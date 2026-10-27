Caixa/Reprodução Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou novamente nesta terça-feira (27) e poderá pagar R$ 320 milhões no próximo sorteio, marcado para quarta-feira (28). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3076, realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A noite também teve sorteios da Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte.

Na Lotofácil, três apostas acertaram os 15 números e receberão aproximadamente R$ 432 mil cada. Quina e Timemania acumularam.

A Mega-Sena está com calendário excepcional nesta semana, com cinco concursos consecutivos entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30).

Mega-Sena 3076 acumula para R$ 320 milhões

As seis dezenas sorteadas foram:

06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57

Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio é de R$ 320 milhões.

A Caixa ainda não havia disponibilizado, nas informações consultadas, o rateio completo das apostas premiadas com cinco e quatro acertos.

O próximo concurso, de número 3077, está previsto para quarta-feira (28).

Lotofácil 3815 tem três apostas ganhadoras

Os 15 números sorteados foram:

03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 – 16 - 17 - 19 - 23 - 25

Três apostas acertaram todas as dezenas e receberão aproximadamente R$ 432 mil cada.

A Lotofácil também distribui prêmios para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números. O detalhamento das demais faixas deve ser conferido no resultado oficial da Caixa.

Quina 7153 acumula para R$ 2,7 milhões

As cinco dezenas sorteadas foram:

18 - 36 - 53 - 64 - 67

Nenhuma aposta acertou os cinco números, e o prêmio estimado para o próximo concurso subiu para R$ 2,7 milhões.

O novo sorteio será realizado na quarta-feira (28).

Além da faixa principal, a Quina contempla apostas com quatro, três ou dois acertos.

Timemania 2460 acumula para R$ 23,5 milhões

As sete dezenas sorteadas foram:

03 - 14 - 18 - 24 - 25 - 41 - 70

Time do Coração: Vitória (BA).

A Timemania também não teve vencedor na faixa principal. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 23,5 milhões para o próximo concurso, previsto para quinta-feira (29).

A modalidade oferece premiações para apostas que acertam de três a sete números, além do Time do Coração.

Como conferir os resultados e receber os prêmios

Os apostadores podem consultar os resultados completos, a quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa no site oficial das Loterias Caixa.

O comprovante da aposta deve ser guardado para o resgate. Prêmios de maior valor são pagos em agências da Caixa, mediante apresentação da documentação exigida.

O prazo para retirar os valores é de 90 dias após a data do sorteio.