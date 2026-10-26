MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Mega-Sena sorteou prêmio de R$ 58 milhões neste domingo (22); confira as dezenas

A Mega-Sena acumulou mais uma vez nesta segunda-feira (26) e poderá pagar R$ 305 milhões no próximo concurso, marcado para terça-feira (27). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3075, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal realizou sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Dia de Sorte. A Mega-Sena entrou excepcionalmente na programação de segunda-feira devido a uma semana especial, com concursos diários até sexta-feira (30).

Confira os resultados divulgados e as premiações conhecidas.

Mega-Sena 3075 acumula e vai a R$ 305 milhões

As seis dezenas sorteadas foram:

07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55

Nenhuma aposta acertou todos os números. Na segunda faixa, 182 apostas fizeram a quina e receberão R$ 19.433,12 cada.

Outras 11.018 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 458,57.

O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (27), com prêmio estimado em R$ 305 milhões.

Lotofácil 3814 tem apostas premiadas em dois estados

Os 15 números sorteados foram:

01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25

Apostas do Amapá e de Minas Gerais acertaram as 15 dezenas e dividiram a premiação principal. Cada uma receberá aproximadamente R$ 2,1 milhões.

A modalidade também paga valores menores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 dezenas.

Quina 7152 acumula para R$ 2 milhões

Os números sorteados foram:

18 – 22 – 24 – 25 – 52

O concurso terminou sem vencedores na faixa principal, e a estimativa para o próximo sorteio subiu para R$ 2 milhões.

A Quina também distribui prêmios para apostas que acertam quatro, três ou duas dezenas.

Lotomania 2992 também acumula

As 20 dezenas sorteadas foram:

03 – 05 – 07 – 15 – 22 – 23 – 24 – 36 – 37 – 39 – 42 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 69 – 74 – 83 – 90

Nenhuma aposta acertou os 20 números, e a premiação principal acumulou. O próximo concurso tem estimativa de R$ 1 milhão.

A Lotomania também oferece prêmios para quem consegue 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos, além da faixa reservada a apostas que não acertam nenhum número.

Dupla Sena 3025 tem dois resultados

O concurso da Dupla Sena teve duas extrações.

Primeiro sorteio: 03 – 10 – 29 – 32 – 36 – 41

Segundo sorteio: 04 – 05 – 22 – 29 – 40 – 43

A premiação acumulou, com estimativa de R$ 9,8 milhões para o próximo concurso.

Na Dupla Sena, o mesmo bilhete participa de duas extrações, com possibilidades de premiação independentes.

Como conferir os resultados e receber os prêmios

Os apostadores podem conferir dezenas, quantidade de ganhadores e valores de todas as faixas no site oficial das Loterias Caixa.

Quem tiver uma aposta premiada deve guardar o comprovante original. Prêmios acima do limite de pagamento das lotéricas são resgatados nas agências da Caixa, mediante apresentação dos documentos exigidos.

O prazo para retirar a premiação é de 90 dias após a data do sorteio.