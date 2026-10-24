Divulgação/Caixa Sorteios acontecem neste sábado

As Loterias CAIXA terão ao todo sete modalidade de sorteios neste sábado, em virtude das alterações no calendário. Os concursos previstos para domingo (25) foram antecipados para hoje, em razão do segundo turno das eleições de 2026.

Das modalidades programadas, o principal destaque é a Mega-Sena, que pode pagar um prêmio estimado em R$ 230 milhões no concurso 3.074.

As extrações começam a partir das 21h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias CAIXA.

Os apostadores interessados têm até às 20h para registrar os seus jogos.

Já a compra de cotas do Bolão CAIXA pelos canais digitais pode ser feita até as 20h45.

Quais loterias têm sorteio neste sábado?



Além da Mega-Sena, outras seis modalidades estão na programação de hoje das Loterias CAIXA. Confira cada uma e seu respectivo prêmio:

Mega-Sena: concurso 3.074 — R$ 230 milhões;

Lotofácil: concurso 3.813 — R$ 2 milhões;

Loteria Federal: extração 6.112-3 — prêmio definido por faixa, sem estimativa única;

Quina: concurso 7.151 — R$ 600 mil;

Timemania: concurso 2.459 — R$ 22,1 milhões;

Dia de Sorte: concurso 1.331 — R$ 250 mil;

+Milionária: concurso 401 — R$ 108 milhões.

Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da CAIXA, conforme as regras de cada modalidade.

Para quem pretende participar de um bolão, a compra de cotas pela internet fica disponível até as 20h45 deste sábado, exclusivamente pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo site oficial.

O resultado dos concursos poderá ser consultado também no site das Loterias CAIXA.





Mega-sena acumulada

A Mega-Sena, maior prêmio da noite, acumulou pela 14ª vez consecutiva no último sorteio realizado na quinta-feira (22), quando ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 3.073.

O prêmio agora pode chegar a até R$ 230 milhões no concurso deste sábado.

Mega Semana da Mega Sena

Após as eleições, entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

A modalidade, em caráter especial, terá sorteios de segunda (26) a sexta-feira (30), substituindo o calendário regular de concursos, realizado às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.