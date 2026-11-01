As dezenas do concurso 3080 da Mega-Sena foram sorteadas às 11h (horário de Brasília) deste domingo (1), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio acumulou e subiu para R$ 46.000.000,00.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira os números:
13-17-28-29-39-58
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 38.878,66
4 acertos
3.133 apostas ganhadoras, R$ 514,10
Lotofácil
A Lotofácil sorteou o prêmio de R$ 2 milhões no concurso de número 3819. Nenhuma aposta acertou os 15 números. Confira os números:
01-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-22-24-25.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
128 apostas ganhadoras, R$ 3.019,41
13 acertos
4837 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
72073 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
461474 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina
A Quina sorteou o prêmio de R$ 9,4 milhões no jogo de número 7157. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Confira as dezenas:
09-27-58-61-78
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
59 apostas ganhadoras, R$ 8.217,06
3 acertos
3.561 apostas ganhadoras, R$ 129,66
2 acertos
96.212 apostas ganhadoras, R$ 4,79
Timemania
A Timemania sorteou R$ 23.807.003,65 no concurso de número 2462. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
02-22-31-44-45-59-73
Time do coração: SPORT /PE
+Milionária
A +Milionária sorteou R$ 109.554.457,85 no concurso de número 403. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:
16-20-21-29-41-50
Trevos sorteados: 1-6
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
11 apostas ganhadoras, R$ 32.233,55
4 acertos + 2 trevos
63 apostas ganhadoras, R$ 1.855,41
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
812 apostas ganhadoras, R$ 143,95
3 acertos + 2 trevos
1377 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
9193 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
9993 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
68366 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dia de Sorte
A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 1.414.884,92 no concurso de número 1337. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:
04-06-11-19-21-23-24
Mês da sorte: 11-NOVEMBRO
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
57 apostas ganhadoras, R$ 2.038,25
5 acertos
1.846 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
21.125 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Como jogar
A Mega-Sena pode pagar prêmios milionários a quem acertar os seis números sorteados. Também há premiação para quem fizer quatro ou cinco acertos entre os 60 números disponíveis no volante.
Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números no momento da aposta. Quem preferir pode usar a opção “Surpresinha”, na qual o próprio sistema seleciona os números aleatoriamente, ou a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior o valor da aposta e maiores também as chances de ganhar.