A Mega-Sena acumulou mais uma vez nesta segunda-feira (26) e poderá pagar R$ 305 milhões no próximo concurso, marcado para terça-feira (27). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3075, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal realizou sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Dia de Sorte. A Mega-Sena entrou excepcionalmente na programação de segunda-feira devido a uma semana especial, com concursos diários até sexta-feira (30).
Confira os resultados divulgados e as premiações conhecidas.
Mega-Sena 3075 acumula e vai a R$ 305 milhões
As seis dezenas sorteadas foram:
07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55
Nenhuma aposta acertou todos os números. Na segunda faixa, 182 apostas fizeram a quina e receberão R$ 19.433,12 cada.
Outras 11.018 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 458,57.
O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (27), com prêmio estimado em R$ 305 milhões.
Lotofácil 3814 tem apostas premiadas em dois estados
Os 15 números sorteados foram:
01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25
Apostas do Amapá e de Minas Gerais acertaram as 15 dezenas e dividiram a premiação principal. Cada uma receberá aproximadamente R$ 2,1 milhões.
A modalidade também paga valores menores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 dezenas.
Quina 7152 acumula para R$ 2 milhões
Os números sorteados foram:
18 – 22 – 24 – 25 – 52
O concurso terminou sem vencedores na faixa principal, e a estimativa para o próximo sorteio subiu para R$ 2 milhões.
A Quina também distribui prêmios para apostas que acertam quatro, três ou duas dezenas.
Lotomania 2992 também acumula
As 20 dezenas sorteadas foram:
03 – 05 – 07 – 15 – 22 – 23 – 24 – 36 – 37 – 39 – 42 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 69 – 74 – 83 – 90
Nenhuma aposta acertou os 20 números, e a premiação principal acumulou. O próximo concurso tem estimativa de R$ 1 milhão.
A Lotomania também oferece prêmios para quem consegue 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos, além da faixa reservada a apostas que não acertam nenhum número.
Dupla Sena 3025 tem dois resultados
O concurso da Dupla Sena teve duas extrações.
Primeiro sorteio: 03 – 10 – 29 – 32 – 36 – 41
Segundo sorteio: 04 – 05 – 22 – 29 – 40 – 43
A premiação acumulou, com estimativa de R$ 9,8 milhões para o próximo concurso.
Na Dupla Sena, o mesmo bilhete participa de duas extrações, com possibilidades de premiação independentes.
Como conferir os resultados e receber os prêmios
Os apostadores podem conferir dezenas, quantidade de ganhadores e valores de todas as faixas no site oficial das Loterias Caixa.
Quem tiver uma aposta premiada deve guardar o comprovante original. Prêmios acima do limite de pagamento das lotéricas são resgatados nas agências da Caixa, mediante apresentação dos documentos exigidos.
O prazo para retirar a premiação é de 90 dias após a data do sorteio.