concurso de número 1337. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:

04-06-11-19-21-23-24

Mês da sorte: 11-NOVEMBRO

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

57 apostas ganhadoras, R$ 2.038,25

5 acertos

1.846 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

21.125 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como jogar

A Mega-Sena pode pagar prêmios milionários a quem acertar os seis números sorteados. Também há premiação para quem fizer quatro ou cinco acertos entre os 60 números disponíveis no volante.

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números no momento da aposta. Quem preferir pode usar a opção “Surpresinha”, na qual o próprio sistema seleciona os números aleatoriamente, ou a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior o valor da aposta e maiores também as chances de ganhar.